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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos

Prasidėjo 8-asis Sporto forumas: stebėkite tiesioginę transliaciją jau dabar

2026-10-22 09:15 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-22 09:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien, spalio 22 dieną, Kaune prasidėjo 8-asis Sporto forumas, subūręs Lietuvos ir užsienio sporto ekspertus, mokslininkus, sporto organizacijų bei technologijų atstovus. Renginio metu diskutuojama apie sporto ateitį, naujausias tendencijas ir šiuolaikinius iššūkius. Tad kviečiame stebėti tiesioginę renginio transliaciją ir išgirsti ekspertų įžvalgas.

LSU Sporto forumas

Šiandien, spalio 22 dieną, Kaune prasidėjo 8-asis Sporto forumas, subūręs Lietuvos ir užsienio sporto ekspertus, mokslininkus, sporto organizacijų bei technologijų atstovus. Renginio metu diskutuojama apie sporto ateitį, naujausias tendencijas ir šiuolaikinius iššūkius. Tad kviečiame stebėti tiesioginę renginio transliaciją ir išgirsti ekspertų įžvalgas.

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Šių metų Sporto forume daugiausia dėmesio skiriama trims pagrindinėms temoms – sporto talentų atpažinimui ir ugdymui, technologijų ir dirbtinio intelekto įtakai sportui bei Europos sporto ekosistemos ateičiai.

Savo įžvalgomis dalijasi tarptautiniai ekspertai, o diskusijose dalyvauja ir Lietuvos sporto pasaulio atstovai.

Kviečiame prisijungti ir išgirsti aktualias diskusijas apie tai, kokia ateitis laukia sporto pasaulio. Transliaciją stebėkite čia:

Gairės:
Lietuvos sporto universitetas
sporto forumas

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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Gairės:
Lietuvos sporto universitetas
sporto forumas
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