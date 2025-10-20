Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Tragiška lemtis: netikru karjeros šansu susiviliojęs 18-metis – pagrobtas ir nužudytas

2025-10-20 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-20 21:00

18-metis futbolininkas Senegalo Cheichas Toure buvo pagrobtas ir žiauriai nužudytas Ganoje.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

18-metis futbolininkas Senegalo Cheichas Toure buvo pagrobtas ir žiauriai nužudytas Ganoje.

REKLAMA
2

Jaunas vartininkas tapo kraupaus organizuoto nusikalstamumo veikimo auka. Nusikaltėlių grupuotė pažadėjo jaunam vartininkui vykti į profesionalaus klubo peržiūrą. Auka buvo suviliota kvietimu į bandomąją treniruotę, o tada Ch. Toure buvo pagrobtas, už jį reikalauta išpirkos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeimai nepavyko laiku surinkti reikalaujamos sumos, o jaunuolis buvo brutaliai nužudytas.

Jo kūnas rastas Ganoje, policija atlieka tyrimą.

Ch. Toure buvo „Esprit Foot Yeumbeul“ akademijos žaidėjas, šiuo metu vyksta jo kūno pargabenimo į tėvynę procedūra.

Senegalo užsienio reikalų ministerija pareiškė užuojautą šeimai, taip pat paragino visus būti atsargius. Ministerija ragina vengti neaiškių karjeros galimybių kanalų, skatinama visus susitarimus derinti tik sertifikuotas futbolo agentūras.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų