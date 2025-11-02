 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Slėptuvėse treniravęsi oro akrobatai iš Ukrainos teisėjus paliko be žodžių: „Nesinori nei juokauti, nei kalbėti“

„Lietuvos talentai“ – 19:30 per TV3!
2025-11-02 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 09:15

Šių metų „Lietuvos talentų“ sezone vienas faktas yra aiškus – šalyje turime labai stiprių oro akrobatų, kurių kiekvienas pasirodymas pranoksta prieš tai matytą. Ne išimtis ir ukrainiečių duetas „Duo ElMaks“.

0

Šis Maksimo ir Elizavetos duetas oro akrobatikos triukų mokėsi iš prieš 2 metus „Lietuvos talentuose“ dalyvavusių ukrainiečių, pelniusių auksinį mygtuką – Stardust. „Duo ElMaks“ didžiojoje scenoje nusprendė pademonstruoti pasirodymą ant grandinių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viskas prasideda nuo svajonės – kai kažko labai trokšti, reikia labai daug dirbti ir pamatysi rezultatą, – pasakojo 14-metė Elizaveta. – Norim parodyti, kad mes – nepalaužiami ir stiprūs. O dar norim ir savo talentą kilstelėti į pasaulinį lygį.“

Jaunuoliai yra iš Zaporižės, kurioje pastaruoju metu sirenos aidi beveik be perstojo. 

„Oro pavojus skelbiamas labai dažnai. Kai galime ir treniruojamės – net slėptuvėse. Praleidžiame ten nemažai laiko. Aišku, kad baisu, bet jau pripratome. Dabar toks metas – Rusija atėjo į mūsų žemę ir mes nelabai norime kalbėti jų kalba. Ir mūsų pasirodymas būtent apie tai, kas dabar vyksta mūsų namuose“, – teigė ukrainiečių duetas.

REKLAMA

Duo ElMaks pasirodymas „Lietuvos talentuose
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Duo ElMaks pasirodymas „Lietuvos talentuose

Jautrus pasirodymas paliko be žodžių

„Duo ElMaks“ parodė jautrų pasirodymą, kuris prasidėjo šviesiame, gyvybės kupiname Ukrainos vaizdų fone, o baigėsi tyloje ir sugriautų Zaporižės daugiabučių vaizdais bei mėlynos ir geltonos spalvų dažais išteptais veidais. Oro akrobatams publika plojo atsistojusi, o komisijos nariai sunkiai rinko žodžius.

„Ačiū, kad atvažiavote ir parodėte viską: viską apie jaunas širdis, apie skausmą, kurio neturėtų būti jūsų širdyse. Tai yra labai sunku ir skausminga, bet yra labai reikalinga, kad jūs atvažiavote“, – pasirodymą gyrė Rūta Ščiogolevaitė. 

„Po tokio pasirodymo nesinori nei juokauti, nei kalbėti. Galime tiesiog tylėdami duoti 4 „Taip“ ir pasidžiaugti šiais talentingais žmonėmis“, – teigė Anželika Cholina. 

„Duskit visi išpurtę, pūvantys seni diedai, kurie skaidrina savo niekingą gyvenimo pabaigą gerdami kitų žmonių kraują“, – karo šalininkams linkėjimus siuntė M. Mikutavičius. 

Kokį verdiktą išgirdo ukrainiečių duetas, sužinokite jau šį sekmadienį! 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“. 

