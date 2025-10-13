Savaitgalį Vilniuje – Kontinentinės ledo ritulio taurės turnyras

Kontinentinės taurės nugalėtojas – į Čempionų lygą
Nuo 1997 m. vykstančiame turnyre paprastai varžosi mažesnių ledo ritulio šalių, nepatenkančių į Čempionų lygą, klubai. Jei turi atitinkamą infrastruktūrą ir galimybes turnyro nugalėtojas gali gauti kvietimą prisijungti prie Čempionų lygos.
24 komandų stipriausią Europos ledo ritulio Čempionų lygą sudaro šešių šalių lygų įkūrėjų, turinčių po tris kvotas klubai iš Švedijos, Šveicarijos, Suomijos, Čekijos, Vokietijos ir Austrijos. Garantuotą vietą taip pat gauna paskutinio sezono nugalėtojas, o dar 5-ias taip vadinamas „wild card” vietas IIHF skiria savo nuožiūra įvertinę visumą – klubas turi turėti mažiausiai 2500 vietų talpinančią areną, stabilų biudžetą, varžytis konkurencingoje lygoje, turėti geras rekomendacijas iš vietinės ledo ritulio asociacijos.
Taigi tokių ledo ritulio šalių kaip Lietuvos galimybės patekti į stipriausių ledo ritulio klubų turnyrą prasideda Kontinentinėje taurės varžybose. Kvietimą galim gauti tik nugalėjus čia ir atitikus aukščiau išvardintus kriterijus.
Šiemet Kontinentinės taurės turnyre be Vilniuje kovosiančių šalių čempionų varžosi dar Vengrijos, Rumunijos, Ukrainos, Serbijos, Lenkijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Danijos ir Kazachstano komandos.
„Hockey Punks – Mototoja” žaidimas gerėja
Lietuvos čempionų sezonas likus savaitei iki pirmųjų OHL Baltijos lygos sezono rungtynių prasidėjo tragiška vyriausiojo trenerio Mindaugo Kiero žūtimi. Jo pareigas skubiai teko perimti pagalbininkui – ilgus metus šalies rinktinėje žaidusiam, o vėliau pagrinde su jaunimo komandomis dirbusiam Dovydui Kulevičiui.
Negalėjo tokie įvykiai neatsispindėti ir komandos žaidime – nors Baltijos lygos sezoną „Hockey Punks – Mototoja” komanda pradėjo kovingai žaisdami Liepojoje, tačiau vėliau sekė griūtis rungtynėse Jelgavoje ir tik pastaruoju metu pradėjo matytis atsigavimo požymų. Praėjusią savaitę vilniečiai 8:3 triuškinamai nugalėjo Rygos „Prizma” komandą, iki paskutinės minutės kovėsi su dukart per tris sezonus OHL Baltijos pirmenybių nugalėtojais tapusia Rygos „Mogo” – pralaimėta 2:5 paskutinį įvartį Latvijos ledo ritulio legendai Kasparui Daugavinšui pelnius į tuščius „Hockey Punks – Mototoja” vartus.
Sostinės komandos vyriausiasis treneris D. Kulevičius mano, kad per tris dienas žaidžiant trejas rungtynes visuomet yra nelengva.
„Kontinentinės taurės turnyro grafikas tikrai nelepina, bet mes tam stengėmės pasiruošti maksimaliai. Varžovai bus skirtingo kalibro. Latvijos „Mogo” varžovą mes žinome, netgi žaidėme savaitgalį ir žinom ko iš jų tikėtis. Estų Narvos klubo lygis, manau, bus panašus kaip Baltijos lygos lentelės viduriuko komandų. Mes su jais žaisim antrąsias tunyro rungtynes, todėl turėsim laiko pamatyti kaip jie atrodys ir pasiruošti. Islandų komanda yra sunkiausiai nenuspėjama, nors kažkada (2021-aisiais metais) esame šitame pačiame turnyre žaidę prieš juos ir nugalėję. Nusimato sunkus, bet smagus savaitgalis – daug rungtynių su skirtingomis komandomis. Kas mėgsta ledo ritulį tai tam bus šventė – per tris dienas galės pamatyti daug gero ledo ritulio. Kviečiu žiūrovus prisijungti prie šito renginio ir palaikyti savo komandą bei pasimėgauti žaidimu, nes gyvai, manau, žiūrėti daug maloniau nei prie televizijos ekranų. O mes stengsimės kiekvienose rungtynėse padovanoti pergalę”.
Turnyro grafikas
Penktadienis, spalio 17 d.
16 val. Rygos „Mogo” – „PSK Narva”
20 val. „Hockey Punks - Mototoja” – „SA Vikingar Akureyri”
Šeštadienis, spalio 18 d.
14 val. Rygos „Mogo” – „SA Vikingar Akureyri”
18 val. „Hockey Punks - Mototoja” – „PSK Narva”
Sekmadienis, spalio 19 d.
14 val. „PSK Narva” – „SA Vikingar Akureyri”
18 val. „Hockey Punks - Mototoja” – Rygos „Mogo”
Bilietus ar turnyro abonementą galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.
