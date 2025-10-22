Kalendorius
TV3 naujienos > TV

Ši brolio savybė siutina Darjušą Lavrinovičių: „Gal pradėsiu nuo blogiausios...“

2025-10-22 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-10-22 19:25

TV3 laidoje „Gero vakaro šou“ svečiuojasi krepšininkai, broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai. Aukštaūgiai atskleidžia bendrą jųdviejų blogiausią savybę, dėl kurios sulaukia pastabų net iš antrųjų pusių. Taip pat krepšininkai pasakoja apie Arvydo Sabonio frazę, kurią atsimena iki šiol.

TV3 laidoje „Gero vakaro šou" svečiuojasi krepšininkai, broliai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai. Aukštaūgiai atskleidžia bendrą jųdviejų blogiausią savybę, dėl kurios sulaukia pastabų net iš antrųjų pusių. Taip pat krepšininkai pasakoja apie Arvydo Sabonio frazę, kurią atsimena iki šiol.

Laidos vedėjui Mantui Wizard brolių paklausus apie vienas kito blogąsias ir gerąsias savybes, Darjušas Lavrinovičius atvirauja – viena brolio savybė itin erzina.

„Gal pradėsiu nuo blogiausios – tą pačią savybę turiu ir aš. Dėl šios savybės girdžiu daug priekaištų iš žmonos, bet aš ją suprantu, nes man irgi būna pikta ant brolio dėl šio bruožo“, – sako D. Lavrinovičius.

Sulaukia pastabų iš žmonos

Krepšininkas atskleidžia – nors jį patį erzina brolio nedėmesingumas, savyje šios savybės kontroliuoti negali ir elgiasi lygiai taip pat.

„Stoka koncentracijos – brolio gali paklausti 3 kartus to paties, jis užsisvajoja ir nieko negirdi. Praėjus 10 minučių jis sako: „Broli, ko tu klausei?“ Žmona man reiškia tuos pačius priekaištus, bet man atrodo normalu taip elgtis, o kai taip daro brolis, man sukasi mintys: „Kaip duočiau „žuvį“, kad atsibustų“, – pasakoja D. Lavrinovičius.

M. Wizard juokauja, kad galbūt tai ne koncentracijos stoka, o dėl visko kaltas itin didelis brolių ūgis.

„Kol nueina garso bangos. Gi žinote, fizika – aukštai ausys“, – šmaikštauja laidos vedėjas.

Brolio dėka karjera tęsėsi

Kalbėdami apie brolių draugystę ir svarbiausius įvykius gyvenime, D. ir K. Lavrinovičiai atviri – meilė krepšiniui ir galimybė atstovauti savo šaliai yra vienas nuostabiausių ir svarbiausių gyvenimo pasiekimų.

„Mums visada malonu pasakoti apie tai, ką mes iškovojome Lietuvai. Kiti laimėjimai nueina į antrą planą“, – sako D. Lavrinovičius.

Sportinę karjerą broliai baigė gana vėlai – 42-ejų. D. Lavrinovičius atskleidžia, kad jei ne brolis, karjerą būtų baigęs daug anksčiau – 36-erių.

„36-erių planavau baigti karjerą – praktiškai jau buvau metęs. Man buvo atlikta kelio operacija. Paskambinęs broliui pasakiau, kad viskas – baigiu karjerą. Tačiau atsiminiau Arvydo Sabonio žodžius: „Broliai, žaiskit, kol galit. Aš karjerą baigiau 39-erių, gailiuosi, kad dar 1–2 metus nepažaidžiau“, – A. Sabonio žodžius cituoja D. Lavrinovičius.

D. Lavrinovičius prisimena, kaip brolio žodžiai ir paskatinimas pakeitė jo sprendimą ir šie krepšinyje liko dar net 7 metams.

„Jis atvažiavo pas mane, sako: „Broli, sugrokime dar paskutinį akordą, pažaiskime kartu dar 1–2 metus.“ Sutikau ir dar 7 metus atžaidėme“, – kalba D. Lavrinovičius.

Dar daugiau įdomių faktų apie brolius Lavrinovičius sužinokite laidoje „Gero vakaro šou“ – jau šį trečiadienį 19.30 val. per TV3!

Laidą stebėti galite ir tiesioginėje transliacijoje, esančioje čia:

