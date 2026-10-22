Prasidėjo 8-asis Sporto forumas: stebėkite tiesioginę transliaciją jau dabar

Šių metų Sporto forume daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindinėms temoms – sporto talentų atpažinimui ir ugdymui, technologijų ir dirbtinio intelekto įtakai sportui bei Europos sporto ekosistemos ateičiai.
Savo įžvalgomis dalijasi tarptautiniai ekspertai, o diskusijose dalyvauja ir Lietuvos sporto pasaulio atstovai.
Kviečiame prisijungti ir išgirsti aktualias diskusijas apie tai, kokia ateitis laukia sporto pasaulio. Transliaciją stebėkite čia:
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