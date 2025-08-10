Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų žinučių: „Jauniausia istorija buvo nuo 4 metų“

2025-08-10 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 15:30

Klaipėdoje 14 metų mergaitę galimai išprievartavo 22 metų jaunuolis. Į policiją po poros dienų kreipėsi paauglės tėvai. Pareigūnai nepilnametės prievartavimu įtariamą jaunuolį sučiupo ketvirtadienio pavakarę. 

Klaipėdoje 14 metų mergaitę galimai išprievartavo 22 metų jaunuolis. Į policiją po poros dienų kreipėsi paauglės tėvai. Pareigūnai nepilnametės prievartavimu įtariamą jaunuolį sučiupo ketvirtadienio pavakarę. 

REKLAMA
10

Pasak policijos, seksualinių nusikaltimų kasmet vis daugėja. Tačiau ir šie skaičiai, pasak visuomenininkų, prasilenkia su realybe, nes net 80 procentų patyrusių prievartą žmonių niekur nesikreipia, mat jais netiki ne tik visuomenė – seksualiai skriaudžiamų vaikų negirdi net ir jų tėvai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Klaipėdoje praėjusį šeštadienį, apie 18 valandą vakaro vyras išprievartavo 14 metų mergaitę. Apie nusikaltimą policijai pranešė nepilnametės tėvai. Anot policijos, prievartautojas greičiausiai nėra iš artimos aplinkos. Daugiau komentarų policija nesuteikė. 

REKLAMA
REKLAMA

Policijai ketvirtadienio pavakarę visgi pavyko sulaikyti 22 metų jaunuolį, įtariamą keturiolikmetės išprievartavimu. Tiesa, pasak pareigūnų, seksualinių nusikaltimų kasmet daugėja. 

REKLAMA

„Kalbant apie išžaginimus, šiemet jų turime šiek tiek mažiau. Šiemet 46, pernai per tą patį laikotarpį buvo 59. Tačiau, jeigu kalbant apie visus seksualinius nusikaltimus, nukentėjusių skaičius yra šiek tiek didesnis. Bendrai, maždaug kasmet apie 300 moterų nukenčia nuo seksualinių nusikaltimų ir tas skaičius, jeigu taip žiūrint ilgalaikes tendencijas, šiek tiek didesnis yra per pastaruosius metus“, – sakė policijos atstovas Ramūnas Matonis. 

REKLAMA
REKLAMA

Sulaukė šimtų žinučių

Pasak visuomenės veikėjos Vitos Žibos, statistika visiškai prasilenkia su realybe. Žinomai komikei paviešinus savo asmeninę istoriją, kai ji buvo apsvaiginta ir ja buvo bandoma pasinaudoti, mergina per 5 dienas sulaukė 600 žinučių ir jų istorijų, kai moterys buvo prievartaujamos ir seksualiai išnaudojamos. 

„Jauniausia istorija buvo nuo 4 metų. Dažniausiai pasitaikanti – 11-13 metų“, – sakė mergina. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Istorijos, kurias seksualinio smurto aukos pasakoja Vitai, išties sukrečiančios.  

„3 vyrai ją žagino. Kiti juokėsi. Po to tai vyko dar kartą. Kad ir kur buvo su kuo kalbėta, ypač žiauriausia, kad dauguma istorijų yra, kad kalbėjo ir pasakė tėvams, bet jie nereagavo. Ir, kaip sakom, kad neikit į lauką, neikit į vakarėlius ir visa kita, bet kai dauguma atvejų namuose, tai kur neiti? Namo? Kur aukoms slėptis tada?“ – kalbėjo V. Žiba. 

REKLAMA

Aukos pagalbos ir supratimo, anot Vitos, nesulaukia nei namuose, nei institucijose. Komikei sunku ir jautru kalbėti.    

„Dvi nepilnametės, kurios man rašo, aš su jomis aktyviai bendrauju, joms vyksta tai dabar. Šita vieta mane labiausiai graudina, nes jos bandė pasakyti mamai, bet mama nesiklausė. Aš skatinau, kad kreiptųsi į vaikų teises, kad kreiptųsi į policiją, nes motinos ir toliau gyvena su tais tėčiais ir patėviais, kurie smurtauja ir išnaudoja tas mažametes mergaites“, – sakė mergina. 

REKLAMA

„80 procentų nukentėjusių nuo seksualinio smurto nesikreipia pagalbos išvis niekur, tai tie skaičiai, oficialūs skaičiai, kuriuos mes matome, yra absoliuti ledkalnio viršūnė“, – teigė „Ribologijos“ vadovė Rugilė Butkevičiūtė. 

Nesiskundžia dėl visuomenės požiūrio

Pagrindinė priežastis, kodėl seksualinio smurto aukos neprabyla – visuomenės požiūris. Esą moteris pati kalta – jos sijonas buvo per trumpas, ji nuėjo ne į tą barą.    

