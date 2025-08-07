Sustabdytame automobilyje – iš koto verčiantis radinys: jo vertė net 10 mln. eurų

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Brazilijos greitkelių patrulis lyg šokoladinius saldainius iš automobilio daiktų dėtuvės traukia tviskančius aukso luitus. Tokį radinį pareigūnai aptiko apieškoję automobilį. Iš viso jame rasta daugiau kaip 100 išslapstytų aukso luitų.
Grynuolių – daugiau kaip 103 kilogramai. Manoma, kad nelegaliai Roraimos valstijoje iškastas auksas buvo gabenamas į kaimynines Venesuelą arba Gajaną.
Auksinį laimikį vežė 30-metis vairuotojas. Su juo automobilyje keliavo žmona ir kūdikis. Brazilai skaičiuoja, kad kontrabandos vertė gali siekti ir 10 milijonų eurų.
Sulaikymo operaciją vykdė specialus pareigūnų padalinys, kuris įkurtas kovai su nelegalia aukso kasyba Janomami čiabuvių teritorijoje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
