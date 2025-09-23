Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Išgirdę 19-mečio Rojaus dainą „Lietuvos talentų“ teisėjai pametė galvas: „Kiek širdžių sudaužei?“

2025-09-23 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 20:15

Pirmojoje naujo TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ sezono laidoje ant didžiosios scenos pasirodė įvairiausių talentų atstovai. Abejingų nepaliko ir paprastas vaikinas su gitara – Rojus. 

Pirmojoje naujo TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ sezono laidoje ant didžiosios scenos pasirodė įvairiausių talentų atstovai. Abejingų nepaliko ir paprastas vaikinas su gitara – Rojus. 

REKLAMA
0

19-metis Rojus Chalitovas gimė Kaune, tačiau jau 14 metų gyvena Londone. Paklaustas, iš kur taip gerai šneka lietuviškai, vaikinas atsakė, kad mama Rosita jam neleido pamiršti gimtosios kalbos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent tėvai, pamatę sūnaus talentą, „išgrūdo“ sūnų groti baruose. Dabar Rojus groja tuose baruose, kuriuose savo karjerą pradėjo ir žymioji grupė „The Beatles“. Tėvai įkalbino ir sudalyvauti šiame projekte. Dėl „Lietuvos talentų“ filmavimo Rojus ir atvyko į Vilnių. Ir dėl dar vienos svarbios priežasties: 

REKLAMA
REKLAMA

„Ir pabūti Vilniaus senamiestyje. Nes aš gyvenime niekada nebuvęs. Pirmas kartas. Tai man labai įspūdinga kelionė čia išėjo“, – atskleidė Rojus.

REKLAMA

Dėl vaikino „pametė galvą“

Žavus vaikinas su gitara atliko savo kūrybos dainą. Po pasirodymo Rojus abejingų nepaliko – publika plojo atsistoję, jam pritarė ir komisijos nariai Marijonas Mikutavičius, Rūta ŠčiogolevaitėAnželika Cholina ir Vytautas Rumšas jaunesnysis: 

„Tu turi kažkokio nepaslepiamo žavesio. Labai talentingas, žavingas. Gražaus, intelektualaus žvilgsnio. Puikus muzikantas, tai yra retas talentas ir tai yra būtent tai, ko mes ieškome“, – pasirodymu džiaugėsi R. Ščiogolevaitė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kiek širdžių sudaužei, Rojau? Tu prigimtinai turi charizmą, į tave malonu žiūrėti, tavęs malonu klausytis, tu esi talentingas žmogus“, – pridėjo A. Cholina. 

Rojus gavo 4 „Taip“ ir pateko į kitą etapą.  

„Atėjai kaip menininkas, išėjai kaip oligarchas – viską išsinešei“, – užkulisiuose Rojų pasitiko laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jei man būtų 12-a, aš pamesčiau galvą“, – vaikinui nulipus nuo scenos komisijai pasakė R. Ščiogolevaitė. 

„Rimtai? Man 54 ir aš jau be galvos“, – juokavo M. Mikutavičius. 

Rojaus pasirodymą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Crazy kids“ pasirodymas „Lietuvos talentuose“ (tv3.lt koliažas)
Tikrą šou ant scenos sukūrusių trynukų pasirodymas sužavėjo teisėjus: „Man nurovė stogą“ (2)
Rūta Ščiogolevaitė ir šokių kolektyvas „Pynimėlis“ (tv3.lt koliažas)
Ščiogolevaitė paatviravo, ko jai niekada nepavyko padaryti: „Bent pamačiau, kad taip būna“ (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų