TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Marijonas Mikutavičius stoja prie futbolo klubo vairo: „Prasideda naujas etapas“

2025-10-25 09:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 09:12

Prie Vilniaus futbolo klubo „Ataka“ prisijungė visiems gerai pažįstamas žmogus – dainininkas, televizijos laidų vedėjas ir futbolo entuziastas Marijonas Mikutavičius, tapęs vienu iš klubo savininkų.

„Lietuvos talentų“ teisėjas Marijonas Mikutavičius
14

3

Šia žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose.

Marijono Mikutavičiaus pokyčiai bėgant metams
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marijono Mikutavičiaus pokyčiai bėgant metams

Naujas klubo savininkas

Apie šią naujieną klubas pranešė savo socialiniuose tinkluose, pasidalijęs bendra nuotrauka su M. Mikutavičiumi ir džiaugsmingu įrašu:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Didelės naujienos Futbolo klube „Ataka“!

Prie mūsų prisijungė visiems gerai pažįstamas žmogus – Marijus Mikutavičius, kuris tapo vienu iš klubo savininkų.

Kartu su juo į „Ataką“ ateina dar daugiau energijos, idėjų ir tikėjimo mūsų futbolo vizija.

Šiandien šią ypatingą akimirką įamžinome su šypsenomis – pradžia naujam, įdomiam etapui!

Sveikas prisijungęs prie „Atakos“, Marijau!“

Po įrašu netruko pasipilti sveikinimai – tiek iš futbolo bendruomenės, tiek iš atlikėjo gerbėjų.

„Sveikiname klubą su nauju partneriu – garsiu Lietuvos atlikėju!  Tegul muzika ir futbolas suskamba vienu ritmu – drąsiai, kūrybiškai ir su aistra. Linkime gero vėjo, naujų idėjų ir sėkmingų pergalių, kurios įkvėptų tiek mažus, tiek didelius futbolininkus bei sirgalius!“, – rašė komentaruose.

„Džiugios žinios!“, „Super!“, – pridūrė ir kiti.

Futbolas – sena Mikutavičiaus aistra

Marijonas Mikutavičius jau daugelį metų žinomas kaip aistringas futbolo gerbėjas. Jis ilgą laiką žaidė legendinėje žurnalistų ir pramogų pasaulio atstovų komandoje „Prelegentai“, kurioje aikštėje pasirodydavo kartu su žinomais sporto komentatoriais, laidų vedėjais ir atlikėjais.

Klubas, kuris augina jaunąją kartą

Futbolo klubas „Ataka“ – tai Vilniuje veikianti vaikų ir jaunimo futbolo organizacija, įkurta 2016 metais. Klubas veikia kaip viešoji įstaiga ir orientuojasi ne į profesionalų futbolą, o į jaunųjų sportininkų ugdymą.

