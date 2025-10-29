Po JAV sprendimo mažinti karių skaičių – žinia iš Prancūzijos: NATO rytinio flango gynyba išliks tvirta

Rumunija anksčiau trečiadienį paskelbė, kad JAV informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas, įskaitant amerikiečių karius iš Mihailo Kogalniceanu oro pajėgų bazės Rumunijos Juodosios jūros pakrantėje.
Siekia užtikrinti, kad kolektyvinė gynyba būtų tvirta
Rumunų Gynybos ministerijos teigimu, sumažinus karių skaičių, šalyje liks dislokuota apie 1 tūkst. JAV karių.
„Dirbame su Jungtinėmis Valstijomis ir rytinio flango šalimis, siekdami užtikrinti, kad kolektyvinė gynyba būtų tvirta ir patikima. Ji tokia yra ir tokia išliks“, – nurodė šaltinis.
