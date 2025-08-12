Drama tarp Lietuvos policijos ir garsios influencerės nerimsta: pateikė naujausią žinią

Naujienų portalui tv3.lt influencerė atskleidė, kad nurimti neketina, todėl toliau ieškos teisingumo.
„Planuoju ieškotis advokato“, – tv3.lt patvirtino žinoma moteris.
Policija paviešino vaizdo įrašą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šia situacija su savo sekėjais pasidalinusiai influencerei Lietuvos policija davė atsaką socialiniame tinkle „Facebook“ bei pasidalijo kamerų įrašais:
„Žinoma nuomonės formuotoja Ieva Voveris kaltina policiją aplaidumu, priėmus neteisingą sprendimą. Ji teigia: „vaikai išėjo priduoti butelius į taromatą ir grįždami stovėjo prie perėjos, o tokia moteris priėjusi pradėjo mano berniuką mušti. Trenkė jam per žandą, po to su delnu į kaktą, ir išvadino įvairiausiais keiksmažodžiais“.
Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, nustatyta, kad viskas vyko kitaip.
Įraše matoma, kaip mažamečiai vieni miesto centre, važiuodami paspirtuku per pėsčiųjų perėją, atsitrenkia į pereiti gatvę bandžiusią moterį. Ji ranka atsitveria nuo smūgio, pastumia vaiką ir nueina toliau, o vaikai nuvažiuoja. Smurtinis elgesys nėra užfiksuotas.
Dėl šio įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, moteriai surašytas protokolas.
Siekiant apsaugoti vaikus, įstatymai numato pakankamai sudėtingas procedūras. Todėl patariame verčiau laikytis nustatytų procedūrų, o ne ieškoti kaltų soc. tinkluose“.
Moteris uždavė klausimą
Netrukus po paviešinto policijos vaizdo įrašo, I. Voveris kreipėsi į savo gerbėjus socialiniame tinkle.
„Ar jums atrodo normalu dėti viešai?“, – klausė ji ir pabrėžė, kad policijos atstovai neatsiklausė dėl vaizdo įrašo publikavimo viešojoje erdvėje.
Instagrame žmonės galėjo atsakyti į šį užduota Ievos klausimą.
Jiems buvo pateikti šie du atsakymai: „Taip, normalu, jie dirba savo darbą“, „Nesuprantu, kodėl jums nerodė, nepalaikau“.
Moteris taip pat pateikė atsaką ir komentatoriams, kurie kaltino ją vaikų nepriežiūra.
„Aš kalta, kad vaikai vieni be priežiūros (ketvirtokas ir penktokė). Aš kalta, kad jie be šalmų. Aš kalta, kad nesivedė paspirtukų. Danielius kaltas, kad moterį užgavo. Moteris gynėsi nuo jo. Kokia netikėta atomazga“, – ironiškai rašė ji.
„Labai įdomu, į mokyklą vaikai jau patys vieni neina, tėvai veda juos, ketvirtokus-penktokus? Man pasirodė, kad dar ir mažesni eina vieni, gal tik pasirodė“, – taip pat pridūrė Ieva.
Influencerės versija skiriasi
Apie šią situacija ji anksčiau buvo pasakojusi naujienų portalui tv3.lt.
Pradėdama pasakojimą apie nemalonią situaciją, Ieva teigė, kad dažnai jos vaikai Amerikoje išeina vieni nusipirkti ledų ar priduoti butelius į taromatą. Šį kartą jos dukra su sūnumi tai nusprendė padaryti Lietuvoje.
„Mano mergaitė yra penktokė, berniukas – ketvirtokas. Tikrai jau dideli vaikai, todėl jie išėjo priduoti butelių į taromatą. Grįždami stovėjo prie perėjos, kai netikėtai viena moteris pradėjo mušti mano berniuką. Trenkė jam per žandą, tada delnu trenkė į kaktą. Išvadino jį keiksmažodžiais. Viskas įvyko vakar, 11 valandą dienos, prie pat policijos komisariato“, – jautriai pasakojo ji.
Netrukus moteris apsilankė policijos komisariate: „Nuėjus pas pareigūnus, jie pasakė, kad nuvažiuočiau į kitą komisariatą, kur bus peržiūrėtos kameros ir bus galima išsiaiškinti visą įvykį. Nuvažiavau pas kitus pareigūnus, tačiau manęs paklausė, kaip įsivaizduoju jie vykdys tyrimą, nes gyvenu užsienyje. Aš turiu išskristi penktadienį, todėl teiravosi, kaip galės apklausti mano vaikus. Aš sakiau, kad nežinau, nes nedirbu jūsų darbo.
Viskas buvo pateikta taip, kad gal geriau nieko nedarome, nes nieko ir nepadarysime. Pamatę mano nusiminusį veidą. Kaip įmanomi tokie dalykai vidury dienos? Moteris, nuėjusi pasikalbėti su vyriausiu komisaru, pasakė, kad užves bylą ir jie viską supildys.“