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Atsitikti gali bet kam, nepriklausomai nuo tavo socialinės padėties, nepriklausomai nuo tavo amžiaus. Tai atsitinka santykiuose, tai atsitinka vaikams, tai atsitinka romantiniuose santykiuose, šeimose, santuokoje. Įvairiausiose vietose – darbe, darbo vakarėliuose“, – sakė R. Butkevičiūtė. 

Neringos savivaldybėje surengtos diskusijos metu, po to, kai 2 vyrai galimai išžagino 20-metę merginą viename festivalyje Nidoje, policijos vyresnioji tyrėja menkinančiai pasisakė apie seksualinio smurto aukas. Galimus nusikaltimus vadino nesąmonėmis ir apeliavo į tai, kad galimai išprievartauta mergina buvo neblaivi. Tokie pareigūnės pasisakymai bus vertinami policijos etikos komisijoje. 

REKLAMA

„Ar ta sistema dabar yra palanki nukentėjusiam – ne. Nukentėjusiam tenka dabar didžiausia dalis ir tada tu turi įrodyti, kad priešinaisi, arba buvai bejėgiškos būklės, ar ten tave puolė. Ir tas teisinis procesas yra sudėtingas, jis yra ilgas, jame labai trūksta palaikymo“, – kalbėjo „Ribologijos“ vadovė. 

REKLAMA

Pasak R. Butkevičiūtės, kai visuomenė kaltina nukentėjusius žmones, tai daro paslaugą vieninteliam žmogui – smurtautojui, kuris trina rankomis ir sako, visuomenė netiki, nukentėję žmonės nesikreipia, tad aš ne vienerius metus galiu tęsti savo darbus. 

