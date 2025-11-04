Puikus pasiekimas: Paulius Golubickas – Suomijos čempionas

Tai tapo aišku po to, kai pirmadienį „Ilves“ ir SJK klubai sužaidė lygiosiomis 3:3.
Toks rezultatas lėmė, kad KuPS, turinti 64 taškus, likus vienam turui iki čempionato pabaigos tapo nepavejami, nes antroje vietoje esantis „Ilves“ po lygiųjų liko tik su 60 taškų.
Priminsime, kad KuPS gretose nuomos pagrindais iš Lenkijos „Radomiak“ klubo žaidžia Lietuvos rinktinės narys Paulius Golubickas.
Iki šių metų pabaigos paskolintas lietuvis Suomijos lygoje sužaidė 8 rungtynes ir per jas atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
