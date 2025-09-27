Pasirodymo metu Mindaugas Stasiulis per plauką išvengė nelaimės: „Vos nenunešė man nosies“

„Atrask sportą“ – jaunų žmonių grupė, sujungusi sportą ir meną į vieną pasirodymą. Jų pasirodymas sieja gimnastiką, oro akrobatiką bei gatvės gimnastiką – parkūrą.
„Esame grupė kūrybingų, sportiškų žmonių, kurie tiki, kad menas ir sportas gali susijungti į vieną gražų ir įkvepiantį pasirodymą, – pasakos grupės nariai. – Tuo ir gyvenam, visi profesionaliai nuo mažens sportuojame, taip ir užaugome.“
Pasirodymas prasidės vaizdu, kaip jaunuolis miega didelėje lovoje. Po to virš lovos pakibs oro akrobatės ir atliks sudėtingus pratimus, o ant žemės gimnastės ir parkūro atstovai vienas per kitą darys įvairius šuolius ir persivertimus.
Per plauką nuo nelaimės
Vieno triuko metu parkūrininkas išbėgs į užkulisius, ruošdamasis dar vienam pavojingam šuoliui. Užkulisiuose jis vos per plauką nesusitrenks su vedėju Mindaugu Stasiuliu.
„Kas čia buvo? Vos nenunešė man nosies“, – neslėpdamas nuostabos sakys M. Stasiulis.
Tiesa, viskas baigsis laimingai, susidūrimų pavyks išvengti. Kad tai, kas ką tik įvyko ant scenos, yra labai pavojinga, pastebės ir talentų laidos teisėjai. Visgi Vytautas Rumšas atskleis, kad norėtų prisidėti prie šio kolektyvo.
„Norėčiau pas jus įsidarbinti, nes matau, kad yra vaidmenų, kur nėra didelio fizinio krūvio – aš galėčiau pabūti tas miegantis vaikinas“, – sakys V. Rumšas.
