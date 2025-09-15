Kaukės ir kiti ribojimai dėl COVID-19: įvardijo, kada galėtų grįžti

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, sergamumo COVID-19 liga rodiklis Lietuvoje 37-ąją, tai yra praėjusią, savaitę siekė 181 atvejų 100 tūkst. gyventojų skaičius.
Tuo metu bendras šalies sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis paskutiniąją savaitę siekė 823 atvejus. Prieš savaitę šis rodiklis buvo gerokai mažesnis – 515 atvejai 100 tūkst. gyventojų.
Didžiausias sergamumas šiuo metu fiksuotas Vilniaus apskrityje – 992 atvejai 100 tūkst. gyventojų, Šiauliuose – 831, Kaune – 815. Tuo metu mažiausiai atvejų fiksuota Telšių apskrityje – beveik 618 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Reaguodamos į situaciją ne viena šalies gydymo įstaiga (daugiausiai – poliklinikos) paskelbė įspėjimus gyventojams, kad lankantis jose vertėtų dėvėti medicininę kaukę. Kai kur skelbta ir apie pacientų lankymo ribojimus.
Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ar augant COVID-19 susirgimams įmanoma tikėtis ne tik rekomendacinių, bet ir privalomų priemonių.
Sergamumas kyla
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjos Ginretos Megelinskienės aiškinimu, nors COVID-19 ligos atvejų daugėja, tačiau skaičiai mažesni nei praeitą sezoną tuo pačiu metu.
„Vidutiniškai per parą liga nustatoma 38 gyventojams. Tuo metu bendras sergamumas išlieka panašus į praėjusių sezonų“, – nurodė ji.
Pasak jos, todėl ir rekomenduojamos prevencinės priemonės nesiskiria nuo pastarųjų sezonų. „Svarbu laikytis bendrųjų prevencijos priemonių – kuo dažniau plauti rankas, laikytis kosėjimo/čiaudėjimo etiketo, nešvariomis rankomis neliesti akių, nosies ar burnos.
Dėvėti kaukes šiuo metu rekomenduojama, jei asmuo jaučia į peršalimą panašius simptomus ir neturi galimybės išvengti kontakto su kitais asmenimis.
Pajutus į peršalimą panašius simptomus (karščiavimą, gerklės ar galvos skausmą, nosies užgulimą ar slogą ir kt.), likti namuose arba dirbti iš namų, nekeliauti, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose.
Svarbu vengti kontakto su kitais asmenimis (negalint išvengti kontakto – dėvėti medicininę kaukę ar respiratorių), kreiptis į savo šeimos gydytoją ir laikytis jo rekomendacijų. Atlikus savikontrolės testą ir gavus teigiamą rezultatą taip pat svarbu likti namuose“, – vardijo G. Megelinskienė.
Kam šiuo metu rekomenduojamos kaukės?
Kaip reziumavo pašnekovė, šiuo metu dėvėti kaukes rekomenduojama, jei asmuo jaučia į peršalimą panašius simptomus ir neturi galimybės išvengti kontakto su kitais asmenimis.
„Sergamumui kylant, tai yra virusams intensyviau plintant tarp žmonių, gyventojams, ypač rizikos grupėms priklausantiems asmenims, būtų rekomenduojama kaukes dėvėti viešose uždarose vietose, kurios yra prastai vėdinamos, kur yra didelis žmonių skaičius ir neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo nuo kitų žmonių, taip pat – viešajame transporte rytinio ir vakarinio piko metu“, – kalbėjo ji.
Sergamumo pakilimo laikotarpiu, nesant paskelbtos epidemijos gydymo įstaigos gali taikyti griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus.
Tuo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas numatytas teisės aktuose, taigi jos pačios gali nustatyti kaukių dėvėjimo taisykles ir pan.
„Sergamumo pakilimo laikotarpiu, nesant paskelbtos epidemijos gydymo įstaigos gali taikyti griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus (pacientų srautų valdymas, asmeninių apsaugos priemonių dėvėjimas, lankymo trukmės ar lankytojų skaičiaus ribojimas ir kt.).
Esant paskelbtai epidemijai savivaldybėje ar šalies lygiu taikomos sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, pavyzdžiui, medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas, pacientų srautų atskyrimas lankymo ribojimas ir kt.“, – paaiškino G. Megelinskienė.
Rizikos grupes ragino pasiskiepyti
Specialistė nurodė, kad aktualus išlieka ir skiepijimas būtent šiuo metu cirkuliuojančioms atmainoms pritaikytomis COVID-19 vakcinomis (ypač rizikos grupėms), gripo vakcinomis.
„Tai yra jei asmuo buvo skiepytas pernai ar anksčiau, reikalinga vėl pasiskiepyti. Valstybinės duomenų agentūros duomenimis nuo rugsėjo pradžios nuo COVID-19 ligos pasiskiepijo 162 asmenys“, – pridūrė SAM patarėja.
Kaip portalui tv3.lt yra pastebėjęs šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, šiemet virusas yra kiek „piktesnis“. „Pastebime, kad sergamumas peršalimo ligomis jau tikrai padidėjo, be to, COVID-19 darosi „piktesnis“, nes pacientai nebesiskiepija. Vieni apskritai nelinkę skiepytis, kiti ta jau labai seniai darė. Kadangi vaikai jau sugrįžo į mokyklas ir darželius, kur kontaktų yra daugiau, tikėtina, kad tai – tik sergamumo rodiklių augimo pradžia, pasieksime dar didesnius“, – neseniai komentavo jis.
Galimybė pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos yra visiems gyventojams nuo 6 mėn. amžiaus. Skiepytis labiausiai rekomenduojama rizikos grupėms priklausantiems asmenims: 65 m. amžiaus ir vyresniems asmenims; asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikams nuo 6 mėn. amžiaus); asmenims, kuriems teikiamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, ir asmenims, gyvenantiems stacionariose socialinės globos įstaigose (taip pat ir vaikų globos įstaigose); sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams; nėščiosioms (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu)
Nuo COVID-19 ligos rekomenduojama skiepytis praėjus 6 mėn. po persirgimo šia liga ar pastarosios vakcinacijos.