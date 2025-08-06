Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Prakalbo apie nužudyto 15-mečio ir jo žudiko kasdienybę: „Ši mokykla yra tokia votis“

2025-08-06 21:15
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-08-06 21:15
2025-08-06 21:15

Pirmą kartą viešai prabilo sostinėje nužudyto penkiolikmečio mama. Brutaliai nužudyto paauglio mama jautriai rašo, kad neteko mylimo sūnaus ir prašo ramybės šeimai sunkią akimirką. Tiesa, aiškėja daugiau šiurpą keliančio įvykio detalių. Su TV3 portalu susisiekusi kartu besimokiusių ir kaimynystėje gyvenančių vaikų mama atskleidžia detales apie auką, žudiką ir jų ryšį. Specialistai prabyla apie skaudžias vaikų patyčias, kurios gali privesti prie tragiškų pasekmių. 

Pirmą kartą viešai prabilo sostinėje nužudyto penkiolikmečio mama. Brutaliai nužudyto paauglio mama jautriai rašo, kad neteko mylimo sūnaus ir prašo ramybės šeimai sunkią akimirką. Tiesa, aiškėja daugiau šiurpą keliančio įvykio detalių. Su TV3 portalu susisiekusi kartu besimokiusių ir kaimynystėje gyvenančių vaikų mama atskleidžia detales apie auką, žudiką ir jų ryšį. Specialistai prabyla apie skaudžias vaikų patyčias, kurios gali privesti prie tragiškų pasekmių. 

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Visą Lietuvą prieš keletą dienų sukrėtus šiurpiam penkiolikmečio nužudymui, pirmą kartą viešai „Facebook“ platformoje prabilo nužudyto paauglio mama: 

„Su giliu liūdesiu ir skaudančia širdimi pranešame, kad netekome savo mylimo sūnaus.“ 

Moteris prašo jos sūnų pagerbti vienu baltu rožės žiedu bei netrikdyti šeimos sunkią akimirką. Su velioniu bus galima atsisveikinti ketvirtadienį ir penktadienį, kai jis atguls amžino poilsio. 

Atskleistos detalės apie aukos ir žudiko ryšį 

Tiesa, aiškėja ir dar daugiau žiauraus nusikaltimo detalių. Su tv3.lt portalu susisiekusi kartu besimokiusių ir kaimynystėje gyvenančių vaikų mama atskleidžia detales apie auką, žudiką ir jų ryšį. 

„Nužudyto vaiko istorija – mūsų kiemo istorija, o dukra, kai buvo mažesnė, ne vieną kartą smėlio dėžėje žaidė su žudiku. Nesuvokiama, kas ir dėl ko nutiko, nes jie abu buvo smulkūs, tylūs vaikai“, – stebėjosi moteris. 

Moteris patvirtina, kad tiek miškelyje draugo nužudytas paauglys, tiek žudikas buvo tikrai artimi bičiuliai – lankė tuos pačius būrelius, kartu dalyvaudavo šachmatų turnyruose, drauge važiuodavo į stovyklas. Nužudytasis buvo ypatingų gabumų vaikas – domėjosi fizika, chemija, astronomija, dangaus kūnų nuotraukos matomos ir velionio „Facebook“ puslapyje 

Tiesa, žudiko elgesys, anot moters sūnaus, mokykloje kartais būdavo keistas, tačiau niekas nė negalėjo įtarti, kad jis galėtų įvykdyti tokį šiurpų nusikaltimą: 

„Žudikas dažnai rengdavosi keistai, pavyzdžiui, ant geziškų treninginių kelnių užsidėdavo šortus per kūno kultūrą, ar nuolatos vaikščiodavo su metaline maisto dėžute, bet šiaip buvo visiškai paprastas, linksmas vaikas.“ 

Greičiausiai paskatino patyčios

TV3 Žinių šaltiniai atskleidžia, kad brutaliai pakelti ranką prieš savo geriausią draugą greičiausiai paskatino patyčios, nors juos ir siejo artima bičiulystė. Tokią versiją kelia ir Žvėryno bendruomenės gyventojai: 

„Pagrindinė versija yra patyčios, tik patyčios. Ir ant mokyklos yra metamas didžiausias šešėlis ir žmonėms labiausiai pikta, nes jos nėra identifikuojamos. Ši mokykla yra tokia votis, su kuria nesusitvarko direktorė.“ 

Kad patyčios gali privesti prie tokių dramatiškų įvykių, antrina ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Ekspertas įvardina ir kitą priežastį. Paauglystės laikotarpiu paauglio smegenų veikla skiriasi nuo suaugusio žmogaus. Suaugę mąsto didžiosiomis smegenimis, kurios atsakingos už logiką ir emocijas, o pas paauglius jos vis dar formuojasi. Pasak psichiatro, tai taip pat galėjo išprovokuoti tragišką įvykį. 

„Čia gali būti, jeigu, pavyzdžiui, pasakymas, kad aš daugiau tavęs matyti nenoriu ir dar kas nors. Žinot, kaip su paaugliais, viena frazė lydi kitą frazę, vienas pasakymas ir tada vyksta spontaninis veiksmas ir tas spontaninis veiksmas veda prie to, kad jau įvyksta nusikaltimas, kurio tikrai galbūt žmogus net neplanavo“, – aiškino L. Slušnys. 

Psichiatras samprotauja, kad suvokęs savo veiksmus, žudikas iš begalinės baimės būti pasmerktas ir paniekintas, darė viską, kad paslėptų nusikaltimo įkalčius. 

Visuomenei nerimaujant, o institucijoms toliau tylint ir neteikiant jokios informacijos apie nusikaltimą, neaišku, ar Vilniaus miesto savivaldybė teikia psichologinę pagalbą tragedijos ištiktoms šeimoms, mokyklos bendruomenei. Komentuoti atsisakė ir sostinės klerkai. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:                   

 

užstrigo plokštelė
užstrigo plokštelė
2025-08-06 21:50
tie psichologai geriau tegu paaiškina, kaip, iš kur toks vaikigalis gavo priemonių pjaustymui, ar kapojimui kūno! Kaip nešė tuose maišuose iki konteinerių? Rūbai, manau, turėjo būti kruvini - niekas nematė? Ar buvo pasiėmęs švarius persirengimui? Juk pradžioje rašė, kad išėję iš prekybcentrio išsiskirstė, tai kaip vėl susitiko miške? Žodžiu, arba mano situacijos suvokimas atostogauja, arba žudikai yra keli, bet viskas taip suvelta, kad nieko nesuprast.
Sorry
Sorry
2025-08-06 22:21
Perskaičiau straipsnį Iki tos vietos, kur paminėtas Slušnys. Nuo tos vietos man tapo neįdomu. Ne tokie žmogos turėtų komentuoti tokią graudžią situaciją. Ir ne jie padės apsaugoti kitus
...
...
2025-08-06 22:22
Ir vėl tą patį per tą patį. Tai kas iš ko tyčiojosi? Draugai buvo...kas čia per pasakotojai nesugeba minčių dėstyt. Kokios ble- patyčios jei draugai? Jei pasakai a tai pasakyk ir b. O jei nieko nežinai ar nemoki pasakyt tai užsičiaupk ir sėdėk.
