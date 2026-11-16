Kalėdinė Ryga kviečia: visai šalia Lietuvos – viena geriausių Europos mugių
Kalėdinių kelionių mėgėjams nebūtina vykti į Vokietiją ar Austriją – viena geriausių Europoje kalėdinių mugių lapkričio pabaigoje šurmuliuos kaimyninėje Rygoje. Rygos kalėdines muges jau spėjo pamėgti ir lietuviai, rodo apklausos duomenys. O šiemet jų Latvijos sostinėje lauks net penkios, kurios lankytojams pasiūlys skirtingų pramogų ir patirčių.
Kalėdinis vainikas už gerą kainą: floristė atskleidė, kaip jį pasigaminti iš to, ką turite namuose
Artėjant Kalėdoms norisi namams suteikti šventinio jaukumo, tačiau tam visai nebūtina išleisti daug pinigų. Stilingą kalėdinį vainiką galima pasigaminti patiems, o kai kurios reikalingos priemonės galbūt jau slepiasi jūsų namuose. Prekybos tinklas „Rimi“ kartu su floriste Giedre Butke dalijasi patarimais, kaip už gerą kainą susikurti originalią šventinę dekoraciją, kokius papuošimus rinktis šiemet ir kokia netikėta buities smulkmena gali atstoti specialų vainiko pagrindą.