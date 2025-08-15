Pacientai kenčia ir reabilitacijų procedūrų laukia mėnesiais: „Skauda taip, kad norisi verkti“

Sveikatos apsaugos ministerija ruošiasi ilginti tokių siuntimų galiojimo laiką. Tačiau pacientų atstovai perspėja, kad tai tik kosmetinis pakeitimas, dėl kurio eilės reabilitacijai vargu, ar sutrumpės.
Panevėžietė Daina serga artritu ir atėjo procedūros skaudančiai čiurnai Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centre.
„Skauda taip, kad norisi verkti. Niekur negali išeiti, ant kojų nepastovi nesiramstydama, kiekvienas žingsnis kaip peiliu per sąnarį duria“, – guodėsi moteris.
Panevėžietė apie sanatoriją kuriame nors Lietuvos kurorte net nesvajoja.
„Eilės kokios. Kur paskambinot, papuolėt, ten ir einate arčiausiai, kai skauda. Ir taip 4 mėnesius reikėjo laukti prieiti pas reabilitologą“, – teigė Daina.
Laukia net po pusmetį
Ir tokių kaip ji, priverstų laukti mėnesius nemokamų reabilitacijos procedūrų, – tūkstančiai visoje Lietuvoje:
„Labai didelės eilės, pati gydytoja sakė.“
„Po pusės metų buvo, o vėliau ir nebereikėjo.“
„Reikėjo palaukti pusę metų.“
Sanatorijos, ypač kurortuose, vasaros metu sausakimšos. Tad pacientams vietų jose tenka laukti mėnesius. O kai gydytojo siuntimui sueina 2 mėnesiai, jis nebegalioja, tad pacientams tenka vėl apsilankyti pas šeimos gydytoją ir reabilitologą, gaišti savo ir jų laiką.
„Žmogui reikia registruotis ir pas šeimos gydytoją – nėra taip, kad šiandien užsiregistravau ir nuėjau. Įvairiai yra, iki savaitės laukimas ir ilgesnis. Laikas gaištasi, žmogus pagal galimybės pasveiksta, reabilitacija netenka prasmės“, – teigė Pacientų organizacijų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė.
Siūlo ilginti siuntimų galiojimą
Pacientams ir šeimos gydytojams skundžiantis, kad reikia pratęsinėti siuntimus reabilitacijos paslaugoms ir taip gaišti visiems brangų laiką, Sveikatos apsaugos ministerija siūlo prailginti siuntimų galiojimą.
Dabar ligoniai per du mėnesius nuo siuntimo turi pradėti gauti paslaugas, o pagal naują tvarką per tokį laiką reikės reabilitacijos įstaigoje tik užsiregistruoti ir po to tiesiog laukti, kol ateis eilė atvykti.
„Šitas pokytis leis pacientams patiems planuoti registraciją į gydymo įstaigą ir neprarasti galimybės reabilitacijos paslaugoms gauti“, – sakė ministerijos patarėja Inga Balčiūnienė.
Ir šeimos gydytojai naujovės laukia išskėstomis rankomis.
„Reabilitologai dažniausiai yra pirminiai, paskiria procedūras, po konsultacijos žmogus registruojasi procedūroms, o kad jas gautų, dar užsitęsia laikas. Sisteminė problema, ją matome“, – kalbėjo Šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Alma Astafjeva.
Sako, kad eilės netrumpės
Tačiau pacientai priekaištauja, kad pratęsus siuntimų galiojimą, vietų sanatorijose nepadaugės ir, nors siuntimai galios ilgiau, eilės nesutrumpės.
„Į stacionarinę reabilitaciją, kažkaip kuo toliau, tuo mažiau žmonių pakliūva. Problema turbūt ta, kad nėra pakankamo finansavimo, nepakanka ir specialistų“, – sakė V. Augustinienė.
Girdėdami tokius priekaištus, Sveikatos apsaugos ministerijos vadovai svarsto į šeimos gydytojų komandas įtraukti kineziterapeutus, kad šie būtų arčiau pacientų ir sumažėtų jų srautai reabilitacijos įstaigose.
Šeimos gydytojai skundžiasi, kad labai daug laiko gaišta ne konsultuodami ligonius, o rašydami jiems įvairiausias ligų ir sveikatos pažymas, kad pacientai gautų pašalpas, nemokėtų už sporto klubus, baseinus, būrelius. Tad šiuo metu šeimos gydytojai mėgina apibendrinti duomenis, kiek visokių pažymų pildo ir rengiasi prašyti ministeriją šį krūvį sumažinti.
