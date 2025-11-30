Mindaugas Stasiulis vos atpažino 14-metį Darviną: prieš dvejus metus berniukas išgyveno didžiulę tragediją

Auksinio mygtuko nugalėtojas Darvinas apie tėčio netektį, muziką ir meilę scenai tuomet kalbėjo atvirai ir teigė, visą laiką jautęs tėčio palaikymą.
„Mano tėtis mirė lapkričio 23 dieną, o gruodį jau stovėjau ant scenos projekto „Lietuvos talentai“ superfinale, tiesioginiame eteryje. Bilietą į jį gavau tada, kai teisėjai paspaudė vadinamąjį auksinį mygtuką, kuris reiškia, kad aš iškart, be jokių papildomų pusfinalių ir finalo, patekau tiesiai į superfinalą.
Niekada nepamiršiu, kaip salėje susirinkę žiūrovai ošė, plojo ir mane palaikė. Tai pati įsimintiniausia mano gyvenimo akimirka. Žinojau, kad tėtis, matydamas mane iš dangaus, didžiuojasi ir džiaugiasi manimi“, – tuomet savo išgyvenimais noriai dalijosi Darvinas.
Stebino savo branda ir susikaupimu
Į projektą šįkart jį atlydėjo mama, kuri vaikinui yra didžiulis ramstis ir palaiko kiekvieną jo svajonę.
„Liūdesys pamažu nublanko, jį pakeitė tikėjimas, kad tėtis mane mato iš dangaus ir palaiko. Aš noriu, kad jis didžiuotųsi manimi. Taip pat man labai svarbu nenuvilti mamos. Ji skiria labai daug laiko mano konkursams, repeticijoms, koncertams. Aš kartais net nežinau, kur dainuosiu arba kur važiuosiu, o ji jau būna suplanavusi“, – teigė keturiolikmetis.
Mindaugas Stasiulis vos atpažino savo ankstesnių metų favoritą
Gerokai pasikeitusį ir surimtėjusį dalyvį projekto vedėjas Mindaugas Stasiulis sunkiai atpažino, tačiau negailėjo Darvinui išankstinių komplimentų.
„Prieš kelis metu mes su kolega Mindaugu Rainiu jam davėme auksinį mygtuką ir tai buvo linksmas, kažkur tokio ūgio berniukas, kuris šoko, darė dalykus. Jis tebėra tas pats Darvinas, bet atrodo visai kitaip“, – dalyvio išvaizdos pasikeitimais stebėjosi M. Stasiulis.
Dabar keturiolikmetis su šypsena prisimena savo pirmus pasirodymus prieš visą Lietuvą.
„Repuoti pradėjau, patobulėjau aišku, mažiau gal to jaudulio yra lipant ant scenos, daugiau projektų sudalyvavau, daugiau žmonių mane pamatė. Norėčiau būti žvaigždė, kad būtų ne arenos pilnos, o stadionai. Ir kad nesustočiau, toliau varyčiau, rašyčiau dainas, kurčiau albumus ir būčiau tikras atlikėjas“, – pozityviai prieš lipdamas į sceną kalbėjo alytiškis.
