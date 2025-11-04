 
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rūta Ščiogolevaitė nustebino išvaizdos pokyčiais: tam ruošėsi daug laiko

2025-11-04 17:55
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 17:55

Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė – viena tų moterų, kurių pokyčiai niekada nepraeina nepastebėti. Taip nutiko ir pirmadienio vakarą, kai žinoma atlikėja pasirodė Rositos Čivilytės literatūrinės biografijos pristatyme „Rosita. Gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“ (autorė – Elvyra Kučinskaitė) ir nustebino nauja plaukų spalva.

1

Naujienų portalo tv3.lt kalbinta Rūta atviravo, kad šįkart pokytis – ne spontaniškas, o ilgai brandintas.

Rositos Čivilytės knygos pristatymas
Rositos Čivilytės knygos pristatymas

„Jaučiu nostalgiją tikrai spalvai“

„Nors iš pradžių visai neplanavau keisti savo spalvos, kažkaip su savo stiliste išsikalbėjome. Sakau: jau pavargau nuo tos pačios spalvos, norisi grįžti prie natūralesnės, arčiau mano tikrosios. Jaučiu nostalgiją tai tikrai spalvai“, – šypsosi Rūta.

Atlikėja atskleidė, jog pokytis – ne vienkartinis, o galutinis rezultatas dar tik kuriamas.

„Mes pradėjom spalvos kelionę. Tokios spalvos neišgausi per vieną kartą. Bandome po truputėlį, kad nekenktume plaukams. Man labai svarbi jų būklė – šiuo metu ji tokia gera, kad net pati džiaugiuosi, nes seniai taip buvo. Iki Naujų metų turėtume pasiekti tą tikslinį toną“, – pasakojo ji.

R. Ščiogolevaitė taip pat prisipažino, kad naują atspalvį jai padėjo atrasti specialistė, kuri dirba būtent su blondinėmis. Nors atlikėja nėra linkusi dalyvauti reklamose, šįkart darė išimtį:

„Yra produktų ar paslaugų, kuriomis pati naudojuosi ne atsitiktinai, o nuolat. Tada tikrai galiu nuoširdžiai rekomenduoti. Tai ir šiuo atveju – atradusi saloną, jaučiuosi labai patenkinta nors šiaip reklamose dalyvauti vengiu“, – šypsosi atlikėja.

Pokyčiai išoriškai – bet kaip dėl gyvenimo?

Neretai pokyčiai išvaizdoje būna lydimi ir pokyčių viduje. Tačiau šįkart Rūta sako, kad plaukų spalva niekaip nesusijusi su gyvenimo permainomis.

„Tiesą sakant, šį kartą mano fronte viskas ramu. Jau gerus metus gyvenu ramiau, pripratus prie daug ko, daug su kuo susitaikius. Etapas – kol kas toks“, – atvirauja ji.

Paklausta apie ateitį, Rūta dalijasi išmoktomis gyvenimo pamokomis:

„Net keista – pagaliau pradedu matyti šviesą tunelio gale. Galvoju, kad gal kitais metais jau bus kitaip. Bet žinot, kaip yra – viskas gali labai greitai pasikeisti. Per paskutinius dešimt metų išmokau, kad norint išgyventi reikia būti pasiruošus bet kam.

Turiu savyje stiprų prisitaikymo mechanizmą, bet ne silpninančiu būdu. Išmokau jį paversti pliusu. Džiaugiuosi tuo, ką turiu šiandien. O kas bus rytoj – tuo rūpinsimės rytoj“, – teigia Rūta.

