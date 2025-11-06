„Ajax“ atleido Johną Heitingą: klubas ieško naujo trenerio, tarp kandidatų minimas Erikas ten Hagas

J. Heitingos vadovavimo laikotarpis buvo užbaigtas po pralaimėjimo 0:3 prieš Stambulo „Galatasaray“ – klubas yra paskutinis grupių etape, o nacionaliniame čempionate jau aštuoniais taškais atsilieka nuo lyderių PSV ir „Feyenoord“. Treneris buvo atleistas nepaisant to, jog jo kontraktas galiojo iki 2027 m. vasaros.
Techninis direktorius Alexas Kroesas komentavo permainas.
„Tai labai skausmingas sprendimas, tačiau privalome pripažinti – paskutiniai mėnesiai nebuvo tokie, kokių tikėjomės. Klubas per daug prarado taškų, o progresas – pernelyg menkas. Heitingai buvo suteiktas laikas, bet dabar turime ieškoti naujo vadovo, kuris sugebėtų įkvėpti naują etapą.“
Drauge su J. Heitinga komandą palieka ir asistentas Marcelis Keizeris. Laikinai pagrindine komanda rūpinsis Fredas Grimas.
Savaitės pradžioje viešoje erdvėje imta kalbėti apie galimą Eriko ten Hago grįžimą į „Ajax“ – buvęs klubo treneris jau buvo susitikęs su A. Kroesu aptarti galimo darbo, tačiau oficialių sprendimų dar nėra.
