 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

„Ajax“ atleido Johną Heitingą: klubas ieško naujo trenerio, tarp kandidatų minimas Erikas ten Hagas

2025-11-06 18:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 18:01

Amsterdamo „Ajax“ klubas oficialiai paskelbė – Johno Heitingos kontraktas nutrauktas ir treneris nedelsiant suspenduotas po gėdingų rezultatų tiek „Eredivisie“, tiek ir UEFA Čempionų lygoje.

Erikas ten Hagas | Scanpix nuotr.

Amsterdamo „Ajax“ klubas oficialiai paskelbė – Johno Heitingos kontraktas nutrauktas ir treneris nedelsiant suspenduotas po gėdingų rezultatų tiek „Eredivisie“, tiek ir UEFA Čempionų lygoje.

REKLAMA
0

J. Heitingos vadovavimo laikotarpis buvo užbaigtas po pralaimėjimo 0:3 prieš Stambulo „Galatasaray“ – klubas yra paskutinis grupių etape, o nacionaliniame čempionate jau aštuoniais taškais atsilieka nuo lyderių PSV ir „Feyenoord“. Treneris buvo atleistas nepaisant to, jog jo kontraktas galiojo iki 2027 m. vasaros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Techninis direktorius Alexas Kroesas komentavo permainas.

„Tai labai skausmingas sprendimas, tačiau privalome pripažinti – paskutiniai mėnesiai nebuvo tokie, kokių tikėjomės. Klubas per daug prarado taškų, o progresas – pernelyg menkas. Heitingai buvo suteiktas laikas, bet dabar turime ieškoti naujo vadovo, kuris sugebėtų įkvėpti naują etapą.“

REKLAMA
REKLAMA

Drauge su J. Heitinga komandą palieka ir asistentas Marcelis Keizeris. Laikinai pagrindine komanda rūpinsis Fredas Grimas.

Savaitės pradžioje viešoje erdvėje imta kalbėti apie galimą Eriko ten Hago grįžimą į „Ajax“ – buvęs klubo treneris jau buvo susitikęs su A. Kroesu aptarti galimo darbo, tačiau oficialių sprendimų dar nėra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų