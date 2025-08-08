Policijai paviešinus atsaką Ievai Voveris, lietuviai žodžių į vatą nevynioja: baudą skirti reiktų mamai

Policijai paviešinus vaizdo įrašą, paaiškėjo teisybė – vaizdo medžiagoje matyti, kaip niekieno neprižiūrimi vaikai važiuoja paspirtukais per perėją ir trenkiasi į šalimais einančią moterį. Tada moteris, saugodamasi, pasak policijos, juos švelniai stumteli.
Tačiau influencerė ginasi, kad kalbėjo tai, ką jai sakė jos vaikai. Žmonės svarsto – gal bausti reikėjo ne vaiką pastūmusią moterį, o influencerę, kuri viešai apšmeižė žmogų ir apkaltino sumušus jos vaiką.
Iš JAV į Lietuvą trumpam grįžusi influencerė Ieva Voveris sekėjams pareiškė esanti šokiruota.
Savo socialinių tinklų paskyrose influencerė ėmė skųstis neva skandalinga istorija, esą Kauno centre jos ketvirtoką sūnų ir penktokę dukrą užpuolė ir du kartus į juos ranka smūgiavo kažkokia moteris, kuri taip pat esą vaikus koliojo – taigi smurtavo ir psichologiškai.
Pareiškimo policijai nerašė
Policija influencerės vaikų neva nesugebėjo apginti, nors ji pareiškimo pareigūnams taip ir neparašė.
„Moteris, kuri atvyko į policijos komisariatą, pareiškimą rašyti atsisakė. Tiesiog pasakė, kad neturi laiko“, – teigė policijos atstovas Ramūnas Matonis.
Ir be pareiškimo pareigūnai ėmė aiškintis incidento aplinkybes. Apklausę vaikus, suradę juos neva užpuolusią moterį, pareigūnai gavo ir stebėjimo kameros netoli įvykio vietos įrašą.
Vaizdo įrašo turinys nesutampa su influencerės žodžiais. Pirmiausia, du vaikai paspirtukais atsitrenkė į moterį, o ši vienąkart stumtelėjo vieną iš mažamečių, o gal tiesiog bandė atremti lekiantį mažametį. Už tą rankos mostą pareigūnai moteriai skyrė 30 eurų baudą, kaip už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.
„Ji naudodamasi savo viešumu sako ne visą teisybę, šiek tiek pagražina tą situaciją. Nes ji sako, kad vaikai stovėjo prie perėjos, prie jų priėjo moteris ir pradėjo juos mušti. Tai tikrai dėl to mes ir paviešinom tą vaizdo įrašą, kad visi žmonės matytų“, – kalbėjo R. Matonis.
Paviešino incidento įrašą
Matydami, kad influencerė mama savo sekėjams nepasako visos tiesos ir toliau piktinasi policijos darbu, pareigūnai į „Facebook“ įkėlė incidento vaizdo įrašą ir žmonėms pasiūlė pasižiūrėti patiems. Pasipylė reakcijų bei komentarų kruša:
„Ji akivaizdžiai trenkė vaikui, jums viskas gerai?“
„Tai kad ji jam trenkė, todėl kad jis atsitrenkė į ją.“
„O nuo kada galima kirsti pėsčiųjų perėją, nenulipus nuo dviračio ar paspirtuko?“
TV3 žinios taip pat parodė incidento įrašą žmonėms Vilniuje ir paklausė, kas kaltas ir ką reiktų bausti:
„Mačiau antraštes, tai, manau, kad čia didelis burbulas.“
„Reikėtų pačiai mamai susimąstyti. Čia dar labai gražiai baigėsi, nes važiuoja netgi per gatvę. Ir automobiliai važiuoja.“
„Aš nežinau – kiekvienas savo vaikus gina, man atrodo.“
„Tai aš manau, kad 30 eurų ne tai moteriškei, o mamai reikėtų, ir netgi daugiau gal.“
Bet influencerė mama pyksta, kad pareigūnai jai net prašomi neparodė vaizdo įrašo dėl neva duomenų apsaugos, tačiau vėliau vaizdo įrašą išplatino viešai.
„Aš esu visiškai pasimetusi, kaip taip galima apskritai elgtis – viešai rodyti, o man asmeniškai neparodyti, nors daugybė kartų prašiau“, – kalbėjo I. Voveris.
Kadangi influencerė pareiškimo neparašė, policija neįpareigota teikti jai visos informacijos apie incidentą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
