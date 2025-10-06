Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prasideda Nobelio premijų savaitė

2025-10-06 07:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 07:09

Pirmadienį startuoja 2025 m. Nobelio premijų sezonas, kuriam pradžią duos fiziologijos ar medicinos kategorijos laureato/ų paskelbimas.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

1

Stokholme įsikūrusio Karolio instituto Nobelio asamblėja turėtų ne anksčiau kaip 11.30 val. vietos (12.30 val. Lietuvos) laiku atskleisti, kam atiteks šis prestižinis apdovanojimas. Nobelio fiziologijos ar medicinos premija gali būti skiriama vienam tyrėjui arba ją gali dalintis du ar trys mokslininkai, dirbę toje pačioje srityje. Praėjusiais metais buvo pagerbti JAV tyrėjai Victoras Ambrosas ir Gary Ruvkunas už mikroRNR ir jo vaidmens genų reguliavimo procese atradimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Medicinos ar fiziologijos premija tradiciškai pradeda kasmetinę savaitę, kuomet skelbiami Nobelio premijų laureatai. Kitomis dienomis bus atskleisti fizikos, chemijos, literatūros, taikos ir ekonomikos premijų laimėtojai.

Nobelio premijos bus oficialiai įteiktos gruodžio 10 d., minint jų steigėjo, dinamito išradėjo Alfredo Nobelio (1833-1896 m.) mirties metines. Šįmet su kiekvienu apdovanojimu bus skiriama ir 11 mln. Švedijos kronų (apie 1 mln. eurų) suma.

