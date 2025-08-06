Prakalbo apie nužudyto 15-mečio ir jo žudiko kasdienybę: „Ši mokykla yra tokia votis“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Visą Lietuvą prieš keletą dienų sukrėtus šiurpiam penkiolikmečio nužudymui, pirmą kartą viešai „Facebook“ platformoje prabilo nužudyto paauglio mama:
„Su giliu liūdesiu ir skaudančia širdimi pranešame, kad netekome savo mylimo sūnaus.“
Moteris prašo jos sūnų pagerbti vienu baltu rožės žiedu bei netrikdyti šeimos sunkią akimirką. Su velioniu bus galima atsisveikinti ketvirtadienį ir penktadienį, kai jis atguls amžino poilsio.
Atskleistos detalės apie aukos ir žudiko ryšį
Tiesa, aiškėja ir dar daugiau žiauraus nusikaltimo detalių. Su tv3.lt portalu susisiekusi kartu besimokiusių ir kaimynystėje gyvenančių vaikų mama atskleidžia detales apie auką, žudiką ir jų ryšį.
„Nužudyto vaiko istorija – mūsų kiemo istorija, o dukra, kai buvo mažesnė, ne vieną kartą smėlio dėžėje žaidė su žudiku. Nesuvokiama, kas ir dėl ko nutiko, nes jie abu buvo smulkūs, tylūs vaikai“, – stebėjosi moteris.
Moteris patvirtina, kad tiek miškelyje draugo nužudytas paauglys, tiek žudikas buvo tikrai artimi bičiuliai – lankė tuos pačius būrelius, kartu dalyvaudavo šachmatų turnyruose, drauge važiuodavo į stovyklas. Nužudytasis buvo ypatingų gabumų vaikas – domėjosi fizika, chemija, astronomija, dangaus kūnų nuotraukos matomos ir velionio „Facebook“ puslapyje
Tiesa, žudiko elgesys, anot moters sūnaus, mokykloje kartais būdavo keistas, tačiau niekas nė negalėjo įtarti, kad jis galėtų įvykdyti tokį šiurpų nusikaltimą:
„Žudikas dažnai rengdavosi keistai, pavyzdžiui, ant geziškų treninginių kelnių užsidėdavo šortus per kūno kultūrą, ar nuolatos vaikščiodavo su metaline maisto dėžute, bet šiaip buvo visiškai paprastas, linksmas vaikas.“
Greičiausiai paskatino patyčios
TV3 Žinių šaltiniai atskleidžia, kad brutaliai pakelti ranką prieš savo geriausią draugą greičiausiai paskatino patyčios, nors juos ir siejo artima bičiulystė. Tokią versiją kelia ir Žvėryno bendruomenės gyventojai:
„Pagrindinė versija yra patyčios, tik patyčios. Ir ant mokyklos yra metamas didžiausias šešėlis ir žmonėms labiausiai pikta, nes jos nėra identifikuojamos. Ši mokykla yra tokia votis, su kuria nesusitvarko direktorė.“
Kad patyčios gali privesti prie tokių dramatiškų įvykių, antrina ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Ekspertas įvardina ir kitą priežastį. Paauglystės laikotarpiu paauglio smegenų veikla skiriasi nuo suaugusio žmogaus. Suaugę mąsto didžiosiomis smegenimis, kurios atsakingos už logiką ir emocijas, o pas paauglius jos vis dar formuojasi. Pasak psichiatro, tai taip pat galėjo išprovokuoti tragišką įvykį.
„Čia gali būti, jeigu, pavyzdžiui, pasakymas, kad aš daugiau tavęs matyti nenoriu ir dar kas nors. Žinot, kaip su paaugliais, viena frazė lydi kitą frazę, vienas pasakymas ir tada vyksta spontaninis veiksmas ir tas spontaninis veiksmas veda prie to, kad jau įvyksta nusikaltimas, kurio tikrai galbūt žmogus net neplanavo“, – aiškino L. Slušnys.
Psichiatras samprotauja, kad suvokęs savo veiksmus, žudikas iš begalinės baimės būti pasmerktas ir paniekintas, darė viską, kad paslėptų nusikaltimo įkalčius.
Visuomenei nerimaujant, o institucijoms toliau tylint ir neteikiant jokios informacijos apie nusikaltimą, neaišku, ar Vilniaus miesto savivaldybė teikia psichologinę pagalbą tragedijos ištiktoms šeimoms, mokyklos bendruomenei. Komentuoti atsisakė ir sostinės klerkai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
