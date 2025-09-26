Skaudi trauma mados iššūkio metu – prireikė medikų pagalbos

Laidoje net aštuoni jaunieji mados kūrėjai iš įvairių Europos šalių – Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės – varžosi tarpusavyje, kurdami kapsulines kolekcijas ir podiumui skirtus įvaizdžius. Ir visa tai – tik panaudojant drabužius iš antrų rankų. Kiekviena užduotis dalyviams tampa nauju iššūkiu. O nugalėtojo kolekcija bus pristatyta Londono mados savaitėje 2025-ųjų rugsėjį.
Antram gyvenimui prikelti rūbai
Laidą pristato „Vinted“, o jos tikslas – parodyti, kokią transformuojančią galią turi mada, suteikiant drabužiams antrą gyvenimą.
Antrojoje „Ateities mados“ laidoje dalyvių užduotis – vadovaujantis nostalgijos tema sukurti stilingą įvaizdį, kuris paliktų įspūdį didiesiems mados pasaulio rykliams.
Pirmosios savaitės iššūkį laimėjęs Aleksandas gavo teisę pirmasis rinktis rūbus, medžiagas ir aksesuarus. „Buvo labai smagu – turėjau 5 minutėmis daugiau nei kiti. Galėjau ramiai peržiūrėti drabužius“, – teigė Aleksandas.
Turėdami šešias valandas pasiruošimui, jaunieji kūrėjai stengėsi kuo geriau pasirodyti ir nenuvilti laidos vedėjų savaitės užduotyje.
Šou vedėjai Emma Willis, Zadrianas Smithas ir Melissa Holdbrook-Akposoe stebėjo kiekvieno dizainerio požiūrį į rūbą. Jiems svarbu, kad laimėtojas būtų unikalus, neatsisakytų savo asmenybės ir įsitikinimų.
Kaip ir kiekvieną savaitę, dalyvių laukė staigmena – prie šou vedėjų prisijungė kviestinė žvaigždė. Antrosios laidos viešnia – mados entuziastė, televizijos ir radijo laidų vedėja Clara Amfo. „Džiaugiuosi galėdama apsilankyti dizaino namuose – drabužiai yra nuostabūs. Manau, kad juos reikia kuo ilgiau vartoti, ypač kai mano šaknys siekia Ganą – būtent ten išmetama daugybė nebenešiojamų drabužių“, – teigė C. Amfo.
Įkvėpti nostalgijos temos, dizaineriai dalijosi jautriomis istorijomis, kurios skatino juos kuo geriau atsiskleisti laidoje „Ateities mada“.
„Šešiasdešimtieji primena mano senelę – su ja į paplūdimį eidavome tarsi į podiumą. Ji pasipuošdavo ne tik rūbais, bet ir raudonu lūpdažiu“, – pasakojo dalyvė Chiara.
Netikėta trauma
Tiesa, laidą sudrumstė staigi dalyvės Saabiros trauma – moteris susižalojo pirštą ir buvo skubiai išgabenta į ligoninę.
„Sekundę žvilgtelėjau kitur ir žirklės persmelgė mano pirštą. Galimai reikės siūti“, – teigė Saabira.
Tad kas taps šios savaitės geriausiu dizaineriu, pritaikiusiu nostalgijos temą, ir kaip baigsis Saabiros iššūkis – sužinokite antrojoje „Ateities mados“ serijoje per TV3!
