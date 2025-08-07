Iš Džordanos Butkutės – netikėta žinia

Kai 2014-aisiais Džordana ryžosi su trenksmu grįžti į didžiąją sceną ir paskelbė penkių arenų turą „Nesudeginta ant laužo“, pirmasis koncertas įvyko būtent Klaipėdoje, rašoma pranešime spaudai.
Šiame mieste buvo surengtas ir išskirtinis Džordanos šou „Neoninės pelių uodegos“. Uostamiestyje yra įvykusios ir dainininkės turų reklaminės kampanijos fotosesijos, viena nuotraukų papuošė Džordanos albumo „Kryžkelės“ viršelį. Klaipėdiečių dizainerių kurtais sceniniais kostiumais ji pasirodė areninėse programose „Aš – karalienė!“ ar „Man patinka!“.
Koncertuodama bet kuriame pajūrio mieste, nakvynei Džordanai renkasi būtent Klaipėdą. „Nuo 18-os gastroliuodama apsistoju šiame mieste. Labai myliu klaipėdiečius ir džiaugiuosi, kad jau šį šeštadienį atvažiuojame į Klaipėdą, koncertuoti Pilies festivalyje. Dar smagiau, kad scena mes dalinsimės su mano mylima Adrina – tai turėtų būti labai labai faina“, – sakė Dž. Butkutė.
Skirtingų kartų atlikėjos jau kurį laiką radusios stiprų tarpusavio ryšį – toks jausmas, lyg buvo susitikusios praeitame gyvenime. „Man Adrina labai patinka – primena mane, kai buvau jos metų. Ji pati rašo dainas, kuria savo stilių, yra tiesi ir atvira, kaip aš, ir mes abi – naktibaldos. Kalbamės kaip senos pažįstamos“, – pasakojo Džordana.
Adrina, dabar savo sceninių kostiumų kolekcijoje turinti ir Dž. Butkutės dovanotus batus, su šios scenos ikonos muzika užaugo, moka visų Dž. Butkutės dainų žodžius. Dalyvaudama muzikiniuose TV šou Adrina ne kartą girdėjo, kad turi panašumo su Džordana, bet mergina nė nesitikėjo, kad vieną dieną tarp jų iš tiesų užsimegs ne tik „small-talk‘as“ užkulisiuose, bet ir nuoširdus bendravimas.
Šįkart abi jos, kartu su savo muzikantų grupėmis, pakviestos pasirodyti Pilies festivalyje, kuriuo prasideda nauja uostamiesčio renginių istorija. „ Tai – vienas labiausiai laukiamų mano vasaros koncertų!“ – sakė Adrina.
Pilies aikštė – nauja erdvė Klaipėdoje, kuri gali tapti ne tik istorine vietove, bet ir didžiuliu renginių traukos tašku. Pilies festivalį čia ėmėsi organizuoti renginių profesionalai „Nuotaika.lt“, anksčiau įveiklinę tokias vietas, kaip Elingas, Šiaurinis ragas, Jono kalnelis ir kt.
„Piliavietėje matome didžiausią perspektyvą: ji – pačiame miesto centre, istoriškai brangi visiems miestiečiams ir įdomi atvykstantiems svečiams. Pilies festivalis tikrai gali tapti Klaipėdos miesto festivaliu, kur didieji renginiai galėtų vykti kiekvieną savaitgalį. Šiais metais pirmieji čia organizuojame bilietinius renginius, džiaugiamės galėdami pasiūlyti publikai ryškiausias šių dienų žvaigždes: šeštadienį išvysime puikius Adrinos ir Džordanos gyvus pasirodymus su grupėmis, o po savaitės Pilies festivalyje koncertuos Gabrielius Vagelis, Donatas Montvydas ir DJ Jovani“, – kalba organizatoriai.
Su šia kompanija praėjusį balandį Dž. Butkutei pavyko įgyvendino ypač aukštas ambicijas Kauno „Žalgirio“ arenoje, į kurią dainininkė sugrįžo su šiuolaikiškai, stilingai aranžuotomis visų laikų geriausiomis pop dainomis, įspūdingomis apšvietimo konstrukcijomis ir kitomis techninėmis naujovėmis. Nuo pat pirmų sekundžių geriausią įmanomą diskoteką užkūrusi žvaigždė kaip tik šios programos hitus atliks ir šeštadienį Klaipėdoje.
Bilietus platina bilietai.lt.
