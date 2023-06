Elena Karalienė – apie gimtadienio kelionę į Maltą ir vyro staigmeną: „Jaučiausi labai mylima“

Naujienų portalui tv3.lt Elena teigė, kad nors 28-asis gimtadienis nekelia baimės dėl didėjančių skaičių, sukaktis privertė susimąstyti apie greitai bėgantį laiką: „Dar dabar save pagaunu galvojant, kad ne taip seniai užvėriau mokyklos ar universiteto duris, o čia, žiūrėk, jau tuoj ir dešimt metų bus… Tačiau mane guodžia tai, kad tikrai esu jaunatviškų, gal net vaikiškų bruožų, tad žmonės nustemba sužinoję, kiek iš tikrųjų man yra metų.“

Kaip pasakojo „Power Hit Radio“ laidų vedėja, praėjusiais metais Elenos gimtadienis buvo smagiai paminėtas biure, mėgaujantis klausytojų ir kolegų dėmesiu. Tačiau šiemet mergina pajuto norą atsitraukti nuo darbų ir bent savaitei išvykti į užsienį.

„Iš pradžių galvojome vykti į Londoną, tačiau patys ten jau esame buvę, tad norėjosi kitos krypties. Pagalvojome, gal Roma? Tačiau mūsų norimomis datomis apgyvendinimo kainos buvo tikrai neadekvačios. Taip netikėtai bemedžiojant bilietus ir ieškant vietos, kur birželio pradžioje bus garantuota saulė ir šiluma, pamačiau Maltą. Kaip tik neseniai draugai buvo ten, girdėjau tik gerus atsiliepimus, tad kodėl nenuvykus ir nepamačius kažko, ko dar nematėme? Ilgai nedvejojus bilietai buvo kišenėje ir laukėme mūsų nuotykio“, – prisiminimais dalijosi ji.

Elenos gimtadienio rytas Maltoje prasidėjo nuo mylimojo sveikinimų ir dovanų – vyras Vytautas jai padovanojo skrydį oro balionu. Džiaugsmo dėl išsipildysiančios svajonės neslėpusi mergina pasakojo, kad sulaukė sveikinimų ir iš tėvų, draugų, kolegų. Visgi E. Karalienės tikinimu, tą dieną norėjosi kuo daugiau pakeliauti ir pasimėgauti kiekviena akimirka, todėl telefonas saugiai gulėjo kuprinėje.

Elenos Karalienės atostogos Maltoje (23 nuotr.) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) +19 Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Vytautas Karalius (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė su vyru Vytautu (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė (nuotr. asm. archyvo) Elenos Karalienės atostogų akimirkos (nuotr. asm. archyvo)

„Keliavome po salas motoroleriu, tad sėdėjau apsikabinusi Vytautą, lėkėme nuostabiu keliu, tolumoje matėme jūrą. Bandžiau tą jausmą ir akimirką įrašyti į savo prisiminimų knygelę, kad tik kuo ilgiau atmintyje išliktų tas laisvės jausmas. Buvau be proto laiminga, atsipalaidavusi ir jaučiausi labai mylima.

Kiek vėliau atsakiau į sveikinimus ir iškeliavome į restoraną ragauti jūros gėrybių. Tą dieną, nors buvome pavargę, vyras kantriai pildė mano norus. Aš esu aktyvesnė keliautoja nei jis, tad žinau, kad jam reikėjo pasistengti. Grįžus į viešbutį mane pasitiko ir personalo sveikinimas – pyragaičiai ir vynas į kambarį. Buvo tikrai labai graži ir įsimintina diena. Įdomu, kuo kitas gimtadienis nustebins?“ – susimąstė mergina.

E. Karalienė džiaugėsi, kad prieš kelionę išklausė Maltoje jau buvusių draugų patarimų, kurie padėjo atrasti nepaprasto grožio vietas. Viena iš jų – Blue Grotto urvas, kur galima ne tik iš viršaus pamatyti įspūdingą uolieną, bet ir už 10 eurų paplaukioti bei viską pamatyti savo akimis iš labai arti. Elena įsitikinusi – tai buvo geriausiai išleisti 10 eurų jos gyvenime.

„Kita vieta, kuri ilgam įstrigs atmintyje, buvo Tal-Mixta urvas. Įlendi į urvą nuo kurio atsiveria kvapą gniaužianti panorama iš aukštai. Kas gali būti geriau? Tiesa, kas labai nepatiko, tai populiariausia ir labiausiai išgirta Žydroji lagūna. Atvykome ten viduryje dienos, buvo minios žmonių, maistą pardavinėjančios krautuvėlės garsiai leido muziką, visi stumdėsi eilėse ir triukšmavo.

Supratome, kad tokios masinės vietos – tikrai ne mums. Mums labiau patinka tyrinėti. Duosiu patarimą ir kitiems – jeigu nenorite vykti į pačias garsiausias vietas, tiesiog įsijunkite žemėlapį ir ieškokite įvairių vietų. Taip esu atradusi ne vieną perliuką, kurio lankomų vietų sąraše net nebuvo“, – atskleidė E. Karalienė.

Elena pripažino, kad per pastarąjį dešimtmetį jos gyvenime būta daugybės įvykių – baigtas universitetas, atrastas mylimas darbas, iškeltos vestuvės, įsigytas nuosavas būstas. Be visa to, mergina jaučiasi stipriai patobulėjusi: atsirado didesnė drąsa, žingeidumas, branda, atsakingumas. „Jaučiu, kad stoviu tvirtai ant savo kojų, nesiblaškau ir esu ten, kur ir norėjau būti“, – atviravo ji.

Tiesa, laidų vedėja atskleidė, kad anksčiau savo gyvenimą įsivaizdavo kiek kitaip: „Aš vaikystėje įsivaizduodavau, kad tokių metų būsiu aukšta, su šviesiais plaukais ir akiniais. Nei šviesių plaukų, nei akinių, nei ūgio neturiu. Tad tas vaizdas, kurį buvau susikūrusi galvoje, nei kiek neišsipildė. Bet visada žinojau, kad rasiu savo gyvenimo meilę ir gyvensiu labai laimingą ir širdžiai mielą gyvenimą. Tai išsipildė su kaupu.“

Baigdama pokalbį Elena teigė, jog labiausiai trokšta tiek save, tiek artimuosius visada matyti sveikus: „Bet taip pat sau norėčiau palinkėti kelionių, atradimų, skanių patyrimų, gero ir kokybiško laiko su pačiais brangiausiais bei daugiau laiko sau. Atrasti jėgų po darbo pabėgioti, išriedėti riedučiais, vakare pasilepinti veido kauke ar geru masažu.“