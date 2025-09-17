Mano naujienos

Pagrindinis

Tvarkaraštis

Lentelės

Žalgiris

Naujienos

Galerija

TV3 Play image
Power Hit Radio image
Visos rungtynės
Tik Lietuvos rinktinė
    B grupė Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
    GBR 70 LTU 94
    A grupė Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
    CZE 50 POR 62
    B grupė Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
    MNE 76 GER 106
    A grupė Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
    LVA 73 TUR 93
    B grupė Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
    SWE 90 FIN 93
    A grupė Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
    SRB 98 EST 64
    D grupė Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
    ISR 83 ISL 71
    C grupė Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
    GEO 83 ESP 69
    D grupė Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
    BEL 64 FRA 92
    C grupė Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
    BIH 91 CYP 64
    D grupė Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
    SVN 95 POL 105
    C grupė Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
    GRC 75 ITA 66
    B grupė Rugpjūčio 29 d., penktadienis
    GER 105 SWE 83
    A grupė Rugpjūčio 29 d., penktadienis
    TUR 92 CZE 78
    B grupė Rugpjūčio 29 d., penktadienis
    LTU 94 MNE 67
    A grupė Rugpjūčio 29 d., penktadienis
    EST 70 LVA 72
    B grupė Rugpjūčio 29 d., penktadienis
    FIN 109 GBR 79
    A grupė Rugpjūčio 29 d., penktadienis
    POR 69 SRB 80
    B grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    LTU 88 GER 107
    A grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    CZE 75 EST 89
    D grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    ISL 64 BEL 71
    C grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    ITA 78 GEO 62
    B grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    GBR 59 SWE 78
    D grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    FRA 103 SVN 95
    A grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    LVA 80 SRB 84
    C grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    CYP 69 GRC 96
    B grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    MNE 65 FIN 85
    A grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    TUR 95 POR 54
    D grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    POL 66 ISR 64
    C grupė Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
    ESP 88 BIH 67
    C grupė Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
    GEO 53 GRC 94
    D grupė Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
    SVN 86 BEL 69
    D grupė Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
    ISR 82 FRA 69
    C grupė Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
    ESP 91 CYP 47
    C grupė Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
    BIH 79 ITA 96
    D grupė Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
    POL 84 ISL 75
    B grupė Rugsėjo 1 d., pirmadienis
    SWE 81 MNE 87
    A grupė Rugsėjo 1 d., pirmadienis
    EST 64 TUR 84
    B grupė Rugsėjo 1 d., pirmadienis
    GER 120 GBR 57
    A grupė Rugsėjo 1 d., pirmadienis
    POR 62 LVA 78
    B grupė Rugsėjo 1 d., pirmadienis
    FIN 78 LTU 81
    A grupė Rugsėjo 1 d., pirmadienis
    SRB 82 CZE 60
    C grupė Rugsėjo 2 d., antradienis
    GRC 77 BIH 80
    D grupė Rugsėjo 2 d., antradienis
    BEL 89 ISR 92
    D grupė Rugsėjo 2 d., antradienis
    ISL 79 SVN 87
    C grupė Rugsėjo 2 d., antradienis
    CYP 61 GEO 93
    D grupė Rugsėjo 2 d., antradienis
    FRA 83 POL 76
    C grupė Rugsėjo 2 d., antradienis
    ITA 67 ESP 63
    B grupė Rugsėjo 3 d., trečiadienis
    MNE 83 GBR 89
    A grupė Rugsėjo 3 d., trečiadienis
    EST 65 POR 68
    B grupė Rugsėjo 3 d., trečiadienis
    LTU 74 SWE 71
    A grupė Rugsėjo 3 d., trečiadienis
    CZE 75 LVA 109
    B grupė Rugsėjo 3 d., trečiadienis
    FIN 61 GER 91
    A grupė Rugsėjo 3 d., trečiadienis
    TUR 95 SRB 90
    D grupė Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
    FRA 114 ISL 74
    C grupė Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
    BIH 84 GEO 76
    D grupė Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
    ISR 96 SVN 106
    C grupė Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
    ITA 89 CYP 54
    C grupė Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
    ESP 86 GRC 90
    D grupė Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
    POL 69 BEL 70
    A grupė Rugsėjo 6 d., šeštadienis
    TUR 85 SWE 79
    B grupė Rugsėjo 6 d., šeštadienis
    GER 85 POR 58
    B grupė Rugsėjo 6 d., šeštadienis
    LTU 88 LVA 79
    A grupė Rugsėjo 6 d., šeštadienis
    SRB 86 FIN 92
    D grupė Rugsėjo 7 d., sekmadienis
    POL 80 BIH 72
    D grupė Rugsėjo 7 d., sekmadienis
    FRA 70 GEO 80
    C grupė Rugsėjo 7 d., sekmadienis
    ITA 77 SVN 84
    C grupė Rugsėjo 7 d., sekmadienis
    GRC 84 ISR 79
    A grupė Rugsėjo 9 d., antradienis
    TUR 91 POL 77
    B grupė Rugsėjo 9 d., antradienis
    LTU 76 GRC 87
    B grupė Rugsėjo 10 d., trečiadienis
    FIN 93 GEO 79
    B grupė Rugsėjo 10 d., trečiadienis
    GER 99 SVN 91
    B grupė Rugsėjo 12 d., penktadienis
    GER 98 FIN 86
    C grupė Rugsėjo 12 d., penktadienis
    GRC 68 TUR 94
    C grupė Rugsėjo 14 d., sekmadienis
    GRC 92 FIN 89
    A grupė Rugsėjo 14 d., sekmadienis
    TUR 83 GER 88
Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

Kauno „Žalgirio“ Eurolygos tvarkaraštis

 

 

 

Kauno „Žalgirio“ naujienos

 

 

Į viršų