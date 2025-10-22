Ši brolio savybė siutina Darjušą Lavrinovičių: „Gal pradėsiu nuo blogiausios...“

Laidos vedėjui Mantui Wizard brolių paklausus apie vienas kito blogąsias ir gerąsias savybes, Darjušas Lavrinovičius atvirauja – viena brolio savybė itin erzina.
„Gal pradėsiu nuo blogiausios – tą pačią savybę turiu ir aš. Dėl šios savybės girdžiu daug priekaištų iš žmonos, bet aš ją suprantu, nes man irgi būna pikta ant brolio dėl šio bruožo“, – sako D. Lavrinovičius.
Sulaukia pastabų iš žmonos
Krepšininkas atskleidžia – nors jį patį erzina brolio nedėmesingumas, savyje šios savybės kontroliuoti negali ir elgiasi lygiai taip pat.
„Stoka koncentracijos – brolio gali paklausti 3 kartus to paties, jis užsisvajoja ir nieko negirdi. Praėjus 10 minučių jis sako: „Broli, ko tu klausei?“ Žmona man reiškia tuos pačius priekaištus, bet man atrodo normalu taip elgtis, o kai taip daro brolis, man sukasi mintys: „Kaip duočiau „žuvį“, kad atsibustų“, – pasakoja D. Lavrinovičius.
M. Wizard juokauja, kad galbūt tai ne koncentracijos stoka, o dėl visko kaltas itin didelis brolių ūgis.
„Kol nueina garso bangos. Gi žinote, fizika – aukštai ausys“, – šmaikštauja laidos vedėjas.
Brolio dėka karjera tęsėsi
Kalbėdami apie brolių draugystę ir svarbiausius įvykius gyvenime, D. ir K. Lavrinovičiai atviri – meilė krepšiniui ir galimybė atstovauti savo šaliai yra vienas nuostabiausių ir svarbiausių gyvenimo pasiekimų.
„Mums visada malonu pasakoti apie tai, ką mes iškovojome Lietuvai. Kiti laimėjimai nueina į antrą planą“, – sako D. Lavrinovičius.
Sportinę karjerą broliai baigė gana vėlai – 42-ejų. D. Lavrinovičius atskleidžia, kad jei ne brolis, karjerą būtų baigęs daug anksčiau – 36-erių.
„36-erių planavau baigti karjerą – praktiškai jau buvau metęs. Man buvo atlikta kelio operacija. Paskambinęs broliui pasakiau, kad viskas – baigiu karjerą. Tačiau atsiminiau Arvydo Sabonio žodžius: „Broliai, žaiskit, kol galit. Aš karjerą baigiau 39-erių, gailiuosi, kad dar 1–2 metus nepažaidžiau“, – A. Sabonio žodžius cituoja D. Lavrinovičius.
D. Lavrinovičius prisimena, kaip brolio žodžiai ir paskatinimas pakeitė jo sprendimą ir šie krepšinyje liko dar net 7 metams.
„Jis atvažiavo pas mane, sako: „Broli, sugrokime dar paskutinį akordą, pažaiskime kartu dar 1–2 metus.“ Sutikau ir dar 7 metus atžaidėme“, – kalba D. Lavrinovičius.
