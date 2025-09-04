Grįžta privalomos kaukės? Dėl COVID-19 atvejų Vilniaus įstaiga jau išplatino prašymą

Žinia apie pasikeitimus kai kuriuose padaliniuose įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.
„Atsižvelgiant į išaugusį SARS-CoV-2 (COVID-19) atvejų skaičių, siekiant apsaugoti pacientų, lankytojų ir darbuotojų sveikatą, prašome apsilankymo metu dėvėti medicinines kaukes šiose įstaigose:
- Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
- Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
- Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje
Primename, kad jei jaučiate peršalimo ar kitų kvėpavimo takų infekcijos simptomų, lankydamiesi poliklinikoje prašome dėvėti kaukę. Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.“, – skelbiama įraše.
Portalas tv3.lt primena, kad savaitės pradžioje Joniškio ligoninė paskelbė, kad, plintant virusinėms kvėpavimo takų infekcijoms, rugsėjo 1–7 dienomis stabdomas slaugos skyriaus pacientų lankymas.
