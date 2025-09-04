Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

Grįžta privalomos kaukės? Dėl COVID-19 atvejų Vilniaus įstaiga jau išplatino prašymą

2025-09-04 12:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 12:08

Nors už lango oras dar vasariškas, dėl augančių virusinių infekcijų atvejų gydymo įstaigos jau pradeda skelbti pirmus ribojimus lankytojams. Šįkart apie privalomas dėvėti medicinines kaukes paskelbė Vilniaus rajono poliklinika.

Grįžta privalomos kaukės? Dėl COVID-19 atvejų Vilniaus įstaiga jau išplatino prašymą (nuotr. stop kadras)

Nors už lango oras dar vasariškas, dėl augančių virusinių infekcijų atvejų gydymo įstaigos jau pradeda skelbti pirmus ribojimus lankytojams. Šįkart apie privalomas dėvėti medicinines kaukes paskelbė Vilniaus rajono poliklinika.

12

Žinia apie pasikeitimus kai kuriuose padaliniuose įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.

„Atsižvelgiant į išaugusį SARS-CoV-2 (COVID-19) atvejų skaičių, siekiant apsaugoti pacientų, lankytojų ir darbuotojų sveikatą, prašome apsilankymo metu dėvėti medicinines kaukes šiose įstaigose:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
  • Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
  • Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje

Primename, kad jei jaučiate peršalimo ar kitų kvėpavimo takų infekcijos simptomų, lankydamiesi poliklinikoje prašome dėvėti kaukę. Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.“, – skelbiama įraše.

Portalas tv3.lt primena, kad savaitės pradžioje Joniškio ligoninė paskelbė, kad, plintant virusinėms kvėpavimo takų infekcijoms, rugsėjo 1–7 dienomis stabdomas slaugos skyriaus pacientų lankymas.

