TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lietuvos U16 tenisininkai sėmėsi patirties Europos čempionate Parmoje

2025-10-31 12:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 12:33

Italijos Parmos mieste vyko Europos U16 teniso čempionatas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos šešiolikmečių rinktinė. Lietuvai čempionate atstovavo keturi jaunieji tenisininkai.

tennis.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Nojus Poška, atstovaujantis Klaipėdos vaikų ir jaunimo teniso klubui „Tennis Star“, pasiekė antrąjį ratą tiek vienetų, tiek dvejetų varžybose. Šiaulių teniso akademijos auklėtinis Ugnius Remeikis vienetuose (paguodos lentelėje) pasiekė trečią ratą, o dvejetuose – antrąjį. Tos pačios akademijos sportininkės Luknė Vaitkevičiūtė ir Roneta Kačinskaitė taip pat išbandė jėgas: Luknė vienetuose pasiekė trečią ratą, o dvejetuose baigė kovas po pirmojo, tuo tarpu Roneta vienetuose (paguodos lentelėje) įveikė du etapus ir sustojo trečiajame rate, o dvejetuose taip pat pasitraukė po pirmojo rato.

Lietuvos jaunuoliai įgijo vertingos patirties tarptautinėje arenoje ir galėjo pasitikrinti jėgas tarp stipriausių savo amžiaus Europos žaidėjų.

Šių metų varžybos sulaukė didelio susidomėjimo – jose varžėsi net 156 žaidėjai iš 40 Europos valstybių.

