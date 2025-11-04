 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Puikus pasiekimas: Paulius Golubickas – Suomijos čempionas

2025-11-04 08:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 08:22

Sekmadienį Kuopio KuPS klubas Suomijos pirmenybėse 3:2 palaužė Turku „Inter“ klubą, o pirmadienį paaiškėjo, kad ši jų pergalė jiems leido tapti Suomijos čempionais.

Paulius Golubickas | Klubo nuotr.

0

Tai tapo aišku po to, kai pirmadienį „Ilves“ ir SJK klubai sužaidė lygiosiomis 3:3.

Toks rezultatas lėmė, kad KuPS, turinti 64 taškus, likus vienam turui iki čempionato pabaigos tapo nepavejami, nes antroje vietoje esantis „Ilves“ po lygiųjų liko tik su 60 taškų.

Priminsime, kad KuPS gretose nuomos pagrindais iš Lenkijos „Radomiak“ klubo žaidžia Lietuvos rinktinės narys Paulius Golubickas.

Iki šių metų pabaigos paskolintas lietuvis Suomijos lygoje sužaidė 8 rungtynes ir per jas atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Edgaras Utkus – Belgijos taurės aštuntfinalyje, Paulius Golubickas – išlaiko lyderio poziciją Suomijoje (2)
Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.
Keturi iš penkių lietuvių žaidė UEFA Konferencijų lygoje ir nei vienas iš jų nepralaimėjo
Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Golubickas Suomijoje liko ant suolo, Jonušaitė žengė į Europos taurės aštuntfinalį

