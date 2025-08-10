Vita Žiba sulaukė šimtų seksualiai išnaudotų merginų žinučių: „Jauniausia istorija buvo nuo 4 metų“

Pasak policijos, seksualinių nusikaltimų kasmet vis daugėja. Tačiau ir šie skaičiai, pasak visuomenininkų, prasilenkia su realybe, nes net 80 procentų patyrusių prievartą žmonių niekur nesikreipia, mat jais netiki ne tik visuomenė – seksualiai skriaudžiamų vaikų negirdi net ir jų tėvai.
Klaipėdoje praėjusį šeštadienį, apie 18 valandą vakaro vyras išprievartavo 14 metų mergaitę. Apie nusikaltimą policijai pranešė nepilnametės tėvai. Anot policijos, prievartautojas greičiausiai nėra iš artimos aplinkos. Daugiau komentarų policija nesuteikė.
Policijai ketvirtadienio pavakarę visgi pavyko sulaikyti 22 metų jaunuolį, įtariamą keturiolikmetės išprievartavimu. Tiesa, pasak pareigūnų, seksualinių nusikaltimų kasmet daugėja.
„Kalbant apie išžaginimus, šiemet jų turime šiek tiek mažiau. Šiemet 46, pernai per tą patį laikotarpį buvo 59. Tačiau, jeigu kalbant apie visus seksualinius nusikaltimus, nukentėjusių skaičius yra šiek tiek didesnis. Bendrai, maždaug kasmet apie 300 moterų nukenčia nuo seksualinių nusikaltimų ir tas skaičius, jeigu taip žiūrint ilgalaikes tendencijas, šiek tiek didesnis yra per pastaruosius metus“, – sakė policijos atstovas Ramūnas Matonis.
Sulaukė šimtų žinučių
Pasak visuomenės veikėjos Vitos Žibos, statistika visiškai prasilenkia su realybe. Žinomai komikei paviešinus savo asmeninę istoriją, kai ji buvo apsvaiginta ir ja buvo bandoma pasinaudoti, mergina per 5 dienas sulaukė 600 žinučių ir jų istorijų, kai moterys buvo prievartaujamos ir seksualiai išnaudojamos.
„Jauniausia istorija buvo nuo 4 metų. Dažniausiai pasitaikanti – 11-13 metų“, – sakė mergina.
Istorijos, kurias seksualinio smurto aukos pasakoja Vitai, išties sukrečiančios.
„3 vyrai ją žagino. Kiti juokėsi. Po to tai vyko dar kartą. Kad ir kur buvo su kuo kalbėta, ypač žiauriausia, kad dauguma istorijų yra, kad kalbėjo ir pasakė tėvams, bet jie nereagavo. Ir, kaip sakom, kad neikit į lauką, neikit į vakarėlius ir visa kita, bet kai dauguma atvejų namuose, tai kur neiti? Namo? Kur aukoms slėptis tada?“ – kalbėjo V. Žiba.
Aukos pagalbos ir supratimo, anot Vitos, nesulaukia nei namuose, nei institucijose. Komikei sunku ir jautru kalbėti.
„Dvi nepilnametės, kurios man rašo, aš su jomis aktyviai bendrauju, joms vyksta tai dabar. Šita vieta mane labiausiai graudina, nes jos bandė pasakyti mamai, bet mama nesiklausė. Aš skatinau, kad kreiptųsi į vaikų teises, kad kreiptųsi į policiją, nes motinos ir toliau gyvena su tais tėčiais ir patėviais, kurie smurtauja ir išnaudoja tas mažametes mergaites“, – sakė mergina.
„80 procentų nukentėjusių nuo seksualinio smurto nesikreipia pagalbos išvis niekur, tai tie skaičiai, oficialūs skaičiai, kuriuos mes matome, yra absoliuti ledkalnio viršūnė“, – teigė „Ribologijos“ vadovė Rugilė Butkevičiūtė.
Nesiskundžia dėl visuomenės požiūrio
Pagrindinė priežastis, kodėl seksualinio smurto aukos neprabyla – visuomenės požiūris. Esą moteris pati kalta – jos sijonas buvo per trumpas, ji nuėjo ne į tą barą.
„Atsitikti gali bet kam, nepriklausomai nuo tavo socialinės padėties, nepriklausomai nuo tavo amžiaus. Tai atsitinka santykiuose, tai atsitinka vaikams, tai atsitinka romantiniuose santykiuose, šeimose, santuokoje. Įvairiausiose vietose – darbe, darbo vakarėliuose“, – sakė R. Butkevičiūtė.
Neringos savivaldybėje surengtos diskusijos metu, po to, kai 2 vyrai galimai išžagino 20-metę merginą viename festivalyje Nidoje, policijos vyresnioji tyrėja menkinančiai pasisakė apie seksualinio smurto aukas. Galimus nusikaltimus vadino nesąmonėmis ir apeliavo į tai, kad galimai išprievartauta mergina buvo neblaivi. Tokie pareigūnės pasisakymai bus vertinami policijos etikos komisijoje.
„Ar ta sistema dabar yra palanki nukentėjusiam – ne. Nukentėjusiam tenka dabar didžiausia dalis ir tada tu turi įrodyti, kad priešinaisi, arba buvai bejėgiškos būklės, ar ten tave puolė. Ir tas teisinis procesas yra sudėtingas, jis yra ilgas, jame labai trūksta palaikymo“, – kalbėjo „Ribologijos“ vadovė.
Pasak R. Butkevičiūtės, kai visuomenė kaltina nukentėjusius žmones, tai daro paslaugą vieninteliam žmogui – smurtautojui, kuris trina rankomis ir sako, visuomenė netiki, nukentėję žmonės nesikreipia, tad aš ne vienerius metus galiu tęsti savo darbus.
Policija taipogi ragina seksualinio smurto aukas netylėti. Kuo greičiau pranešus apie nusikaltimą, didėja tikimybė, kad jis bus išaiškintas.
