„Power Hit Radio“ vedėjos Elenos Karalienės gyvenime – ypatinga diena

Kaip pasakojo trisdešimtąjį gimtadienį mininti Elena, praėję metai jai buvo kupini įdomų kelionių, potyrių, spalvų, darbo pasiekimų ir malonių emocijų. Mergina atvira – kasdienybėje turint tiek veiklos, kartais net pasimiršta, kiek daug dalykų buvo nuveikta pastaruoju metu.

„29-ąjį gimtadienį sutikau Romoje, kur lankiausi pirmąkart, kiek vėliau su geriausia drauge gimtadienį atšvenčiau Berlyne, visą liepą su radijumi praleidau Palangoje, pamačiau savo svajonių grupės „Coldplay“ koncertą Vienoje, su mylima giminės moterų kompanija leidomės į greitą pabėgimą po Italiją, Prancūziją ir Ispaniją, kiek vėliau lankėmės Dubajuje ir dar keliose šalyse.

REKLAMA

REKLAMA

Be viso to, vedžiau ne vieną asmeninę ir įmonės šventę, linksminausi su jaunaisiais jų vestuvėse, pradėjau ypač svarbų ir naują karjeros etapą – tapau kulinarinės laidos „La maistas. Iššūkis“ vedėja… Ir nors kartais sulaukus tokio klausimo atrodo, kad „ai, nieko gero per tuos metus nenuveikiau“, dažniau tereikia įsijungti telefono galeriją, kurioje esantys tūkstančiai užfiksuotų akimirkų leis priminti, kad metai buvo nuostabūs“, – džiaugsmo neslėpė ji.

REKLAMA

Elena Karalienė (6 nuotr.) Elena Karalienė Elena Karalienė Elena Karalienė +2 Elena Karalienė Elena Karalienė Elena Karalienė

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Elena Karalienė

Elenos Karalienės kasdienybė – gausu veiklos

Be visa to, E. Karalienė pasidžiaugė, kad pastaruoju metu jai vis labiau pavyksta vadovautis svarbia gyvenimo pamoka – pasikliauti savo širdimi.

„Tam, kaip jaučiuosi, vis dažniau teikiu pirmumą. Suprantu, kad negaliu visko suspėti, nes paroje tiesiog yra 24 valandos ir nei vienas jų neturi daugiau“, – teigė radijo ir televizijos laidų vedėja.

REKLAMA

REKLAMA

E. Karalienės kasdienybėje veiklos išties netrūksta – nuo 6:40 iki 16-17 valandos ją kasdien galima sutikti biure, o jei dar vyksta filmavimai, tai Eleną čia galima rasti ir iki pat 19 valandos. Be visa to, ji dar kuria turinį ir socialiniuose tinkluose, veda renginius bei asmenines šventes.

„Yra vietų, kur gyvenimas kenčia tik dėl to, kad noriu padaryti daugiau nei įmanoma. Noriu rasti laiko keliauti, patirti, pažinti, būti su vyru, aplankyti tėvus ar susitikti su draugais. O kartais noriu tiesiog niekam neįsipareigojusi gulėti ant sofos ir žiūrėti serialą… Bet ne visada tokią prabangą turiu. Kartais grįžtu po visų dienos reikalų, turiu gerą valandą pavalgyti, susiruošti rytojui ir vėl einu miegoti, nes žinau, kad 7:00 turiu būti žvali ir sveikintis su „Power Hit Radio“ klausytojais“, – apie savo kasdienybę pasakojo E. Karalienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Keliauja po Niujorką

Šiuo metu jubiliejų mininti Elena keliauja po Niujorką ir kiekvieną dieną pildo savo įspūdžio lentynėlės vaizdais, kuriuos iki šiol buvo mačiusi tik filmuose.

„Didžiausias mano noras, kad nelytų, nes šiuo metu čia lietingas periodas, o ką veikti – tikrai sugalvosime. Jei oras leis, labai norėčiau praskristi sraigtasparniu virš Niujorko“, – atskleidė ji.

REKLAMA

Nors Elena kuria nemažai turinio savo sekėjams, dažniausiai jis būna iš namų, su įprastu makiažu ar visai be jo, be įmantrių suknelių ar papuošalų. Todėl šiemet ji sugalvojo save palepinti ir įsiamžinti jubiliejaus proga fotosesijoje.

„Kadangi mano geriausia draugė Greta, su kuria esame draugės nuo studijų ir bendrabučio laikų, yra profesionali fotografė, turinti savo studiją Vilniuje, klausimų net nekilo. Parašiau jai, susitarėme laiką, idėją ir štai, aš jau jos fotostudijoje „Vienuolikta“. Praleidome gal tris valandas, fotografavome tris skirtingus derinius, bet svarbiausia, kad daug juokėmės ir tiesiog buvome kartu“, – įspūdžiais dalijosi E. Karalienė.

Pasidomėjus, ko jubiliejaus proga norėtų sau palinkėti, Elena atsakė: „Nebijoti kažko nesuspėti ir nebijoti kažko negalėti. Dažnai pagaunu save pinklėse, mąstant, kad privalau padaryti tą ir tą, kad turiu būti ten ir ten. Ne, nebūtinai taip yra. Dažniau reikia vadovautis savo širdimi ir jausena. Todėl noriu sau to palinkėti!“