Influencerė mirė savo 4 metų sūnaus akivaizdoje: šeima prašo pagalbos

Įvykio metu Yarely sėdėjo keleivio vietoje automobilyje, sustojusiame prie raudono šviesoforo signalo, skelbė mirror.co.uk.
Mirė sūnaus akivaizdoje
Galinėje sėdynėje kartu su ja buvo jos mama ir mažametis sūnus. Staiga greta jų sustojo du kiti automobiliai – vairuotojai elgėsi agresyviai ir ginčijosi. Pasak policijos, vienas iš jų, 33 metų Jesus Preciado Dousten, išsitraukė šaunamąjį ginklą, nukreipė jį į savo automobilio langą ir iššovė. Kulkos trajektorija perskrodė Yarely automobilio langą ir pataikė jai į galvą.
Nors Yarely skubiai buvo nugabenta į ligoninę, deja, nuo patirtų sužalojimų ji mirė atvykus.
Policijai pavyko nustatyti P. Dousteną kaip šaulį, pasitelkus stebėjimo kamerų įrašus. Po įvykio jis buvo suimtas, atlikta krata jo lankytame name, kurio metu rasti du šaunamieji ginklai.
P. Doustenui pateikti kaltinimai dėl antrojo laipsnio žmogžudystės, sunkinančios aplinkybės turinčio užpuolimo, netinkamo elgesio su ginklais bei pavojaus sukėlimo aplinkiniams.
Yarely, turėjusi daugiau nei 300 000 sekėjų „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“ platformose, išgarsėjo dėl savo kulinarinio turinio ir tėvystės patarimų.
Ji buvo mylinti žmona, atsidavusi mama ir namuose dirbanti moteris, kurios gyvenimas buvo netikėtai ir beprasmiškai nutrauktas.
Jos šeima išplatino jautrų pareiškimą: „Yarely buvo mylinti žmona, atsidavusi mama ir nuostabi siela, kurios šviesa palietė kiekvieną, kas ją pažinojo. Ji paliko savo vyrą ir jų ketverių metų sūnų, kuriems dabar tenka susidurti su neįsivaizduojamu netekimu.“
„Didžiausia Yarely gyvenimo laimė buvo motinystė – ji visa širdimi rūpinosi savo mažuoju berniuku. Ji buvo nekalta auka, patekusi į kelių eismo konflikto tarp kitų asmenų kryžminę ugnį, ir tai paliko jos šeimą bei draugus sugniuždytus.“
Artimieji taip pat pradėjo „GoFundMe“ aukų rinkimo kampaniją, kad padengtų laidotuvių išlaidas ir padėtų jos šeimai šiuo sunkiu metu.
Lėšų rinkimo puslapyje rašoma:„ Vos 27-erių Yarely gyvenimas buvo nutrauktas per beprasmį smurto aktą. Ji buvo nekalta auka, patekusi į kelių eismo konflikto sūkurį. Mūsų šeimai gedint šios širdį draskančios tragedijos, prašome pagalbos – padėti jos vyrui padengti laidotuvių išlaidas bei pasirūpinti jų mažamečiu sūnumi. Jokie pinigai nekompensuos Yarely netekties, tačiau jūsų gerumas ir parama suteiks šeimai bent šiek tiek ramybės ir stabilumo šiuo sunkiu metu.“
„Esame amžinai dėkingi už kiekvieną maldą, pasidalijimą ar auką, paaukotą Yarely atminimui. Ačiū, kad padedate mums švęsti jos gyvenimą, išlaikyti jos atminimą ir apgaubti meilės jos vyrą, sūnų, brolius, seseris ir mamą šiuo siaubingu metu. Tegul jos siela ilsisi ramybėje, o jos atminimas gyvuoja per meilę, kurią ji taip dosniai dalijo.“
