Jaunas vartininkas tapo kraupaus organizuoto nusikalstamumo veikimo auka. Nusikaltėlių grupuotė pažadėjo jaunam vartininkui vykti į profesionalaus klubo peržiūrą. Auka buvo suviliota kvietimu į bandomąją treniruotę, o tada Ch. Toure buvo pagrobtas, už jį reikalauta išpirkos.
Šeimai nepavyko laiku surinkti reikalaujamos sumos, o jaunuolis buvo brutaliai nužudytas.
Jo kūnas rastas Ganoje, policija atlieka tyrimą.
Ch. Toure buvo „Esprit Foot Yeumbeul“ akademijos žaidėjas, šiuo metu vyksta jo kūno pargabenimo į tėvynę procedūra.
Senegalo užsienio reikalų ministerija pareiškė užuojautą šeimai, taip pat paragino visus būti atsargius. Ministerija ragina vengti neaiškių karjeros galimybių kanalų, skatinama visus susitarimus derinti tik sertifikuotas futbolo agentūras.
