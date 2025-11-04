 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Albanijoje Sigitas Olberkis šventė pergalę, jaunas lietuvis pirmą kartą registruotas Švedijos pirmenybių rungtynėms

2025-11-04 12:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 12:06

Pirmadienį Albanijos pirmenybėse visas rungtynes žaidė gynėjas Sigitas Olberkis, o jo ginamas „Elbasani“ klubas svečiuose 1:0 palaužė „Flamurtari“ klubą.

Sigitas Olberkis | Klubo nuotr.

Pirmadienį Albanijos pirmenybėse visas rungtynes žaidė gynėjas Sigitas Olberkis, o jo ginamas „Elbasani“ klubas svečiuose 1:0 palaužė „Flamurtari“ klubą.

REKLAMA
0

Švedijos aukščiausios lygos rungtynėms pirmą kartą buvo registruotas 18-metis Armandas Raudonis, bet lietuvis liko ant „Varnamo“ klubo suolo, o jo ekipa namuose net 0:5 pralaimėjo „Mjallby“ klubui. Lietuvio ekipa su 16 taškų rikiuojasi paskutinėje vietoje ir kitą sezoną jau žais antroje pagal pajėgumą Švedijos lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos „Primavera“ lygoje vartininkas Ernestas Lysionok žaidė visą mačą, o gynėjas Lukas Klišys – 61 minutę. Tuo metu jų atstovaujama „Genoa“ U-20 komanda svečiuose 0:2 pralaimėjo „Monza“ U-20 ekipai.

Sporto direktoriaus Karolio Skinkio klubas Keralos „Blasters“ Indijos Super taurėje iškovojo antrą pergalę – šįkart namuose 3:0 įveikė „Delhi“ klubą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Edgaras Utkus – Belgijos taurės aštuntfinalyje, Paulius Golubickas – išlaiko lyderio poziciją Suomijoje (2)
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineitis žaidė Italijos „Serie A“ lygos rungtynėse, Lickūnas pirmą kartą buvo joms registruotas (1)
Manfredas Ruzgis | Klubo nuotr.
Manfredas Ruzgis pagaliau debiutavo stipriausioje Albanijos lygoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų