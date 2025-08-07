Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Miestas Lietuvoje keičiantis požiūrį į atliekas

2025-08-07 13:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 13:51

Šį šeštadienį laida „Atliekų reidas“ lankysis nuostabiame Klaipėdos mieste. Inspektorė Elena Karalienė aplankys vieną didžiausių popieriaus perdirbimo gamyklų Baltijos šalyse „Grigeo Klaipėda“ bei domėsis, kaip Klaipėdos regioniniame sąvartyne maisto atliekos tampa kompostu. Klaipėda iš tiesų gali pasigirti inovatyviu ir išmaniu požiūriu į atliekų tvarkymą! 

Miestas Lietuvoje keičiantis požiūrį į atliekas (Nuotr. spaudos pranešimo)

Šį šeštadienį laida „Atliekų reidas“ lankysis nuostabiame Klaipėdos mieste. Inspektorė Elena Karalienė aplankys vieną didžiausių popieriaus perdirbimo gamyklų Baltijos šalyse „Grigeo Klaipėda“ bei domėsis, kaip Klaipėdos regioniniame sąvartyne maisto atliekos tampa kompostu. Klaipėda iš tiesų gali pasigirti inovatyviu ir išmaniu požiūriu į atliekų tvarkymą! 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Elena Karalienė aplankys „Grigeo Klaipėda“ gamyklą, kurioje sena makulatūra virsta naujomis pakuotėmis. Čia atvežta makulatūra rūšiuojama, perdirbama, o vėliau tampa kilometrinėmis popieriaus juostomis. Iš jų gaminamos dėžės, baldų užpildai, koriniai lakštai, taip pat perdirbtas popierius naudojamas durų ar biuro baldų gamyboje. 

REKLAMA
REKLAMA

Gamyba vyksta be perstojo

Gamyba vyksta beveik be pertraukų, linijas prižiūri operatoriai, o kiekvienas žingsnis automatizuotas ir optimizuotas. Įmonė dirba pagal žiedinės ekonomikos principus: panaudota makulatūra čia tampa vertinga žaliava! 

REKLAMA

Inspektorė Elena taip pat apžiūrės ir kaip Klaipėdos regioniniame sąvartyne veikia modernus maisto atliekų rūšiavimo centras. Čia atskiros biologinės atliekos yra smulkinamos, išvalomos nuo priemaišų ir paverčiamos kompostu. 

Kaip sako Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atstovas Arūnas Liubinavičius, atskirai surinktos maisto atliekos padeda mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį, o tuo pačiu  ir sąvartynų paliekamą pėdsaką. 

Laidos kūrybinė komanda projekto partnerei: pirmajai ir didžiausiai licencijuotai atliekų tvarkymo organizacijai „Žaliasis taškas“. 

Žiūrėkite laidą „Atliekų reidas“ šį šeštadienį, 11 val. per TV6

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų