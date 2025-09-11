Sparčiai plinta COVID-19 atvejai: šį rudenį jau mirė 2 žmonės

Ligos piką medikai prognozuoja dar šį mėnesį, ypač jei žmonės elgsis aplaidžiai.
Simptomai
Vilnietis Danila su mama kreipėsi į gydytojus, nes berniuką vargino temperatūra, galvos skausmai ir vangumas.
„Namuose vakar padarėme testą – teigiamas. Dabar sako, kad vos ne kas antras vaikas serga kovidu“, – teigia berniuko mama.
Šeškinės poliklinikos medikai pastebi, kad šiuo metu nustatoma daugiau kovido nei gripo atvejų.„Padidėjo sergamumas kovidu. Jei praėjusią savaitę visoje poliklinikoje buvo tik du gripo atvejai, tai kovido – gerokai daugiau“, – teigia Šeškinės poliklinikos šeimos gydytoja Natalija Šertvytienė.
Medikai ragina dėvėti kaukes gydymo įstaigose, tačiau kaukes dėvinčiųjų – mažuma. Kai kurie jų nedėvi net tada, kai kaukę galima nemokamai pasiimti poliklinikoje:
„Mes nepasiduodame masinei psichozei“
„Jei matysime, kad sergamumas didėja – dėvėsime“
„Aš kaukėmis netikiu“
Be kaukių žmonės lankosi ir vaistinėse.
„Ateina net sergantys – kai kurie būna be kaukės. Skundžiasi galvos skausmu, sloga, stipriu gerklės skausmu ir kosuliu“, – teigia „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė.
Negydant COVID-19, liga gali komplikuotis.
„Sloga gali pereiti į sinusitą, kosulys – į bronchitą, kai kuriais atvejais pasitaiko ir plaučių uždegimų“, – sako E. Ramaškienė.
Skiepijasi mažai
Nors skiepai nuo koronaviruso – nemokami, pernai nuo kovido pasiskiepijo tik apie 40 tūkstančių žmonių – tai 6 kartus mažiau nei skiepijosi nuo gripo.
Pernai Sveikatos apsaugos ministerija nupirko 115 tūkstančių vakcinų nuo kovido, tačiau sandėlyje liko beveik pusė – 60 tūkstančių. Šiemet Lietuvą turi pasiekti 180 tūkstančių naujų vakcinų, atnaujintų pagal viruso mutacijas.
Anot Sveikatos apsaugos ministerijos, tiek senoji, tiek naujoji vakcina yra tinkamos, tačiau atnaujinta suteikia geresnį imuninį atsaką ir yra veiksmingesnė.
Naujų gripo vakcinų poliklinikos kol kas neturi.
„Jos yra užsakytos. Šiemet nupirkta 223 tūkstančiai trivalentės gripo vakcinos dozių, jos gydymo įstaigas pasieks spalio mėnesį“, – teigia Ligonių kasos atstovė Agnė Grušeckienė.
Gripo vakcinos kainavo beveik 770 tūkstančių eurų.
Daugiau žiūrėkite aukščiau esančiame video.