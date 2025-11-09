Erlanda „Lietuvos talentų“ scenoje parodė išskirtinį talentą: 1 klausimas teisėjams nedavė ramybės

Erlanda – šokiu gyvenanti mergina. Ji šoka jau 17 metų, iš kurių 6 dar ir moko to kitus. Scenoje ji jaučiasi kaip namie, tačiau šįkart į „Lietuvos talentus“ Erlanda atėjo ne tam, kad šoktų.
„Labai daug metų norėjau eiti į „Lietuvos talentus“, bet esu labai jautrus žmogus, turiu daug emocijų ir visada kažkoks nerimas mane pristabdydavo“, – pradėjo prisistatymą Erlanda.
Išskirtinis talentas
Mergina nusprendė parodyti visai kitą savo pusę – gebėjimą kalbėti atvirkščiai, t. y. tarti žodžius nuo galo taip sklandžiai, tarsi kalbėtų įprastai.
„Lietuvos talentuose“ yra begalė šokėjų, konkurencija tikrai didelė. Todėl šįkart norėjau parodyti ką nors visiškai kitokio“, – prieš lipdama į sceną pasakojo dalyvė.
Erlanda teigė, kad šis neįprastas gebėjimas – lyg jos asmeninės istorijos dalis.
„Man atrodė, kad visi taip gali. Labai daug metų galvodavau, kad čia yra blogas dalykas, nes žmogus atrodo nenormalus. Bet, manau, kad geriausias dalykas, kaip žmogus gali tobulėti, tai lipti per save, per savo baimes ir eiti į priekį“, – sakė Erlanda.
Įtraukiantis pasirodymas
Vos Erlandai prisistačius, teisėjas Marijus Mikutavičius šmaikščiai mestelėjo, kad gal tai – ne talentas, o liga?
Tačiau jau po kelių akimirkų juokas virto nuoširdžia nuostaba – kai mergina pradėjo demonstruoti savo talentą, salėje įsivyravo tyla – visi klausėsi, kaip Erlanda be jokio vargo taria žodžius atbulai.
Teisėjai nusprendė merginai mesti iššūkį – duoti ne tik lietuviškų, bet ir kitų kalbų žodžių, kad išbandytų jos gebėjimą kalbėti atvirkščiai įvairiomis kalbomis. Tai Erlandos nė kiek nesuglumino, o savo pasirodymu ji dar labiau prikaustė žiūrovų dėmesį.
„Parašysiu tai, ko niekas gyvenime nėra ištarę teisingai, o ką jau kalbėti – atvirkščiai: šešios Ščiogolevaitės su šešiais ščiogolevaičiukais“, – iššūkį Erlandai metė Rūta Ščiogolevaitė.
Tokią sudėtingą frazę Erlanda kaip mat pasakė atbulai. Teisėjai ir publika liko be žado. Vytautas Rumšas pabandė pats perskaityti šią frazę atvirkščiai – tačiau jau ties trečiu žodžiu pasidavė.
Neramino vienas klausimas
„Erlanda pasakė svarbų dalyką, kad ji tai jaučia kaip duotybę savyje – tai yra talentas“, – komentavo Anželika Cholina.
Teisėja pabrėžė, kad toks gebėjimas neįmanomas be išskirtinio pojūčio kalbai ir garsui.
Nors teisėjus sužavėjo Erlandos talentas, jie abejojo, ar tai nėra vieno pasirodymo talentas? Kuo ši mergina galėtų dar labiau nustebinti pusfinalyje? Visgi Erlanda atėjo pasiruošusi – ji teisėjams kai ką pažadėjo.
