Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Madingas aksesuaras influencerei virto spąstais: įspėja visus

2025-08-25 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 14:25

Stilingas vakaras Pietų Australijoje virto košmaru – influencerė Eli Moulton (33 m.) pasidalijo šiurpia patirtimi, kurią patyrė dėl, atrodytų, nekalto mados akcento.

Madingas aksesuaras vos nepražudė influencerės (tv3.lt koliažas)
4

Stilingas vakaras Pietų Australijoje virto košmaru – influencerė Eli Moulton (33 m.) pasidalijo šiurpia patirtimi, kurią patyrė dėl, atrodytų, nekalto mados akcento.

REKLAMA
4

Socialiniuose tinkluose ji paviešino sužalojimus ir perspėjo jaunas moteris, kad mada kartais gali kainuoti sveikatą.

Eli Moulton
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eli Moulton

Šalikėlis virto spąstais

Sekmadienį Adelaidėje vykusiame renginyje Moulton vilkėjo juodą suknelę be petnešėlių, prie kurios derino šiuo metu itin madingą kaklo šalikėlį. Tačiau elegantiška detalė vos netapo tragedijos priežastimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išeidama iš renginio moteris įsėdo į automobilį, o audinys netikėtai užstrigo tarp durų. Kai automobilis pajudėjo, šalikėlis smarkiai susiveržė aplink jos kaklą ir paliko skausmingus nudegimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Primenu merginoms: nusiimkite kaklo šalikėlius prieš sėsdamos į automobilį ar valdydamos bet kokią techniką! Vos nepraradau galvos, kai šalikėlis užstrigo po automobilio durelėse“, – rašė influencerė.

REKLAMA

Sekėjai – šokiruoti, bet bandė juokauti

Socialiniuose tinkluose paviešintos nuotraukos šokiravo jos sekėjus. Vieni jaudinosi dėl patirtų sužalojimų, kiti bandė praskaidrinti atmosferą humoru: esą tai buvo „suknelė, kuri tiesiogine prasme laikė už gerklės“.

Dauguma gerbėjų rašė padrąsinančias žinutes, vadindami ją kovotoja, o pati Moulton išliko optimistiška. „Net Paryžiaus filtras man dabar nepadeda. Einu į gydymo įstaigą, bet nusiteikimas vis dar geras“, – su humoru dalijosi ji.

REKLAMA
REKLAMA

Šis incidentas netrukus paskatino diskusijas apie tai, kokių pavojų gali slėpti madingi aksesuarai. Kai kurie sekėjai prisipažino, kad po šios istorijos į šalikėlius žiūrės kur kas atsargiau.

E. Moulton istorija primena, jog net ir mažiausios detalės gali turėti pavojingų pasekmių – kartais mada tampa tiesiogine grėsme gyvybei.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų