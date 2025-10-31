 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

WDF pasaulio smiginio taurės turnyre – lietuvių pasirodymai

2025-10-31 13:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 13:04

Pietų Korėjoje surengtas WDF pasaulio smiginio taurės turnyras, kuriame dalyvavo ir Lietuvos delegacija.

„Lietuvos Darts sporto federacijos“ nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Pietų Korėjoje surengtas WDF pasaulio smiginio taurės turnyras, kuriame dalyvavo ir Lietuvos delegacija.

0

Vyrų varžybose Laimis Zubavičius pasiekė trečiąjį ratą, Arūnas Sakalauskas ir Karolis Vaitelė nukeliavo iki antrojo etapo, o Gintaras Nagevičius iškrito pirmajame rate. Dvejetuose A. Sakalauskas su G. Nagevičiumi ir L. Zubavičius su K. Vaitele liko be pergalių.

Moterų varžybose tarp lietuvių išsiskyrė trečią ratą pasiekusi Asta Juknienė. Sandra Rimkevičiūtė ir Ieva Tvaronavičiūtė baigė pasirodymą antrajame rate, o Eglė Galdikaitė suklupo pirmajame rate. Dvejetuose A. Juknienė su E. Galdikaite ir I. Tvaronavičiūtė su S. Rimkevičiūte liko be pergalių.

Komandinėse varžybose Lietuvos vyrų rinktinė pateko į 6-ą grupę, kur 0:9 pralaimėjo Škotijai, 4:9 – JAV, 3:9 – Gibraltarui, 4:9 – Islandijai ir 8:9 – Tailandui. Moterys žaidė 8-oje grupėje ir taip pat liko be pergalių: 2:9 nusileido Naujajai Zelandijai, 4:9 – Turkijai ir 1:9 – Airijai.

