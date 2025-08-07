Miestas Lietuvoje keičiantis požiūrį į atliekas

Elena Karalienė aplankys „Grigeo Klaipėda“ gamyklą, kurioje sena makulatūra virsta naujomis pakuotėmis. Čia atvežta makulatūra rūšiuojama, perdirbama, o vėliau tampa kilometrinėmis popieriaus juostomis. Iš jų gaminamos dėžės, baldų užpildai, koriniai lakštai, taip pat perdirbtas popierius naudojamas durų ar biuro baldų gamyboje.
Gamyba vyksta be perstojo
Gamyba vyksta beveik be pertraukų, linijas prižiūri operatoriai, o kiekvienas žingsnis automatizuotas ir optimizuotas. Įmonė dirba pagal žiedinės ekonomikos principus: panaudota makulatūra čia tampa vertinga žaliava!
Inspektorė Elena taip pat apžiūrės ir kaip Klaipėdos regioniniame sąvartyne veikia modernus maisto atliekų rūšiavimo centras. Čia atskiros biologinės atliekos yra smulkinamos, išvalomos nuo priemaišų ir paverčiamos kompostu.
Kaip sako Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atstovas Arūnas Liubinavičius, atskirai surinktos maisto atliekos padeda mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį, o tuo pačiu ir sąvartynų paliekamą pėdsaką.
Laidos kūrybinė komanda projekto partnerei: pirmajai ir didžiausiai licencijuotai atliekų tvarkymo organizacijai „Žaliasis taškas“.
Žiūrėkite laidą „Atliekų reidas“ šį šeštadienį, 11 val. per TV6!
