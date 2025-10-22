Kava ir samba: Leonardas Brazilijoje atranda gyvenimo skonį kartu su „Jacobs“

„Kava mano gyvenime užima labai svarbią vietą. Be jos turbūt neišgyvenčiau nė vienos repeticijos“, – šypsosi Leonardas, ragaudmas naująją „Jacobs Origins“ kavą, atkeliavusią iš Brazilijos ir Kolumbijos. Pasak jo, kiekvienas gurkšnis leidžia akimirksniu nukeliauti į kitą pasaulio kampelį – net neišėjus iš namų.
Laidos metu Leo pristato Braziliją – penktą pagal dydį šalį pasaulyje ir didžiausią visoje Pietų Amerikoje. Brazilija yra didžiausia kavos eksportuotoja: joje užauginama net trečdalis visos pasaulio kavos. Neatsitiktinai brazilai ją vadina Cafezinho – mažu, dosniai pasaldintu juodos kavos puodeliu, kuriuo mėgaujamasi kelis kartus per dieną tiek vieni, tiek su draugais.
Tačiau Brazilija garsėja ne vien kava. Kaip pasakoja Leonardas, čia gyvenimas verda sambos ritmu. Čia vyksta garsiausias pasaulyje Rio de Žaneiro karnavalas, kuris kasmet sutraukia apie penkis milijonus žmonių. Penkias dienas trunkančioje šventėje šokėjai iš visos šalies demonstruoja įspūdingus kostiumus, trankią muziką ir neblėstantį džiaugsmą.
„Čia kava ir šventė – tarsi du Brazilijos simboliai. Vienas pažadina kūną, o kitas – sielą“, – sako Leo, stebėdamas sambos paradą ir gurkšnodamas kavą. Pasak aktoriaus, kiekvienas „Jacobs Origins“ kavos puodelis leidžia bent trumpam paragauti pasaulio skonio – nuo Kolumbijos kalnų iki saulėtosios Brazilijos.
Visą vaizdo įrašą „Aplink pasaulį su Jacobs“ žiūrėkite čia – sužinokite, kaip Leo Brazilijoje atranda vietinės kavos paslaptis ir sambos ritmus:
