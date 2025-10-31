 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Mažo rezultatyvumo dvikovoje „Olympiacos“ įveikė „Hapoel“ ekipą

2025-10-31 23:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 23:15

Eurolygoje Pirėjo „Olympiacos“ (5/3) ekipa namie 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15) palaužė Tel Avivo „Hapoel“ (6/2) krepšininkus.

N.Milutinovas fiksavo dvigubą dublį

Eurolygoje Pirėjo „Olympiacos“ (5/3) ekipa namie 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15) palaužė Tel Avivo „Hapoel“ (6/2) krepšininkus.

REKLAMA
0

Po šio pralaimėjimo iki tol vienvalde lydere buvusi „Hapoel“ turnyrinėje lentelėje susilygino su Kauno „Žalgiriu“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“.

Pirmajame kėlinyje OLY buvo susikūrusi 4 taškų pranašumą po Thomaso Walkupo tolimo metimo – 14:10. Netrukus Nikola Milutinovas pridėjo dvitaškį (16:10), bet kėlinį spurtu užbaigė „Hapoel“ ir po pirmojo ketvirčio pirmavo 21:18.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis Vasilije Micičius svečių pranašumą didino dar labiau (31:22), o Collinas Malcolmas kūrė ir dviženklį pranašumą – 32:22. Vis tik dar iki pertraukos OLY sumažino atsilikimą iki 6 taškų – 33:39.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos abiejų komandų žaidimas puolime tiesiog sustojo. Sužaidus 7 trečiojo kėlinio minutes „Hapoel“ pirmavo 3 taškais (41:38), o netrukus Tysonas Wardas išvedė OLY į priekį – 42:41. Per trečiąjį kėlinį vos 4 taškus pelnęs „Hapoel“ nuo varžovų prieš lemiamą ketvirtį atsiliko tašku – 43:44.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirto kėlinio pradžioje OLY didino pranašumą iki 5 taškų (48:43), bet tuomet sėkmingas atakas surengė ir svečiai – 47:48. T.Wardas vėl didino šeimininkų pranašumą tritaškių (52:47), tačiau „Hapoel“ lygino rezultatą – 52:52. Tritaškį pataikė Alecas Petersas, o dvitaškį su pražanga pridėjo ir A.Vezenkovas – 58:52. V.Micičius pataikė du tritaškius iš eilės (58:58), o šeimininkus į priekį išvedė N.Milutinovas – 60:58. Tel Avivo ekipa turėjo galimybę gelbėtis, tačiau Th.Walkupas sugebėjo perimti kamuolį, o A.Vezenkovas baudomis įtvirtino OLY pergalę – 62:58.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dvigubą dublį šiame mače užfiksavo N.Milutinovas, kuris pelnė 10 taškų, atkovojo 13 kamuolių ir surinko 25 naudingumo balus.

„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 14 (1/4 trit.), Tyleris Dorsey 11 (3/5 trit.), Nikola Milutinovas 10 (12 atk. kam.), Tysonas Wardas 8 (0/5 trit.).

„Hapoel“: Antonio Blakeney 13 (2/6 trit.), Collinas Malcolmas ir Vasilije Micičius (2/8 trit.) po 10, Elijah Bryantas 7 (8 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų