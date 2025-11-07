Ronaldo atskleidė, kodėl nesilankė Jotos laidotuvėse

„Yra du dalykai. Žmonės mane dažnai kritikuoja ir man tai nerūpi, nes tuomet, kai jauti, kad tavo sąžinė yra švari, tau nereikia jaudintis dėl to, ką sako žmonės. Vienas iš dalykų, kurių nedarau po tėvo mirties, yra vykimas į kapines. Antra, jūs pažįstate mane ir mano reputaciją, kad ir kur eičiau, tai tikras cirkas. Nėjau į D. Jotos laidotuves, nes dėmesys būtų nukreiptas į mane, o aš to nenoriu.
Žmonės gali ir toliau mane kritikuoti, bet aš jaučiuosi gerai dėl savo priimto sprendimo. Man nereikia eiti vien tam, kad žmonės mane ten matytų. Galvojau apie jo šeimą ir man nereikėjo, kad kameros pamatytų, ką darau“, – savo sprendimą paaiškino portugalas.
C. Ronaldo taip pat prisiminė, kaip sužinojo tragišką žinią apie D. Jota ir jo brolį Andre Silva.
„Buvau kartu su Georgina Rodriguez sporto salėje. Kai pamačiau žinutes, negalėjau tuo patikėti, daug verkiau. Tai buvo visiems labai sunki akimirka. Man labai patiko galimybė jį pažinti ir su juo patirti nuostabių akimirkų. Kalbėjausi su jo šeima ir išreiškiau palaikymą.
Tai parodo, kodėl reikia mėgautis akimirkomis ir per daug negalvoti apie ateitį. Daug neplanuoju ilgalaikėje perspektyvoje, nes viskas akimirksniu gali pasikeisti. Turime džiaugtis būdami čia, mėgautis gyvenimu, nes nežinai, kas nutiks ateityje. Tai buvo šokiruojanti akimirka, mes vis dar tai jaučiame. Diogo buvo vienas iš mūsų. Jis buvo labai geras vaikinas ir žaidėjas“, – pasakojo portugalas.
Priminsime, jog D. Jota kartu su broliu Andre Silva tragiškai žuvo vasarą įvykusioje automobilio avarijoje.
