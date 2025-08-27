Poliklinikose – apgultis ir pacientų pyktis: gydytojai atkerta, kad ir patys žmonės kalti

Nors visada turi laiko dar pavasarį ar vasaros pradžioje, daugelis tėvų profilaktiškai pasirūpinti vaiko sveikata suskumba jau prieš pat naujus mokslo metus. Tad nereikia stebėtis – daugelis įstringa ilgose eilėse.
Dar liepos pabaigoje vasarai laikų nebebuvo
Vilnietė Milda (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – red. past.) pasakojo 9-erių dukrą profilaktiniam vaiko sveikatos patikrinimui mėginusi registruoti dar liepos pabaigoje, bet pakliūti pas gydytoją pavyks jau tik rudenį.
„Liepos pabaigoje supratau, kad reikia organizuoti vaikui sveikatos patikrinimą, prisijungiau per e.sveikatą ir, ką gi, laikų vasarai jau nebėra!
Nežinau, prieš kiek laiko reikia organizuotis sveikatos patikrinimą vaikui, bet jei liepos pabaigoje jau nėra vietų rugpjūčiui, net jo galui, nėra normalu. Dabar reikės atsiprašyti iš pamokų, važiuoti vietoj jų pas gydytojus. Paslaugų yra nepakankamai“, – piktinosi Centro poliklinikoje su šeima prisiregistravusi moteris.
Tėvai laukia, o tada reikalauja pažymos „čia ir dabar“
Paprašyta pakomentuoti situaciją įstaigoje pati Centro poliklinika neslėpė, kad dėl vaikų profilaktinio tikrinimo tėvų ir vaikų apgultis tikrai jaučiama.
„Eilės gerokai prailgėjusios ne tik dėl vasaros atostogų, bet ir dėl pažymų poreikio „čia ir dabar“, nors mažųjų pacientų tėvus gauti pažymas kvietėme dar nuo kovo mėnesio, kad vėliau nereiktų laukti eilėse.
„Norėtųsi daugiau tėvų supratingumo, kad savo vaikus jie atvestų anksčiau – vargu ar įmanoma per paskutinę vasaros savaitę ar dvi visiems išduoti pažymas“, – pastebėjo I. Aleksa.
Vis tik labai mažai buvo norinčiųjų atvykti pasitikrinti pavasarį ar ankstyvą vasarą, nors pažyma galioja 12 mėnesių, o nebe iki mokslo metų pabaigos, kaip buvo anksčiau“, – komentavo šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
Eilės „užsikemša“, o juk yra ir kitų pacientų
Nors pagrindinis vaiko sveikatos tikrinimas atliekamas šeimos gydytojo kabinete – pamatuojamas ūgis, svoris, tikrinama rega ir kiti svarbiausi parametrai, esant rimtesnėms patologijoms prireikia ir specialisto konsultacijų.
Be to, visada yra būtinas burnos sveikatos patikrinimas. Išsamiau sveikatą prireikia patikrinti ir prieš pradedant eiti į pirmą klasę. Dėl šių priežasčių eilės gali tik dar labiau išaugti.
„Pagal ministerijos įsakymą vaikams išties dažnai reikia tam tikrų specialistų išvadų, todėl eilės ir pas juos išsitempia. Norėtųsi daugiau tėvų supratingumo, kad savo vaikus jie atvestų anksčiau – vargu ar įmanoma per paskutinę vasaros savaitę ar dvi visiems išduoti pažymas. Bet to, juk šalia turime srautą kitų planinių vizitų bei ūmiai susirgusių pacientų“, – pabrėžė I. Aleksa.
Eilės pas vaikų specialistus pasiekė piką
Vilniaus rajono poliklinikos Konsultacinio diagnostikos centro vedėjas Gytis Prieskienis taip pat konstatavo, kad dabar – pats karštymetis dėl vaikų sveikatos patikrinimų.
„Kaip žinome, visi pirmokai turi ateiti pasitikrinti – ir pas burnos higienistą, ir kitus specialistus – oftalmologą, ortopedą traumatologą, chirurgą.
Nors dalis žmonių pradėjo tikrintis dar gegužę, balandį, bet daugelis vis tik susizgrimba paskutinę minutę, o tada eilės užsikemša. Šiuo metu eilės pas vaikų gydytojus oftalmologus, ortopedus, chirurgus pasiekė piką“, – sakė jis.
Kita vertus, gydytojas teigė, kad mažėjant vaikų gimstamumui bendrai patekimas pas įvairių sričių vaikų gydytojus nėra blogas, tačiau kai kurios specialybės išlieka kritinės.
„Šiuo metu eilės pas vaikų gydytojus oftalmologus, ortopedus, chirurgus pasiekė piką“, – sakė G. Prieskienis.
„Štai pas vaikų kardiologus eilės visad yra didesnės, nes jų yra mažiau ruošiama, o pacientų poreikis didelis. Mūsų poliklinikoje, nors turime daug vaikų kardiologų, norint pas jį patekti dabar reikėtų laukti 2 mėnesius ir dvi savaites.
Tačiau matome labai keistą fenomeną – sausio, vasario mėnesį buvo tuščia, realiai pas vaikų kardiologą galėjai patekti tą pačią dieną. O dabar dėl visų profilaktinių patikrinimų eilė yra 2,5 mėnesio.
Tuo metu pas vaikų chirurgą reikėtų laukti virš dviejų savaičių, pas vaikų neurologą – mėnesį, vaikų gastroenterologą – 1,5 mėnesio. Manyčiau, tai yra daugoka“, – vardijo G. Prieskienis.
Tikrintis aktyviai kviečia dar nuo pavasario
Vis tik situacija sudėtinga ne visur. Dalis įstaigų nurodo, kad apgulties dėl vaikų sveikatos patikrinimų šiuo metu visai nejaučia, mat tėvus tuo pasirūpinti aktyviai ragino dar nuo pavasario.
„Vaikų, prirašytų poliklinikoje, turime gana nemažai, tačiau aktyviai kviečiame pacientus pasitikrinti dar nuo ankstyvo pavasario. Atvejo vadybininkės pagal sąrašą skambina pacientams, suderina patogų laiką.
Todėl labai didelės apgulties šiuo metu nejaučiame, iš esmės dėl profilaktinių vaiko sveikatos pažymų jau kreipiasi tik pavieniai atvejai. Tokią situaciją stebime jau kelis pastaruosius metus, kai įdiegėme šią naują sistemą“, – komentavo Kauno poliklinikos Dainavos padalinio Šeimos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja, šeimos gydytoja Rimantė Pakutkienė-Aleksė.
Ji pasakojo, kad paprastai stengiamasi suderinti, kad per tą pačią dieną pavyktų apsilankyti tiek pas šeimos gydytoją, tiek burnos higienistą. Tuo metu esant gydytojų specialistų poreikiui dažniausiai tokie vizitai atliekami per visus metus.
„Labai bloga situacija“
Pasak pašnekovės, daug liūdnesnė situacija kalbant apie sveikatos patikrinimo rezultatus.
„Išties labai bloga situacija, vaikai ilgai sėdi prie ekranų, nenori eiti sportuoti, tad mūsų pagrindinis darbas ir yra susitarti su jaunaisiais pacientais, kitą kartą net sutartis pasirašome, kad būtinai sportuos, lankys kažkokį būrelį.
Problema yra didžiulė – sparčiai daugėja nutukusių, antsvorį turinčių vaikų. Ilgai sėdint prie ekranų blogėja ir emocinė sveikata, ir rega. Todėl ir tėvus bandome įtikinti, kad būtų kuo daugiau aktyvių veiklų, kuo daugiau laiko vaikai leistų lauke, kalbame, kaip koreguoti mitybą – vengti gazuotų gėrimų, spalvotų vaisvandenių, greito maisto“, – kalbėjo R. Pakutkienė-Aleksė.
Gydytoja konstatavo, kad labai daug dalykų iš esmės priklauso nuo tėvų, tačiau šiais laikais jie darosi labiau linkę vaikams nuolaidžiauti, nei juos auklėti.
„Jie nusileidžia ne tose vietose, kur reikia, tada vaikai ir bet kokį maistą valgo, ir prie ekranų per ilgai būna. Išties gal per mažai ieškoma susitarimų, bet nusileisdami vaikui taip jį žalojame.
Bet kalbamės su tėvais, jie juk protingi ir kartu bandome sugrįžti į tas normas. Kaip sakau tiek pacientų tėvams, tiek savo vaikams, tėvų pareiga yra užtikrinti, kad vaikas sportuotų ir tinkamai maitintųsi.
Taip pat būtina ir išmiegoti pakankamą valandų kiekį – 7–8 valandas, tai būtina tiek poilsiui, tiek svarbu mažinant nutukimo riziką. Prasidedant mokslo metams labai norėtųsi, kad 22 val. vaikai jau būtų lovose“, – patarė gydytoja.
