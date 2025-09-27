Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Pasirodymo metu Mindaugas Stasiulis per plauką išvengė nelaimės: „Vos nenunešė man nosies“

2025-09-27 07:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 07:14

TV3 laidos „Lietuvos talentai“ scenoje jaunimo grupė iš Vilniaus „Atrask sportą“ parodys, kad vienu metu galima sujungti ne vieną sporto šaką ir paruošti įspūdingą bei dar nematytą šou. Tiesa, pasirodymo metu laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis vos per plauką išvengs nelaimės. 

TV3 laidos „Lietuvos talentai“ scenoje jaunimo grupė iš Vilniaus „Atrask sportą“ parodys, kad vienu metu galima sujungti ne vieną sporto šaką ir paruošti įspūdingą bei dar nematytą šou. Tiesa, pasirodymo metu laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis vos per plauką išvengs nelaimės. 

REKLAMA
1

„Atrask sportą“ – jaunų žmonių grupė, sujungusi sportą ir meną į vieną pasirodymą. Jų pasirodymas sieja gimnastiką, oro akrobatiką bei gatvės gimnastiką – parkūrą.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame grupė kūrybingų, sportiškų žmonių, kurie tiki, kad menas ir sportas gali susijungti į vieną gražų ir įkvepiantį pasirodymą, – pasakos grupės nariai. – Tuo ir gyvenam, visi profesionaliai nuo mažens sportuojame, taip ir užaugome.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Pasirodymas prasidės vaizdu, kaip jaunuolis miega didelėje lovoje. Po to virš lovos pakibs oro akrobatės ir atliks sudėtingus pratimus, o ant žemės gimnastės ir parkūro atstovai vienas per kitą darys įvairius šuolius ir persivertimus.

REKLAMA

Per plauką nuo nelaimės

Vieno triuko metu parkūrininkas išbėgs į užkulisius, ruošdamasis dar vienam pavojingam šuoliui. Užkulisiuose jis vos per plauką nesusitrenks su vedėju Mindaugu Stasiuliu. 

„Kas čia buvo? Vos nenunešė man nosies“, – neslėpdamas nuostabos sakys M. Stasiulis.

Tiesa, viskas baigsis laimingai, susidūrimų pavyks išvengti. Kad tai, kas ką tik įvyko ant scenos, yra labai pavojinga, pastebės ir talentų laidos teisėjai. Visgi Vytautas Rumšas atskleis, kad norėtų prisidėti prie šio kolektyvo. 

REKLAMA
REKLAMA

„Norėčiau pas jus įsidarbinti, nes matau, kad yra vaidmenų, kur nėra didelio fizinio krūvio – aš galėčiau pabūti tas miegantis vaikinas“, – sakys V. Rumšas. 

Kokį įvertinimą išgirs „Atrask sportą“ komanda, sužinokite šį sekmadienį 19:30 val. Per TV3 televiziją! 

„LIETUVOS TALENTUS“ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų