Sporto rungtynės politikams atveria daug durų Europoje: palygino Ruginienės ir Nausėdos pasirinkimus

Politikai sutaria, kad būtent sportas, o pirmiausia – futbolas, padeda Europoje užmegzti šiltus diplomatinius ryšius su kitų valstybių vadovais. Tiesa, tokios progos prezidentas Gitanas Nausėda neišnaudojo – turėjo kitų reikalų. O meilios D. Tusko ir I. Ruginienės nuotraukos iš stadiono jau plinta socialiniuose tinkluose.
„Donald, malote!“ – štai tokia skanduote Lenkijos futbolo fanai Kauno stadione sutiko savo šalies premjerą Donaldą Tuską.
Tik skanduotė D. Tuskui neturėjo būti maloni. Išvertus į lietuvių kalbą – „Donaldai, idiote, tavo Vyriausybę nuvers chuliganai“. Lenkai pasiuntė dar vieną žinią savo premjerui – „Donaldai, tu niekada nebuvai, nesi ir nebūsi Lenkijos fanas“.
O pačio D. Tusko veidas pažymėtas A. Hitlerio ūsais ir Vokietijos vėliava ant kaktos. Visa tai – Lenkijos vidaus politikos atgarsiai, bet pačiam D. Tuskui Dariaus ir Girėno stadione buvo linksmiau vien dėl kompanijos – meilios jo ir mūsų premjerės Ingos Ruginienės nuotraukos jau plinta socialiniuose tinkluose.
„Nieko jis nesiteisino, bet jis mane perspėjo, kad labai aktyvūs lenkų fanai, kad visko gali laukti, ir na... kad jis pats tokių veiksmų nepateisina. Tai toks pokalbis trumpas buvo“, – pasakojo Ministrė Pirmininkė.
Išnaudota sveikintina galimybė
I. Ruginienė praėjusią savaitę viešėdama Varšuvoje pakvietė D. Tuską atvykti į Kauną. Tokį poelgį sveikina ir opozicija.
„Aš noriu pasveikinti tokį sprendimą, premjerė šaunuolė, tikrai, žinau jos aistrą futbolui“, – džiugiai kalbėjo konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Vakarykštis atvykimas Lenkijos premjero, tikrai yra didžiulis pliusas, čia reikia pagirti Ministrę Pirmininkę už šitą žingsnį“, – pozityviai įvertino premjerės sprendimą demokratų lyderis Saulius Skvernelis.
Tiek S. Skvernelis, tiek ir L. Kasčiūnas – abu ne tik politikai, bet ir sporto fanai. Ir pabrėžia, kad vadinamoji sporto diplomatija itin svarbi, patys tuo naudojosi ne kartą, kad išspręstų vienus ar kitus klausimus su kolegomis iš kitų šalių.
„Visko ten būdavo, nes santykiai tarp valstybių grindžiami ir tam tikrais asmeniniais dalykais. Kada tu gali paskambinti bet kada, žinutę parašyti“, – patirtimi dalijosi S. Skvernelis.
„Neformaliuose pokalbiuose antras klausimas būdavo – už kokią futbolo komandą sergi? Ir tai iš karto, jeigu dar kažkokie ledukai būdavo, visa tai atšildavo ir mes pradėdavome kalbėti ir neformaliomis temomis“, – papildė L. Kasčiūnas.
Ruginienė su kolega iš Lenkijos susitinka gerokai dažniau nei Paluckas
Gintautas Paluckas per 9 mėnesius premjero poste taip nė karto ir nesusitiko su Lenkijos kolega. I. Ruginienė poste dar nė mėnesio ir su D. Tusku matėsi tiek Varšuvoje, tiek ir Kaune. O paskui ją, į stadioną atvyko ir daugiau socdemų.
Kaip juokavo S. Skvernelis, „pasijaučiau, kaip LSDP tarybos posėdyje“.
Vyriausybės fotografės nuotraukose matyti, kad D. Tuskas stadione buvo atsipalaidavęs – I. Ruginienė gurkšnojo arbatą, o lenkas – turbūt, kažką stipresnio. Paklausta, apie ką kalbėjosi su Lenkijos premjeru, Ministrė Pirmininkė nedaugžodžiavo.
„Apie viską. Tikrai džiaugiuosi tuo draugišku ryšiu, kurį mes sukūrėme per tokį trumpą laiką, tai ir apie šeimas, ir apie daugelį dalykų. <...> Apie koalicijas, įdomūs ten irgi pas juos vyksta dalykai, ir Seimo pirmininkas turėtų keistis. Tai, matote, tas pasaulis yra mažas“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Tiesa, tiek S. Skvernelis, tiek socdemai, kartu su D. Tusku buvo VIP tribūnoje. L. Kasčiūnas tradiciškai pasirinko aktyviausių sirgalių Vyčio tribūną.
Progą pakviesti Lenkijos prezidentą Karolį Nawrockį, kuris taip pat rimtas futbolo fanas, turėjo ir Gitanas Nausėda. Bet jis K. Nawrockio nepakvietė.
„Aš tikrai manau, kad reikėjo, jeigu mes nepadarėme, nepasiūlėme, tai nėra pats geriausias dalykas. Tai tokia idėja turėjo būti iš karto, pirmame susitikime su K. Nawrockiu“, – sakė konservatorių pirmininkas.
Bet į stadioną neatvyko ir pats G. Nausėda.
„Galima buvo, ir tikrai stengiuosi, kai galimybės leidžia, bet reikėjo anksti keltis, važiuoti į regioną, tai manau, kad bus dar tų progų apsilankyti stadione kitą kartą. Šiaip sportui nesu abejingas, futbolui taip pat“, – apie rungtynių praleidimą kalbėjo prezidentas.
Sportas – netinkama vieta politikai
Futbolas baigėsi apie vidurnaktį. Premjerei vėlyvas metas nesutrukdė, nors jai reikėjo grįžti į Vilnių, D. Tuskas skrido namo į Varšuvą. Tiesa, per krepšinio čempionatą, G. Nausėda keliavo į Suomiją, stebėjo Suomijos ir Lietuvos rungtynes kartu su suomių prezidentu. Bet atrodė, kad G. Nausėda daugiau bendravo su žmona, nei su Suomijos prezidentu.
„Šiaip tai reikėtų daryti rimtose įstaigose politinius klausimus spręsti. <...> Tikrai, išnaudosiu visas kortas, jeigu tai bus naudinga Lietuvai“, – teisino savo veiksmus G. Nausėda.
Tiesa, kone visas pasaulis, ypač Europa, pamišę būtent dėl futbolo. Lietuvoje mėgstamas krepšinis neatveria tiek daug durų.
„Per krepšinį, turbūt, tiktai Filipinus galime ir dar kokią nors egzotišką valstybę, deja, tokia situacija yra. Būtent futbolas yra milijonų aistra visame pasaulyje, ir pirmiausia Europoje, be jokios abejonės“, – apmąstė L. Kasčiūnas.
Prieš keletą metų su Lenkija turėjome puikius santykius – tiek Vyriausybių, tiek ir prezidentų lygyje. Tačiau abiejose šalyse keitėsi valdžios, tad šiuos santykius vėl svarbu kurti iš naujo.
