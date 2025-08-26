Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rūta Ščiogolevaitė – apie sukrečiančią patirtį su garsiu atlikėju: „Aš buvau pakraupus“

2025-08-26 19:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 19:56

Žinoma dainininkė Rūta Ščiogolevaitė atvirai prakalbo apie ištartus kolegos žodžius, po kurių ji pakraupo.

Žinoma dainininkė Rūta Ščiogolevaitė atvirai prakalbo apie ištartus kolegos žodžius, po kurių ji pakraupo.

REKLAMA
0

Savo istorija ji pasidalijo LRT radijo laidoje „Genijaus kailyje“. Rūta kalbėjosi su laidos vedėja Livija Gradauskiene.

Išgirsti žodžiai sujaudino

Moteris atvirai prakalbo apie tamsiąją pramogų pasaulio pusę.

„Atsimenu vienas iš garsių atlikėjų pasakojo užkulisiuose, belaukiant koncerto. Ir jis taip dalinosi, nors mes nebuvom kažkokie draugeliai, bet tiesiog pažįstami iš darbinių reikalų, ir jis man taip paprastai pasakoja man: baliavojom, biški padauginom alkoholio, bet paskui reikėjo važiuot, bet mes ne durni, mes kokaino“, – pasakojo Rūta.

Dainininkė prisipažino, kad šie žodžiai – sukrėtė ją:  „Aš buvau pakraupus, nieko nesakiau, man kaip užklijavo viską.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų