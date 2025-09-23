Išgirdę 19-mečio Rojaus dainą „Lietuvos talentų“ teisėjai pametė galvas: „Kiek širdžių sudaužei?“

19-metis Rojus Chalitovas gimė Kaune, tačiau jau 14 metų gyvena Londone. Paklaustas, iš kur taip gerai šneka lietuviškai, vaikinas atsakė, kad mama Rosita jam neleido pamiršti gimtosios kalbos.
Būtent tėvai, pamatę sūnaus talentą, „išgrūdo“ sūnų groti baruose. Dabar Rojus groja tuose baruose, kuriuose savo karjerą pradėjo ir žymioji grupė „The Beatles“. Tėvai įkalbino ir sudalyvauti šiame projekte. Dėl „Lietuvos talentų“ filmavimo Rojus ir atvyko į Vilnių. Ir dėl dar vienos svarbios priežasties:
„Ir pabūti Vilniaus senamiestyje. Nes aš gyvenime niekada nebuvęs. Pirmas kartas. Tai man labai įspūdinga kelionė čia išėjo“, – atskleidė Rojus.
Dėl vaikino „pametė galvą“
Žavus vaikinas su gitara atliko savo kūrybos dainą. Po pasirodymo Rojus abejingų nepaliko – publika plojo atsistoję, jam pritarė ir komisijos nariai Marijonas Mikutavičius, Rūta Ščiogolevaitė, Anželika Cholina ir Vytautas Rumšas jaunesnysis:
„Tu turi kažkokio nepaslepiamo žavesio. Labai talentingas, žavingas. Gražaus, intelektualaus žvilgsnio. Puikus muzikantas, tai yra retas talentas ir tai yra būtent tai, ko mes ieškome“, – pasirodymu džiaugėsi R. Ščiogolevaitė.
„Kiek širdžių sudaužei, Rojau? Tu prigimtinai turi charizmą, į tave malonu žiūrėti, tavęs malonu klausytis, tu esi talentingas žmogus“, – pridėjo A. Cholina.
Rojus gavo 4 „Taip“ ir pateko į kitą etapą.
„Atėjai kaip menininkas, išėjai kaip oligarchas – viską išsinešei“, – užkulisiuose Rojų pasitiko laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis.
„Jei man būtų 12-a, aš pamesčiau galvą“, – vaikinui nulipus nuo scenos komisijai pasakė R. Ščiogolevaitė.
„Rimtai? Man 54 ir aš jau be galvos“, – juokavo M. Mikutavičius.
Rojaus pasirodymą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!