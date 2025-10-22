Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Aplink pasaulį su Jacobs

Kava ir samba: Leonardas Brazilijoje atranda gyvenimo skonį kartu su „Jacobs“

2025-10-22 14:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 14:13

Leonardas Pobedonoscevas tęsia kelionę po pasaulį kartu su „Jacobs“. Šį kartą jis leidžiasi į Braziliją, šalį, kurioje kava yra ne tik gėrimas, bet ir gyvenimo būdas. Naujausioje „Aplink pasaulį su Jacobs“ laidoje aktorius dalijasi savo kasdieniu ritualu – rytiniu kavos puodeliu, be kurio, kaip pats sako, neįsivaizduoja nei repeticijų, nei ilgos dienos filmavimo aikštelėje.

Kava ir samba: Leonardas Brazilijoje atranda gyvenimo skonį kartu su „Jacobs“

Leonardas Pobedonoscevas tęsia kelionę po pasaulį kartu su „Jacobs“. Šį kartą jis leidžiasi į Braziliją, šalį, kurioje kava yra ne tik gėrimas, bet ir gyvenimo būdas. Naujausioje „Aplink pasaulį su Jacobs“ laidoje aktorius dalijasi savo kasdieniu ritualu – rytiniu kavos puodeliu, be kurio, kaip pats sako, neįsivaizduoja nei repeticijų, nei ilgos dienos filmavimo aikštelėje.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Kava mano gyvenime užima labai svarbią vietą. Be jos turbūt neišgyvenčiau nė vienos repeticijos“, – šypsosi Leonardas, ragaudmas naująją „Jacobs Origins“ kavą, atkeliavusią iš Brazilijos ir Kolumbijos. Pasak jo, kiekvienas gurkšnis leidžia akimirksniu nukeliauti į kitą pasaulio kampelį – net neišėjus iš namų.

REKLAMA

Laidos metu Leo pristato Braziliją – penktą pagal dydį šalį pasaulyje ir didžiausią visoje Pietų Amerikoje. Brazilija yra didžiausia kavos eksportuotoja: joje užauginama net trečdalis visos pasaulio kavos. Neatsitiktinai brazilai ją vadina Cafezinho – mažu, dosniai pasaldintu juodos kavos puodeliu, kuriuo mėgaujamasi kelis kartus per dieną tiek vieni, tiek su draugais.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Brazilija garsėja ne vien kava. Kaip pasakoja Leonardas, čia gyvenimas verda sambos ritmu. Čia vyksta garsiausias pasaulyje Rio de Žaneiro karnavalas, kuris kasmet sutraukia apie penkis milijonus žmonių. Penkias dienas trunkančioje šventėje šokėjai iš visos šalies demonstruoja įspūdingus kostiumus, trankią muziką ir neblėstantį džiaugsmą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Čia kava ir šventė – tarsi du Brazilijos simboliai. Vienas pažadina kūną, o kitas – sielą“, – sako Leo, stebėdamas sambos paradą ir gurkšnodamas kavą. Pasak aktoriaus, kiekvienas „Jacobs Origins“ kavos puodelis leidžia bent trumpam paragauti pasaulio skonio – nuo Kolumbijos kalnų iki saulėtosios Brazilijos.

Visą vaizdo įrašą „Aplink pasaulį su Jacobs“ žiūrėkite čia – sužinokite, kaip Leo Brazilijoje atranda vietinės kavos paslaptis ir sambos ritmus:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų