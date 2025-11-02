Slėptuvėse treniravęsi oro akrobatai iš Ukrainos teisėjus paliko be žodžių: „Nesinori nei juokauti, nei kalbėti“

Šis Maksimo ir Elizavetos duetas oro akrobatikos triukų mokėsi iš prieš 2 metus „Lietuvos talentuose“ dalyvavusių ukrainiečių, pelniusių auksinį mygtuką – Stardust. „Duo ElMaks“ didžiojoje scenoje nusprendė pademonstruoti pasirodymą ant grandinių.
„Viskas prasideda nuo svajonės – kai kažko labai trokšti, reikia labai daug dirbti ir pamatysi rezultatą, – pasakojo 14-metė Elizaveta. – Norim parodyti, kad mes – nepalaužiami ir stiprūs. O dar norim ir savo talentą kilstelėti į pasaulinį lygį.“
Jaunuoliai yra iš Zaporižės, kurioje pastaruoju metu sirenos aidi beveik be perstojo.
„Oro pavojus skelbiamas labai dažnai. Kai galime ir treniruojamės – net slėptuvėse. Praleidžiame ten nemažai laiko. Aišku, kad baisu, bet jau pripratome. Dabar toks metas – Rusija atėjo į mūsų žemę ir mes nelabai norime kalbėti jų kalba. Ir mūsų pasirodymas būtent apie tai, kas dabar vyksta mūsų namuose“, – teigė ukrainiečių duetas.
Jautrus pasirodymas paliko be žodžių
„Duo ElMaks“ parodė jautrų pasirodymą, kuris prasidėjo šviesiame, gyvybės kupiname Ukrainos vaizdų fone, o baigėsi tyloje ir sugriautų Zaporižės daugiabučių vaizdais bei mėlynos ir geltonos spalvų dažais išteptais veidais. Oro akrobatams publika plojo atsistojusi, o komisijos nariai sunkiai rinko žodžius.
„Ačiū, kad atvažiavote ir parodėte viską: viską apie jaunas širdis, apie skausmą, kurio neturėtų būti jūsų širdyse. Tai yra labai sunku ir skausminga, bet yra labai reikalinga, kad jūs atvažiavote“, – pasirodymą gyrė Rūta Ščiogolevaitė.
„Po tokio pasirodymo nesinori nei juokauti, nei kalbėti. Galime tiesiog tylėdami duoti 4 „Taip“ ir pasidžiaugti šiais talentingais žmonėmis“, – teigė Anželika Cholina.
„Duskit visi išpurtę, pūvantys seni diedai, kurie skaidrina savo niekingą gyvenimo pabaigą gerdami kitų žmonių kraują“, – karo šalininkams linkėjimus siuntė M. Mikutavičius.
