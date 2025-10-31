„Lietuvos talentų“ scenoje tikrą šou užkūrė ne žmonės, o robotai: „Turiu priekaištų“

Robotikos komandų bendruomenių komanda „LITUANICA X“ neslepia savo ambicijų – tik robotų jiems neužtenka, jie nori tyrinėti daug platesnes erdves – net ir patį kosmosą.
„Kažkuriais metais per šį šimtmetį turime tapti inžinieriais, patekti į NASA, pastatyti erdvėlaivį ir nuskristi į Marsą“, – tikslais dalijasi robotikos entuziastai.
Jaunieji inžinieriai „Lietuvos talentuose“ nori parodyti, kad konstruoti robotus – tai ne tik matematika ir sudėtingas darbas, bet tai gali būti ir smagus užsiėmimas. O ir robotai gali būti linksmi, pavyzdžiui, groti muzikiniais instrumentais.
„Matau užsidegimą jūsų akyse“
Pasirodymo metu ant didžiosios „Lietuvos talentų“ scenos buvo tik robotai ir pačių vaikinų sukonstruotas pianinas – trys robotai grojo pianinu visiems gerai žinomas melodijas, o vienas robotas demonstravo šokių judesius. Pasirodymo pabaigoje visi robotai nusilenkė publikai.
Kaip pasakojo vaikinai, vienam robotui sukurti reikėjo poros mėnesių, tačiau juos surinkti galima ir greičiau – maždaug per savaitę. Sudėtingiausią robotą jaunieji inžinieriai kūrė 9 mėnesius.
„Aš dar ramus, kad reikia 5 žmonių, jog sutvarkytų 4 robotus“, – juokavo komisijos narys Vytautas Rumšas.
„Turiu priekaištų. Lyg ir jausmo trūko pasirodymui, mechaniškai kažkaip visas...“ – ironizavo Marijonas Mikutavičius.
„Tol, kol matau žmogaus pranašumą prieš robotą scenoje, žmogaus nepakeičiamumą, tol man yra smagu. Kol robotas akivaizdžiai nebando pakeisti žmogaus scenoje, tol man yra faina. Fainiausia man yra jūs patys, nes aš matau užsidegimą jūsų akyse. Tikrai patraukėt mano dėmesį ir su visus savo skepticizmu manau, kad jei kažką panašaus pamatyčiau per televizorių, aš neperjungčiau kanalo“ – pagyrimų negailėjo Rūta Ščiogolevaitė.
„O tie robotai gali tik tai, ar turi dar kokią nors funkciją?“ – klausė Anželika Cholina.
Vaikinai paaiškino, kad šie robotai turi begalę funkcijų. Kokių?
Tai sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!