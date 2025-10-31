Mažo rezultatyvumo dvikovoje „Olympiacos“ įveikė „Hapoel“ ekipą

Po šio pralaimėjimo iki tol vienvalde lydere buvusi „Hapoel“ turnyrinėje lentelėje susilygino su Kauno „Žalgiriu“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“.
Pirmajame kėlinyje OLY buvo susikūrusi 4 taškų pranašumą po Thomaso Walkupo tolimo metimo – 14:10. Netrukus Nikola Milutinovas pridėjo dvitaškį (16:10), bet kėlinį spurtu užbaigė „Hapoel“ ir po pirmojo ketvirčio pirmavo 21:18.
Pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis Vasilije Micičius svečių pranašumą didino dar labiau (31:22), o Collinas Malcolmas kūrė ir dviženklį pranašumą – 32:22. Vis tik dar iki pertraukos OLY sumažino atsilikimą iki 6 taškų – 33:39.
Po pertraukos abiejų komandų žaidimas puolime tiesiog sustojo. Sužaidus 7 trečiojo kėlinio minutes „Hapoel“ pirmavo 3 taškais (41:38), o netrukus Tysonas Wardas išvedė OLY į priekį – 42:41. Per trečiąjį kėlinį vos 4 taškus pelnęs „Hapoel“ nuo varžovų prieš lemiamą ketvirtį atsiliko tašku – 43:44.
Ketvirto kėlinio pradžioje OLY didino pranašumą iki 5 taškų (48:43), bet tuomet sėkmingas atakas surengė ir svečiai – 47:48. T.Wardas vėl didino šeimininkų pranašumą tritaškių (52:47), tačiau „Hapoel“ lygino rezultatą – 52:52. Tritaškį pataikė Alecas Petersas, o dvitaškį su pražanga pridėjo ir A.Vezenkovas – 58:52. V.Micičius pataikė du tritaškius iš eilės (58:58), o šeimininkus į priekį išvedė N.Milutinovas – 60:58. Tel Avivo ekipa turėjo galimybę gelbėtis, tačiau Th.Walkupas sugebėjo perimti kamuolį, o A.Vezenkovas baudomis įtvirtino OLY pergalę – 62:58.
Dvigubą dublį šiame mače užfiksavo N.Milutinovas, kuris pelnė 10 taškų, atkovojo 13 kamuolių ir surinko 25 naudingumo balus.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 14 (1/4 trit.), Tyleris Dorsey 11 (3/5 trit.), Nikola Milutinovas 10 (12 atk. kam.), Tysonas Wardas 8 (0/5 trit.).
„Hapoel“: Antonio Blakeney 13 (2/6 trit.), Collinas Malcolmas ir Vasilije Micičius (2/8 trit.) po 10, Elijah Bryantas 7 (8 atk. kam.).