Policija taipogi ragina seksualinio smurto aukas netylėti. Kuo greičiau pranešus apie nusikaltimą, didėja tikimybė, kad jis bus išaiškintas. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Praeivę smurtu prieš jos vaikus apkaltinusi Ieva Voveris apsimelavo – policija paviešino incidento įrašą
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku
Rugpjūčio 8 d. TV3 Žinios. Donaldas Trumpas žada susitikti su Vladimiru Putinu
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidate į premjerus Inga Ruginiene
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Verslininkai priversti stabdyti 150 hektarų taktinio miestelio statybas – koją kiša biurokratija
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Dėl liūčių siūlo skelbti ekstremalią situaciją visoje Lietuvoje: „Gal čia dar ir 50 procentų derliaus pražus“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Politologas Ruginienei reikalo teisintis nemato: „Čia yra tik kabinėjimasis prie smulkmenų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų istorijų: „Jauniausia buvo nuo 4 metų“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Ruginienės kelionių į Rusiją gyventojai nesureikšmina: „Kas čia blogo, giminės juk ten gyvena“
Rugpjūčio 7 d. TV3 Žinios. Duchnevičiaus žmonos verslu susidomėję konservatoriai taip pat ne šventi – buvo ir nepotizmo apraiškų
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Kremliuje susitiko Vladimiras Putinas ir Steve'as Witkoffas
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologe Rima Urbonaite
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Nelaimė Balyje – apsivertė laivas su 7 lietuviais: žuvo du žmonės
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Prabilo į avariją patekęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius: „Iš darbo namo nebeparvažiavau“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Brazilijoje rasta rekordinė aukso kontrabanda
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Įvertino, kokią žalą galėtų padaryti prie drono pritaisyti sprogmenys – kariuomenė komentuoti atsisako
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis dėl „Nemuno aušros“ likimo nesijaudina: „Rankų, kojų nesilaužom“
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Šiemet sukčiai išviliojo jau 11 mln. eurų – štai kokius metodus naudoja
Rugpjūčio 6 d. TV3 Žinios. Paplūdimyje – poilsiautojų šokas: tarp moterų ir vyrų kilo masinės muštynės
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. 15-mečio nužudymas įbaugino Žvėryno bendruomenę: „Man nesaugu dėl savo dukrų“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas turėjo sprogstamąjį užtaisą
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Turgaus prekystaliuose – auksiniai baravykai: kaina pribloškia
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Cesiulis prabilo apie naują galimą kandidatą į premjerus: „Turi išvaizdą, iškalbą, ypač palaikė moterys“
Rugpjūčio 5 d. TV3 Žinios. Teroro įrankius masiškai gaminanti Maskva grasina ir visiems Vakarams
Rugpjūčio 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Frederiku Jansonu
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Nepaprastas lietuvio pasiekimas – Meinardas perplaukė Baltijos jūrą
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Betvarkė šalies mokyklose – už maistą moksleiviai permoka net ir 900 procentų
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Vilniuje nužudytas paauglys: jo kūną dalimis rado konteineriuose
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Štai ką verta žinoti prieš plaukiant baidare – kelionė bus ir saugesnė, ir malonesnė
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Asmens su negalia pažymėjimai masiškai klastojami: tarnybos pripažįsta – kol kas jie praktiškai bejėgiai
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Gamtos stichijos neduoda ūkininkams atsikvėpti – štai kokią žalą skaičiuoja draudika
Rugpjūčio 3 d. TV3 Žinios. Artimųjų laidotuves mėnesiui atideda net dėl kruizo: „Neapsuksi laivo atgal“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokias profesijas DI gali pakeisti pirmiausia: „Didžiausia problema bus tiems tinginiams“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Grėsmė sostinės lietuviškumui – ar lietuviai taps tautine mažuma Vilniuje?
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Kauno medikai išplėšė Ievą iš mirties gniaužtų: „Jie yra mano herojai“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Valdantieji bando išversti Kalėjimų tarnybos vadovą iš posto: „Korumpuotos bebriškos tradicijos sugrįžta“
Rugpjūčio 2 d. TV3 Žinios. Vaistinių noras prekiauti medikamentais gyvūnams sutiktas priešiškai: „Kodėl tada veterinarijos gydykla ir ligoninė ne kartu?“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Katino paieška baigėsi apšaudymu – žmogus neapsikentė šalia jo sklypo skraidžiusio drono
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Drenažo vamzdyje įstrigusi ir žuvusi moteris – kaimynų mylima smuikininkė: „Šokas yra didžiausias“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Vilniuje nuo griūvančio daugiabučio ėmė kristi plytos: „Žmogus būtų buvęs, tai čia būtų negyvas“
Rugpjūčio 1 d. TV3 Žinios. Liepą Lietuvoje iškrito beveik dukart daugiau lietaus – štai, kas laukia rugpjūtį
Liepos 31 d. TV3 Žinios. „Magiškieji“ grybai gali prailginti gyvenimą – tokį atradimą vertina kritiškai: „Čia labai spekuliacija“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Savivaldybės atkerta į priekaištus, kad neperka naujų autobusų: „Tai priklauso ne nuo mūsų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Skambant galimų kandidatų į premjero postą pavardėms, ragina neskubėti: „Laukia tikrai daug darbų“
Liepos 31 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamo ugniagesio advokatas: „Pati nukentėjusioji viską inicijavo“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Ukmergėje 30-metė įtariama kūdikio nužudymu – tikino, kad jai atliktas abortas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Estija uždirbs priimdama Švedijos kalinius – per mėnesį už kiekvieną gaus po 8,5 tūkst. eurų
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie lietuvės mirtį Turkijoje: atvykus medikams jie niekuo padėti nebegalėjo
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Gyvenimas pralėkė prieš akis: poilsiautojams virš galvų praskriejo naikintuvas
Liepos 30 d. TV3 Žinios. GMP vadovas kaltinamas lėšų švaistymu, o medikai vargsta: „Laivas jau beveik dugne“
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Rusija ignoruoja JAV prezidento Donaldo Trumpo ultimatumą
Liepos 30 d. TV3 Žinios. Prievartos aukas liūdina visuomenės požiūris: kol Seimo nariai tyčiosis iš to, tol niekas nepasikeis
Liepos 30 d. TV3 Žinios. JAV mokslininkai peikia kolegos kalbas apie artėjančius ateivius: „Tai neatsakingas mokslas“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Kristinos ir Josifo namas po liūties pakibo ant skardžio: „Nežinom, ką mums čia daryti“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Išprievartavimu įtariamas ugniagesys dirba vos porą mėnesių: „Tai mums skaudi žinia“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Svarbiems komunistams pastatyta „Brežnevo vila“ tapo filmavimo aikštele: „Yra mažai tokių vietų“
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Santaros klinikose veikia gaivinimo komandos – sieks išvengti kuo daugiau mirčių
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Potvyniai skandina ne tik Europą, bet ir Aziją: dėl išlikimo kovoja net kiaulės
Liepos 29 d. TV3 Žinios. Biudžetas karpomas, bet gynyba finansuojama – Šadžiaus taktika susidomėjo vokiečių žurnalistai
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Valdžia neatskleidžia, kada sužinojo apie droną – nenuėjo ir į slėptuves
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Gelbėtojų iš vandens traukiami kūnai tėvų nejaudina – palieka vaikus be priežiūros
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Ūkiuose jau mėlynuoja šilauogės – augintojai kviečia prisiskinti patiems
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Proteste susikirto Daniel Lupshitz ir Palestinos palaikytojai: „Tegul parėkia, pašaukia“
Liepos 28 d. TV3 Žinios. Lenkiją skandinančios liūtys trauktis nežada – iš stovyklų jau evakuojami vaikai
Liepos 28 d. TV3 Žinios. 7 metai už grotų – toks nuosprendis nustebino paaugles tvirkinusį Ulvidą: „Žmogžudžiai kali po 3 metus“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Iš Latvijos genami rusai prašo pagalbos – nebegauna Kremliaus pensijų
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Medžiotojai susirungė išskirtinėse varžytuvėse: „Turi prikviesti, privilioti, sugundyti“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Atvykstant brigados karių vaikams, Vilnius ieško vokiškai kalbančių pedagogų – bando privilioti bonusais
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Siūlymas siųsti bedarbius į Šaulių sąjungą verčia gūžčioti pečiais: „Galbūt reikia donoru tapti, atsiskaityti krauju?“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Reikiamo kiekio vandens neišgeria nė dešimtadalis lietuvių: „Anksčiau nebuvo tokio reikalavimo“
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Birštone išdygę baugūs nameliai institucijų „neišgąsdino“ – aiškinasi, ar pastatyti legaliai
Liepos 27 d. TV3 Žinios. Į Europą atvykęs Trumpas pažėrė kritikos: „Baikite su vėjo jėgainėmis, naikinate savo šalis“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Kaune praūžė aviacijos šventė – kvapą gniaužė įspūdingi pasirodymai ore
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Nedaug trūko, kad Gariūnuose būtų kilęs didelis gaisras: visai šalia liepsnojo vilkikas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. „Aro“ pareigūnų šturmas Šiauliuose: štai kaip vyko ginkluoto vyro sutramdymas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Nepilnamečių muštynės pašiurpino radviliškiečius: „Merui dzin yra“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Jūros šventėje – akibrokštas: sovietinės nostalgijos kratoma minia traukė rusiškas dainas
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Su interneto vandalais susidūręs Daniil – apie policijos bejėgiškumą: „Jie techniškai nieko blogo nepadarė“
Liepos 26 d. TV3 Žinios. Vandens pramogų verslininkai – neviltyje: „Turime baidarių, bet nėra kam plaukti“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Jūros šventėje galėsite pamatyti šias unikalias mergaites: tik Klaipėdoje – balerinos šoka ant sienų
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Vos G. Paluckui išėjus atostogauti, atsiranda naujos aplinkybės jo istorijoje: įsipainiojęs ir jo brolis su žmona
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Po sprendimo statyti konferencijų centrą šalia žydų kapinių, Kukliansky pasipiktinusi: „Tai spjūvis į veidą“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Mirus imtynių ikonai, vietiniai buvo šokiruoti: „Iš pradžių maniau, kad tai pokštas“
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Skirtumui tarp vilniečių ir likusios Lietuvos algoms augant, sostinės gyventojai nesidžiaugia: palygino algas
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Į Nerį išplaukęs pirmasis Vilniaus viešojo transporto laivelis: galės plaukti tik niekur neskubantys
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Pasakė, ką gyventojams reikš ECB sprendimas nemažinti palūkanų: turi gerų žinių
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Londone unikali „Titaniko“ paroda: užsidėję VR akinius galite pamatyti viską realistiškai
Liepos 25 d. TV3 Žinios. Po J. Timberlake’o koncerto Rumunijoje gerbėja negailėjo kritikos: „Sudainuoji vos penkis žodžius“
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Ukrainoje vyksta masiniai protestai
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Švietimo ministerijos dovanos abiturientams nesibaigė: apsimetam lyg spektaklyje, kad čia viskas tvarkoj
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą atvyksta dvasinis guru: už tylos kursus galima pakloti ir 1000 eurų
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Žiežmariuose į upę plūsta teršalai iš nuotekų valykos: toks atvejis – jau ne pirmas
Liepos 24 d. TV3 Žinios. Vilniuje apdovanoti šimtukininkai: šiemet jų – 4 kartus daugiau
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Šiemet valdantieji siūlo keisti pensijas taip: pasakė ir kiek „Sodra“ turi sukaupusi krizei
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kokie orai nusimato rugpjūtį
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Atsakė, ar vietoj Palucko į premjero postą sėstų Blinkevičiūtė: „Ji stabili ir taip toliau“
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Galimu 20-metės išžaginimu Nidoje pasibaisėjo Neringos meras: turi žinių organizatoriams
Liepos 23 d. TV3 Žinios. Varginantys karščiai Europoje: Kosove išdžiuvo ežeras, kelininkams liepta dirba naktimis
REKLAMA
močiutė
močiutė
2025-08-10 15:46
karvę turėjo vardu Žiba, atseit Žibutė
Atsakyti
Cha
Cha
2025-08-10 16:20
Pas močiutę buvo karvė Žiba...:))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų