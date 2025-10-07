Kalendorius
Paaiškėjo, kam paskirta Nobelio fizikos premija

2025-10-07 12:59 / šaltinis: BNS
2025-10-07 12:59

Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta amerikiečiams Johnui Clarke'ui, Michelui H. Devoretui ir Johnui M. Martinis'ui „už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą“, antradienį paskelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija.

Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta amerikiečiams Johnui Clarke'ui, Michelui H. Devoretui ir Johnui M. Martinis'ui „už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą“, antradienį paskelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija.

0

Prestižinę premiją sudaro diplomas, aukso medalis ir 11 mln. Švedijos kronų (1 mln. eurų).

Praeitais metais Nobelio fizikos premija paskirta JAV mokslininkui Johnui J. Hopfieldui ir Geoffrey E. Hintonu iš Kanados už atradimus ir išradimus, įgalinančius mašininį mokymąsi naudojant dirbtinius neuronų tinklus.

Šių metų Nobelio premijų sezonas prasidėjo pirmadienį, kai buvo paskelbta, jog premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko amerikiečiams Mary E. Brunkow ir Fredui Ramsdellui bei japonui Shimonui Sakaguchi. Jie pagerbti už tyrimus, atskleidusius, kaip imuninė sistema išmoksta „nepulti savęs“.

Trečiadienį bus paskelbtas Nobelio chemijos premijos laureatas ar laureatai, o daugiausiai dėmesio sulaukiančių literatūros ir taikos premijų laureatai paaiškės ketvirtadienį ir penktadienį. Apdovanojimų sezoną kitą pirmadienį užbaigs ekonomikos premijos laureato paskelbimas.

Premijos bus įteiktos Osle ir Stokholme gruodžio 10 dieną, kai minimos Alfredo Nobelio mirties metinės. 1896-aisiais miręs išradėjas A. Nobelis šias premijas įsteigė savo testamentu.

