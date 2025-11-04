Albanijoje Sigitas Olberkis šventė pergalę, jaunas lietuvis pirmą kartą registruotas Švedijos pirmenybių rungtynėms

Švedijos aukščiausios lygos rungtynėms pirmą kartą buvo registruotas 18-metis Armandas Raudonis, bet lietuvis liko ant „Varnamo“ klubo suolo, o jo ekipa namuose net 0:5 pralaimėjo „Mjallby“ klubui. Lietuvio ekipa su 16 taškų rikiuojasi paskutinėje vietoje ir kitą sezoną jau žais antroje pagal pajėgumą Švedijos lygoje.
Italijos „Primavera“ lygoje vartininkas Ernestas Lysionok žaidė visą mačą, o gynėjas Lukas Klišys – 61 minutę. Tuo metu jų atstovaujama „Genoa“ U-20 komanda svečiuose 0:2 pralaimėjo „Monza“ U-20 ekipai.
Sporto direktoriaus Karolio Skinkio klubas Keralos „Blasters“ Indijos Super taurėje iškovojo antrą pergalę – šįkart namuose 3:0 įveikė „Delhi“ klubą.
