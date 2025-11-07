Jameso vedama „AS Monaco“ pratęsime palaužė „Maccabi“

Likus pusseptintos minutės „Maccabi“ dar pirmavo 82:76, bet Mike'as Jamesas sulaukė pagalbos iš komandos draugų, o po pastarojo tritaškio greitoje atakoje „AS Monaco“ spurtas prasitęsė iki 12:2 – 88:84.
Du tritaškius iš eilės pataikęs Lonnie Walkeris bandė gelbėti „Maccabi“ (90:94), o likus 38 sekundėms priartino komandą iki vieno metimo – 94:96. Negana to, M.Jameso metimas buvo netikslus, o į priekį pabėgęs Jimmy Clarkas provokavo pražangą ir lygino rezultatą – 96:96. Paskutinėje atakoje MJ nesiskyrė su kamuoliu ir galiausiai gavo bloką, o komandos kėlėsi į pratęsimą.
Papildomoje atkarpoje vyko lygi kova, o kertinius du dvitaškius pelnė Jaronas Blossomgame'as ir Alpha Diallo – 108:104. Galiausiai Eurolygos vicečempionams pergalę įtvirtino Danielis Theisas ir Ellie Okobo.
Šeimininkų teisėmis Belgrade žaidžiantis „Maccabi“ didžiąją laiko dalį rungtynėse buvo priekyje.
Vienas geriausių rungtynių karjeroje žaidęs M.Jamesas per 38 minutes pasižymėjo 34 taškais (5/11 dvit., 4/8 trit., 12/16 baud.), 6 atkovotais kamuoliais, 7 rezultatyviais perdavimais, 9 išprovokuotomis pražangomis ir 37 naudingumo balais.
MJ karjeros taškų rekordas Eurolygos rungtynėse – 37.
„Maccabi“: Lonnie Walkeris 19 (4/12 trit.), T.J. Leafas 18 (7/8 dvit., 25 naud.), Jaylenas Hoardas 16 (10 atk. kam.), Romanas Sorkinas 15, Jimmy Clarkas 13 (8 rez. perd.).
„AS Monaco“: Mike'as Jamesas 34 (12/16 baud., 7 rez. perd., 9 išpr. praž., 37 naud.), Danielis Theisas 17 (9 atk. kam., 25 naud.), Ellie Okobo 16 (7 rez. perd.), Jaronas Blossomgame'as 15.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!