B grupė
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
GBR
70
LTU
94
A grupė
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
CZE
50
POR
62
B grupė
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
MNE
76
GER
106
A grupė
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
LVA
73
TUR
93
B grupė
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
SWE
90
FIN
93
A grupė
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
SRB
98
EST
64
D grupė
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
ISR
83
ISL
71
C grupė
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
GEO
83
ESP
69
D grupė
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
BEL
64
FRA
92
C grupė
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
BIH
91
CYP
64
D grupė
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
SVN
95
POL
105
C grupė
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
GRC
75
ITA
66
B grupė
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
GER
105
SWE
83
A grupė
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
TUR
92
CZE
78
B grupė
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
LTU
94
MNE
67
A grupė
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
EST
70
LVA
72
B grupė
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
FIN
109
GBR
79
A grupė
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
POR
69
SRB
80
B grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
LTU
88
GER
107
A grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
CZE
75
EST
89
D grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
ISL
64
BEL
71
C grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
ITA
78
GEO
62
B grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
GBR
59
SWE
78
D grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
FRA
103
SVN
95
A grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
LVA
80
SRB
84
C grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
CYP
69
GRC
96
B grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
MNE
65
FIN
85
A grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
TUR
95
POR
54
D grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
POL
66
ISR
64
C grupė
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
ESP
88
BIH
67
C grupė
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
GEO
53
GRC
94
D grupė
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
SVN
86
BEL
69
D grupė
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
ISR
82
FRA
69
C grupė
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
ESP
91
CYP
47
C grupė
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
BIH
79
ITA
96
D grupė
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
POL
84
ISL
75
B grupė
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
SWE
81
MNE
87
A grupė
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
EST
64
TUR
84
B grupė
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
GER
120
GBR
57
A grupė
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
POR
62
LVA
78
B grupė
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
FIN
78
LTU
81
A grupė
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
SRB
82
CZE
60
C grupė
Rugsėjo 2 d., antradienis
GRC
77
BIH
80
D grupė
Rugsėjo 2 d., antradienis
BEL
89
ISR
92
D grupė
Rugsėjo 2 d., antradienis
ISL
79
SVN
87
C grupė
Rugsėjo 2 d., antradienis
CYP
61
GEO
93
D grupė
Rugsėjo 2 d., antradienis
FRA
83
POL
76
C grupė
Rugsėjo 2 d., antradienis
ITA
67
ESP
63
B grupė
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
MNE
83
GBR
89
A grupė
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
EST
65
POR
68
B grupė
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
LTU
74
SWE
71
A grupė
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
CZE
75
LVA
109
B grupė
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
FIN
61
GER
91
A grupė
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
TUR
95
SRB
90
D grupė
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
FRA
114
ISL
74
C grupė
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
BIH
84
GEO
76
D grupė
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
ISR
96
SVN
106
C grupė
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
ITA
89
CYP
54
C grupė
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
ESP
86
GRC
90
D grupė
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
POL
69
BEL
70
A grupė
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
TUR
85
SWE
79
B grupė
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
GER
85
POR
58
B grupė
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
LTU
88
LVA
79
A grupė
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
SRB
86
FIN
92
D grupė
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
POL
80
BIH
72
D grupė
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
FRA
70
GEO
80
C grupė
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
ITA
77
SVN
84
C grupė
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
GRC
84
ISR
79
A grupė
Rugsėjo 9 d., antradienis
TUR
91
POL
77
B grupė
Rugsėjo 9 d., antradienis
LTU
76
GRC
87
B grupė
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
FIN
93
GEO
79
B grupė
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
GER
99
SVN
91
B grupė
Rugsėjo 12 d., penktadienis
GER
98
FIN
86
C grupė
Rugsėjo 12 d., penktadienis
GRC
68
TUR
94
C grupė
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
GRC
92
FIN
89
A grupė
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
TUR
83
GER
88