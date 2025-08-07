Į orgazmo pajautimo stovyklą išvažiavusi moteris išklojo, kas ten dėjosi: štai kiek sumokėjo

„Back to Body“ sekso retreatas Džošua Tri nacionaliniame parke vyksta laukinėje gamtoje ir yra skirtas moterims, norinčioms susitelkti į savo seksualinį pasitenkinimą, skelbė unilad.com.
Pasakė, kas vyko
Viena moteris papasakojo apie savo patirtį po kelių dienų šiame renginyje.
Įprastai dalyvės už šią patirtį sumoka apie 14 700 JAV dolerių (apie 12 500 eur.), tačiau „Mail Online“ sekso ir pasimatymų skilties žurnalistė Jana Hocking dalyvavo retreat'e už kiek daugiau nei 1 300 dolerių (apie 1 100 eur.).
Kalbėdama kaip viešnia podcast'e „Just Between Us“, Jana išsamiai papasakojo, kas ten vyko.
Pasakodama apie savo patirtį, Jana sakė: „Maniau, kad viskas bus pilna ekstravertų, kurie norės pasirodyti vieni prieš kitus, bet tai visai nebuvo taip.
Daugelis moterų arba buvo besiskiriančios ir suprato, kad niekada nepatyrė tikro orgazmo ir norėjo tai ištaisyti, o kitos – išgyveno traumą ir turėjo išmokti vėl mėgautis seksu. Tai buvo gana širdį verianti patirtis.“
Jana toliau paaiškino stovyklos filosofiją – ji skirta išmokyti moteris, kad jų seksualiniai poreikiai turi būti pirmoje vietoje.
Apibūdindama pirmąją užduotį, ji pasakojo, kad kiekviena moteris turėjo paaiškinti, kodėl atvyko į šį retreat’ą, tačiau pridūrė, jog tai buvo bene vienintelis „ramus“ dalykas, kurį jos ten darė.
Stovyklą vedė įkūrėja Pamela Marsden su savo padėjėjų komanda, o grupė netrukus perėjo prie tantrinės meditacijos.
Jana paaiškino: „Mano tikslas buvo susigrąžinti savo seksualumą, nes supratau, kad aš vaidinu – galiu orgazmą, bet ar aš patiriu tikrą orgazmą? Ar aš pirmiausia atsižvelgiu į savo poreikius?“
Kitoje pamokoje urologas demonstravo moters anatomijos ypatumus ant nuogo moters kūno.
„Mes visi stovėjome aplink, o urologas rodė į jos intymias vietas“, – sakė ji.
Jana sakė, kad ji buvo vienintelė šioje stovykloje, kuri nepasiekė orgazmo, bet dabar jaučiasi labiau pasitikinti savimi ir geriau pasirengusi pasiekti orgazmą savo namų komforto sąlygomis.
