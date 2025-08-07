Naujausia žinia: sulaikytas 14-metės prievartavimu Klaipėdoje įtariamas asmuo

„Atliekant vakar, rugpjūčio 6 d., pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso 150 str. ,,Seksualinis prievartavimas" 3 d., šiandien Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai uostamiestyje sulaikė šiuo nusikaltimu įtariamą vyrą, gimusį 2003 m.“, – nurodoma pranešime.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūra, tyrimą atlieka Klaipėdos AVPK Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.
Teisėsauga detalesnės informacijos šiuo metu neteikia, siekdama apsaugoti nukentėjusios nepilnametės interesus ir nepakenkti tyrimo sėkmei.
Vadovaujantis Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Klaipėdoje išprievartauta 14-metė
Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį buvo gauta informacija, kad šeštadienį, apie 18 val., Klaipėdoje vyriškis seksualiai prievartavo nepilnametę, gimusią 2011 metais.
Apie įvykį pareigūnams pranešė mergaitės tėvai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nepilnametės seksualinio prievartavimo.
Mergaitė šiuo metu yra su artimaisiais, šeimai padeda vaiko teisių gynėjai, praneša Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
Vaiko teisių gynėjai informaciją apie galimą seksualinio smurto prieš nepilnametę atvejį, gavo ketvirtadienio rytą iš policijos.
„Šiuo metu vaikas yra saugus, juo rūpinasi artimieji. Nedelsiant reaguojame, aiškinamės situaciją, vaikui ir šeimai užtikrinsime visą reikalingą pagalbą. Aktyviai bendradarbiaujame su teisėsauga“, – komentuoja Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų.
