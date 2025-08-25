Madingas aksesuaras influencerei virto spąstais: įspėja visus

Socialiniuose tinkluose ji paviešino sužalojimus ir perspėjo jaunas moteris, kad mada kartais gali kainuoti sveikatą.
Šalikėlis virto spąstais
Sekmadienį Adelaidėje vykusiame renginyje Moulton vilkėjo juodą suknelę be petnešėlių, prie kurios derino šiuo metu itin madingą kaklo šalikėlį. Tačiau elegantiška detalė vos netapo tragedijos priežastimi.
Išeidama iš renginio moteris įsėdo į automobilį, o audinys netikėtai užstrigo tarp durų. Kai automobilis pajudėjo, šalikėlis smarkiai susiveržė aplink jos kaklą ir paliko skausmingus nudegimus.
„Primenu merginoms: nusiimkite kaklo šalikėlius prieš sėsdamos į automobilį ar valdydamos bet kokią techniką! Vos nepraradau galvos, kai šalikėlis užstrigo po automobilio durelėse“, – rašė influencerė.
Sekėjai – šokiruoti, bet bandė juokauti
Socialiniuose tinkluose paviešintos nuotraukos šokiravo jos sekėjus. Vieni jaudinosi dėl patirtų sužalojimų, kiti bandė praskaidrinti atmosferą humoru: esą tai buvo „suknelė, kuri tiesiogine prasme laikė už gerklės“.
Dauguma gerbėjų rašė padrąsinančias žinutes, vadindami ją kovotoja, o pati Moulton išliko optimistiška. „Net Paryžiaus filtras man dabar nepadeda. Einu į gydymo įstaigą, bet nusiteikimas vis dar geras“, – su humoru dalijosi ji.
Šis incidentas netrukus paskatino diskusijas apie tai, kokių pavojų gali slėpti madingi aksesuarai. Kai kurie sekėjai prisipažino, kad po šios istorijos į šalikėlius žiūrės kur kas atsargiau.
E. Moulton istorija primena, jog net ir mažiausios detalės gali turėti pavojingų pasekmių – kartais mada tampa tiesiogine grėsme gyvybei.
