Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM atsakė, ar JAV mažins karių skaičių Lietuvoje: štai ką darome, kad jie pasiliktų

2025-10-30 15:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 15:12

Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) ketinant sumažinant karių skaičių Europoje, Užsienio reikalų ministerija (URM) pakomentavo, ar tai palies Lietuvą.

JAV karinė technika (Lietuvos kariuomenės nuotr.)

Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) ketinant sumažinant karių skaičių Europoje, Užsienio reikalų ministerija (URM) pakomentavo, ar tai palies Lietuvą.

REKLAMA
7

Rumunija ir jos sąjungininkės buvo informuotos apie Jungtinių Valstijų sprendimą sumažinti savo kariuomenės dydį Europoje, rašo „DC News“.

Planuojama, kad JAV sumažins savo karių skaičių Rumunijoje nuo 1700 iki 900–1000. Pranešama, kad tai yra JAV karinių pajėgų pertvarkymo pasaulyje dalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2022 m. Rusijai įžengus į Ukrainą, JAV į Rumuniją perkėlė maždaug 4000 karių.

URM atsakė, kas laukia Lietuvos

Naujienų portalas tv3.lt palausė URM, ar diplomatai turi žinių, kad JAV ketintų sumažinti karių skaičių Baltijos šalyse trumpuoju (1–3 mėnesių) ir ilguoju (6–12 mėn.) laikotarpiu.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu neturime jokių oficialių indikacijų apie galimus planus sumažinti JAV karių skaičių Baltijos šalyse“, – nurodė URM.

REKLAMA

Spalio pradžioje prasidėjo eilinė JAV pajėgų bataliono kovinės grupės rotacija, ji truks 9 mėnesius.

Visgi kokiais argumentais remiantis JAV mažina karių skaičių Europoje? Lietuvos URM žiniomis, JAV administracija šiuo metu rengia svarbiausius strateginius saugumo ir gynybos politikos dokumentus – Nacionalinę saugumo strategiją ir Nacionalinę gynybos strategiją.

REKLAMA
REKLAMA

„Jais remiantis, tikėtina, vyks ginkluotųjų pajėgų dislokavimo visame pasaulyje korekcijos, atsižvelgiant į grėsmes JAV ir jos sąjungininkams“, – komentuoja URM.

Ką daro Lietuva, kad išlaikytų JAV karius?

Naujienų portalas tv3.lt paprašė URM įvardyti, ką daro Lietuva, kad įtikintų JAV adminsitraciją palikti savo karius Baltijos regione. Ministerija nurodė, kad pirmiausia Lietuva užtikrina gyvenimo ir treniruočių sąlygas JAV kariams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Lietuva kaip priimančioji valstybė, užtikrina, kad JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė turėtų idealias sąlygas treniruotis ir gyventi mūsų šalyje. Nuolat tobulinamas mūsų priimančios šalies paramos paketas – daug investuojama į infrastruktūros plėtrą, gyvenimo sąlygų gerinimą, modernizuojamos mokymų bazės, kurių teritorija išplėsta net keturis kartus. Tai leidžia kariams treniruotis realiomis sąlygomis, tobulina jų parengtį, stiprina kovinę galią bei sąjungininkų pajėgų sąveikumą“, – vardija URM.

REKLAMA

Antra, Lietuva, anot URM, sparčiai plečia bendradarbiavimą su JAV gynybos pramone.

„2024 m. pasirašytas memorandumas su JAV gynybos technologijų milžine „Northrop Grumman“, kurio pagrindu bus reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybos pramonės pajėgumai ir dvišalis bendradarbiavimas šioje srityje“, – rašo URM.

Tolesnio karinio bendradarbiavimo klausimai, ministerijos teigimu, taip pat nuolat aptariami „įvairaus lygmens susitikimuose su JAV pareigūnais ir administracijos atstovais“.

REKLAMA

Budrys siunčia žinią dėl JAV karių Lietuvoje

Rumunijai pranešus, kad JAV ketina mažinti pajėgas rytiniame NATO flange, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia neturintis oficialių žinių apie tokius Vašingtono ketinimus mažinti amerikiečių karių Lietuvoje gretas.

„Lietuva oficialių žinių iš Jungtinių Amerikos Valstijų neturi. Tačiau galiu patikinti, kad ir toliau intensyviai dirbame su savo sąjungininkais JAV, kad tos pajėgos čia būtų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akcentuojame dar ir dar kartą, kokią priimančios šalies paramą Lietuva suteikia čia esančioms pajėgoms, kokios yra sąlygos, kokie yra planai jas dar išplėsti.

Esame įsitikinę, kad tai yra geriausios sąlygos pasaulyje, kurias JAV gauna savo pajėgoms, ir turime visus argumentus“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams komentavo K. Budrys. 

Į žinią sureagavo JAV

JAV kariuomenė trečiadienį pareiškė, kad pajėgų sumažinimas rytiniame NATO flange nereiškia Amerikos pasitraukimo iš Europos ir nepakeis saugumo aplinkos ten.

REKLAMA

„Tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos ar sumažėjusio įsipareigojimo NATO ir 5-ajam straipsniui signalas“, – pareiškime, kuriame kalbama apie Aljanso kolektyvinės gynybos principą, teigė Jungtinių Valstijų Sausumos pajėgos Europoje.

„Tai veikiau teigiamas padidėjusių Europos pajėgumų ir atsakomybės ženklas“, – nurodoma pranešime.

REKLAMA

Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu žurnalistams sakė, kad šis JAV sprendimas netraktuojamas kaip karių išvedimas.

Jis teigė, kad tai bus „brigados, kurios padaliniai buvo keliose NATO šalyse, įskaitant Bulgariją, Rumuniją, Slovakiją ir Vengriją, rotacijos nutraukimas“.

Visgi NATO pareigūnas pranešime naujienų agentūrai AFP komentuodamas šį Vašingtono žingsnį pabrėžė, kad čia nėra nieko neįprasta.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo NATO ir reikalavo, kad sąjungininkės Europoje prisiimtų daugiau atsakomybės už savo saugumą didindamos išlaidas gynybai – tokiu metu, kai Ukraina kariauja su Rusija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV mažina karių skaičių rytiniame NATO flange: ramina, kad tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos (nuotr. SCANPIX)
Karių skaičiaus mažinimas rytiniame NATO flange: sureagavo ir pati JAV (2)
Darius Jauniškis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Jauniškis sveikina naujausias JAV sankcijas Rusijai: „Putinas įsivarė save į kampą“ (6)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Susidūrusios su Rusijos grėsme NATO ir ES stengiasi stiprinti gynybą nuo dronų (2)
Rusijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
Rusija ruošiasi antram etapui, jau matyti ženklai „netoli mūsų sienų“, perspėja Suomijos ministras (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų