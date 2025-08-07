kalendorius - 2026 lapkričio 18d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Lapkričio 18-oji yra 322-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 323-oji. Iki metų pabaigos lieka 43 dienos.
Lapkričio 18-ąją verta pasveikinti brolius latvius su jų nepriklausomybės diena. 1918 metais Latvijos liaudies taryba paskelbė Latvijos respublikos nepriklausomybę nuo Rusijos. Deja, kaip ir Lietuva, Latvija prarado savo nepriklausomybę dėl Ribentropo-Molotovo pakto, po kurio ji buvo įtraukta į SSRS sudėtį. Laimei, nepriklausomybę Latvija atgavo 1991 metų rugpjūčio 21 dieną.
Be to, Lapkričio 18-oji yra Europos supratimo apie antibiotikus diena. Šią dieną svarbu prisiminti, kad bakterijos gali prisitaikyti prie antibiotikų, todėl juos reikėtų vartoti tik išskirtiniais atvejais. Antibiotikus reikia vartoti tik gydytojo nurodymu ir tik po atliktų tyrimų. Svarbu žinoti, kad antibiotikai nepadeda nuo virusinių susirgimų.