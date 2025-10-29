Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po JAV sprendimo mažinti karių skaičių – žinia iš Prancūzijos: NATO rytinio flango gynyba išliks tvirta

2025-10-29 18:46 / šaltinis: BNS
2025-10-29 18:46

Prancūzijos gynybos ministrės Catherine Vautrin štabo narys trečiadienį pareiškė, kad NATO rytinio flango gynyba išliks tvirta.

Po JAV sprendimo mažinti karių skaičių – žinia iš Prancūzijos: NATO rytinio flango gynyba išliks tvirta (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos gynybos ministrės Catherine Vautrin štabo narys trečiadienį pareiškė, kad NATO rytinio flango gynyba išliks tvirta.

Rumunija anksčiau trečiadienį paskelbė, kad JAV informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas, įskaitant amerikiečių karius iš Mihailo Kogalniceanu oro pajėgų bazės Rumunijos Juodosios jūros pakrantėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siekia užtikrinti, kad kolektyvinė gynyba būtų tvirta

Rumunų Gynybos ministerijos teigimu, sumažinus karių skaičių, šalyje liks dislokuota apie 1 tūkst. JAV karių.

„Dirbame su Jungtinėmis Valstijomis ir rytinio flango šalimis, siekdami užtikrinti, kad kolektyvinė gynyba būtų tvirta ir patikima. Ji tokia yra ir tokia išliks“, – nurodė šaltinis. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JAV mažina karių skaičių rytiniame NATO flange: ramina, kad tai nėra Amerikos pasitraukimas iš Europos (nuotr. SCANPIX)
Karių skaičiaus mažinimas rytiniame NATO flange: sureagavo ir pati JAV (2)

