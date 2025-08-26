Rūta Ščiogolevaitė – apie sukrečiančią patirtį su garsiu atlikėju: „Aš buvau pakraupus“

Savo istorija ji pasidalijo LRT radijo laidoje „Genijaus kailyje“. Rūta kalbėjosi su laidos vedėja Livija Gradauskiene.
Išgirsti žodžiai sujaudino
Moteris atvirai prakalbo apie tamsiąją pramogų pasaulio pusę.
„Atsimenu vienas iš garsių atlikėjų pasakojo užkulisiuose, belaukiant koncerto. Ir jis taip dalinosi, nors mes nebuvom kažkokie draugeliai, bet tiesiog pažįstami iš darbinių reikalų, ir jis man taip paprastai pasakoja man: baliavojom, biški padauginom alkoholio, bet paskui reikėjo važiuot, bet mes ne durni, mes kokaino“, – pasakojo Rūta.
Dainininkė prisipažino, kad šie žodžiai – sukrėtė ją: „Aš buvau pakraupus, nieko nesakiau, man kaip užklijavo viską.“
