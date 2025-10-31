Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

„Lietuvos talentų“ scenoje tikrą šou užkūrė ne žmonės, o robotai: „Turiu priekaištų“

2025-10-31 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 20:15

Nors „Lietuvos talentus“ siejame su pasirodymais, kuriuose žmonės demonstruoja savo gebėjimus, kartais scenoje galime išvysti ir ką kito, pavyzdžiui, robotus. Jaunųjų inžinierių grupė „LITUANICA X“ sukūrė originalų pasirodymą su robotais – į sceną atvykę mechaniniai „dalyviai“ buvo valdomi iš užkulisių.

Nors „Lietuvos talentus“ siejame su pasirodymais, kuriuose žmonės demonstruoja savo gebėjimus, kartais scenoje galime išvysti ir ką kito, pavyzdžiui, robotus. Jaunųjų inžinierių grupė „LITUANICA X“ sukūrė originalų pasirodymą su robotais – į sceną atvykę mechaniniai „dalyviai“ buvo valdomi iš užkulisių.

REKLAMA
0

Robotikos komandų bendruomenių komanda „LITUANICA X“ neslepia savo ambicijų – tik robotų jiems neužtenka, jie nori tyrinėti daug platesnes erdves – net ir patį kosmosą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kažkuriais metais per šį šimtmetį turime tapti inžinieriais, patekti į NASA, pastatyti erdvėlaivį ir nuskristi į Marsą“, – tikslais dalijasi robotikos entuziastai. 

REKLAMA
REKLAMA

Jaunieji inžinieriai „Lietuvos talentuose“ nori parodyti, kad konstruoti robotus – tai ne tik matematika ir sudėtingas darbas, bet tai gali būti ir smagus užsiėmimas. O ir robotai gali būti linksmi, pavyzdžiui, groti muzikiniais instrumentais.

REKLAMA

LITUANICA X pasirodymas „Lietuvos talentuose“
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LITUANICA X pasirodymas „Lietuvos talentuose“

„Matau užsidegimą jūsų akyse“

Pasirodymo metu ant didžiosios „Lietuvos talentų“ scenos buvo tik robotai ir pačių vaikinų sukonstruotas pianinas – trys robotai grojo pianinu visiems gerai žinomas melodijas, o vienas robotas demonstravo šokių judesius. Pasirodymo pabaigoje visi robotai nusilenkė publikai. 

Kaip pasakojo vaikinai, vienam robotui sukurti reikėjo poros mėnesių, tačiau juos surinkti galima ir greičiau – maždaug per savaitę. Sudėtingiausią robotą jaunieji inžinieriai kūrė 9 mėnesius. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aš dar ramus, kad reikia 5 žmonių, jog sutvarkytų 4 robotus“, – juokavo komisijos narys Vytautas Rumšas. 

„Turiu priekaištų. Lyg ir jausmo trūko pasirodymui, mechaniškai kažkaip visas...“ – ironizavo Marijonas Mikutavičius. 

„Tol, kol matau žmogaus pranašumą prieš robotą scenoje, žmogaus nepakeičiamumą, tol man yra smagu. Kol robotas akivaizdžiai nebando pakeisti žmogaus scenoje, tol man yra faina. Fainiausia man yra jūs patys, nes aš matau užsidegimą jūsų akyse. Tikrai patraukėt mano dėmesį ir su visus savo skepticizmu manau, kad jei kažką panašaus pamatyčiau per televizorių, aš neperjungčiau kanalo“ – pagyrimų negailėjo Rūta Ščiogolevaitė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„O tie robotai gali tik tai, ar turi dar kokią nors funkciją?“ – klausė Anželika Cholina.  

Vaikinai paaiškino, kad šie robotai turi begalę funkcijų. Kokių? 

Tai sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Anželika Cholina ir komikas Ignas Žuklys (tv3.lt koliažas)
Kultūringiausiu komiku pavadintas Ignas žavėjo savo nuoširdumu: „Tokių dabar retenybė sutikti“
Mikutavičius prarado žadą po Domanto pasirodymo „Lietuvos talentuose“ (nuotr. stop kadras)
Pamatęs netradicinį Domanto pasirodymą Mikutavičius prarado žadą: „Šiauliai visada buvo pilni freak`ų (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų